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Новости Фото Пожары в Украине
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Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА. ФОТОрепортаж

Ситуация в Станице Луганской, где спасатели пытаются потушить пожары, очень сложная из-за большого количества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкой. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Луганщине из-за пожаров перекрыто движение в Станицу Луганскую, - полиция. ФОТОрепортаж

Отмечается, что мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Сейчас на помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП "Станичник" и КП "Теплосервис", которой оперативно подвозят воду.

Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА 01
Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА 02
Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА 03
Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА 04
Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА 05
Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА 06
Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА 07

Автор: 

пожар (5969) РГА (252) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+19
россия применяет технику выжженой земли....
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01.10.2020 16:21 Ответить
+11
горят почти все дома на ул. Донецкой

Как символично
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01.10.2020 16:26 Ответить
+10
нагадувалка

Natasha Mueller
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARA8as8-PW8hjDIiPMoUC7vgV6KJPdyjWf8FqPYBePYqV_H1E4ed-hheo7yW2b-gtE4cwX07h0B7iig73nxyTOX-*****************************************************************************************************************************-41D3sj74K6alPN1cBlDSTZr0f2uKE6bi7ISSQng6ZPf-_c8i-zwxzg8tQ-ObQYEQ5KeDbMcQYgkj16IlKoqxDVetigUzd7TxStwxhRTGCEHIut8nWEDStwvA&__tn__=H-R 26 апреля · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
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01.10.2020 16:44 Ответить
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россия применяет технику выжженой земли....
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01.10.2020 16:21 Ответить
Сплошные поджеги .
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01.10.2020 16:22 Ответить
скорее всего связано с тем, что на Армении россия терпит фиаско в военном плане со своей поддержкой и техникой... нужно отвлечь внимание - и попутно а вдруг коридор на крым получится пробить. Гепа свалил, начались поджеги, самолет сам упал....
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01.10.2020 16:26 Ответить
нагадувалка

Natasha Mueller
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARA8as8-PW8hjDIiPMoUC7vgV6KJPdyjWf8FqPYBePYqV_H1E4ed-hheo7yW2b-gtE4cwX07h0B7iig73nxyTOX-*****************************************************************************************************************************-41D3sj74K6alPN1cBlDSTZr0f2uKE6bi7ISSQng6ZPf-_c8i-zwxzg8tQ-ObQYEQ5KeDbMcQYgkj16IlKoqxDVetigUzd7TxStwxhRTGCEHIut8nWEDStwvA&__tn__=H-R 26 апреля · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
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01.10.2020 16:44 Ответить
в каждом сарае хранятся боеприпасы "повстанцев"
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01.10.2020 18:42 Ответить
Перестать тушить
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01.10.2020 20:14 Ответить
Там же все заминировано.
Зелень сама пусть тушит.
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01.10.2020 16:22 Ответить
Интресно А в лугандон огонь доберётся?
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01.10.2020 16:23 Ответить
Через водную преграду не доберется.
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01.10.2020 16:27 Ответить
как заминировано?
на улицах? не думаю
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01.10.2020 16:41 Ответить
Эта улица серая зона.
Там никто не живет.Она между двумя пропускными пунктами.На обочину нельзя выходить знаки стоят.
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01.10.2020 16:43 Ответить
https://censor.net/ru/news/3222304/my_nauchilis_spravlyatsya_so_vsemi_pojarami_ochen_bystro_ne_teryaya_lyudeyi_zelenskiyi
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01.10.2020 16:24 Ответить
горят почти все дома на ул. Донецкой

Как символично
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01.10.2020 16:26 Ответить
"я бы не обьединял взрывы при пожарах с действиями той стороны на бамбасе" )
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01.10.2020 16:34 Ответить
14:51https://censor.net/ru/news/3222309/zelenskiyi_o_pojarah_na_luganschine_ya_by_s_obstrelami_ne_obedinyal

14:39https://censor.net/ru/news/3222304/my_nauchilis_spravlyatsya_so_vsemi_pojarami_ochen_bystro_ne_teryaya_lyudeyi_zelenskiyi
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01.10.2020 16:26 Ответить
нужна просто перестать фсьо
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01.10.2020 16:27 Ответить
Просто туда надо отправить Зебила с его кагальной семейкой.
Включая мами и папи.
И просто не выпускать.
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01.10.2020 20:47 Ответить
просто туда отправить Лукаш с семейкой - ведь это ее родина - пусть утихомирит луганцев. она родом из Северодонецка. Весте с мужем устраивала там форум дружбы в 2011-2012 году с Затулиным под ручку, а Бандаренку - в Данецк. так нет же сидят в Киеве и истерят по ТВ, а туда, на Родину их не загонишь и метлой.
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01.10.2020 21:02 Ответить
Зеленский говорит что обстрел зажигательными боеприпасами не причина пожаров.
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01.10.2020 16:43 Ответить
и трассирующими пулями
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01.10.2020 18:41 Ответить
Головне, що владі, що жителям все пофіг. Трава горить а їх як вітром здуло.
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01.10.2020 16:51 Ответить
Тебя сдует ещё быстрее, через 2 минуты как подышишь гарью.
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01.10.2020 17:28 Ответить
а ми їм новий міст ще побудуєм, дорогу заасфальтуєм......
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01.10.2020 17:25 Ответить
При цьому президенті вигорить вся Україна. Ось і це є його домягнення! А він і далі іздить з логотипом Зе і готує підтасовку виборів і використовує адмінресурс. Президент-пожар!
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01.10.2020 17:30 Ответить
прізідєнт-бєдосік Ох і вляпався він, і у цьому - уся його дурість. Можна як завгодно лаяти Вакарчука, але він хоча б розуміє, що у такій країні, як Україна, президент - розстрільна посада. "А дурачек смальоний її виграв" (с)
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01.10.2020 17:34 Ответить
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля.
- Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
73% жертв российского «зомбоящика» и телеведущей госпожи Ольхи Сухабеевой (в миру «бачок») избрали царём Украины «простого еврейского парня из народа» инородца-пианиста, голубя мира, который кроме рояля еще играет и в футбол, ест шаурму, пьет кофе в таверне Проскурова во время карантина, ну, и как все остальные голуби, свои выделения, плавно опускает на головы своих избирателей.
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01.10.2020 18:44 Ответить
Не оправдываю Зе, но вот кого вы цитируете? Мальчика на побегушках Януковича? Память реально короткая, пару роликов, пару криков, что любит Украину, и все... Гончаренко вiрний Син України...Говнюк ещё тот.
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01.10.2020 19:40 Ответить
Баба Юля виявилась... пророчицею: "Обнести колючим дротом..." і підпалити - гори, дамбас, гори. От тільки кацапствующіх треба підштовхнути на історічєскую родіну. А куди їм ще
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01.10.2020 17:31 Ответить
Таня Чорновол это говорила еще в 2014 году и обнести стеной и рвом этот гадюшник и резервацию. так на нее набросились на ТВ: это наши люди, наша земля. Разве там наши люди. это волки человекообразные.
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01.10.2020 20:57 Ответить
гуманітарне розмінування. Цікаво, а це тільки на нашій стороні?
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01.10.2020 17:37 Ответить
Что и следовало ожидать!!!Раз "хитрый" Зе приказал ВСУ строго настрого не отвечать на обстрелы со стороны ОРДЛО-то обкуренные путеноиды стали применять метод диверсий,за линией фронта!!!Особо не важно кто ставит мины и поджигает лес...местные "Зои Космодемьянские" или это делают ОРДЛОвцы с помощью БПЛ , гранатомётов и стрелкового оружия...ВАЖНО ЧТО ЭТО НИКОГДА НЕ КОНЧИТСЯ!!! Ведь и сил у ВСУ,прекратить эту вахканалию, нет и денег что бы купить ОРДЛО-тоже нет!!!
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01.10.2020 17:43 Ответить
тому спочатку треба вигравати війну у власному тилу, а вже потім на передовій
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02.10.2020 10:46 Ответить
Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
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01.10.2020 18:46 Ответить
та путлер тут ні дочого і кацапстан майже брат. пожежі від недопалка, смерті захисників від невміння користуватись зброєю. і в чочах путлера мир.
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01.10.2020 19:11 Ответить
Ось таке воно обличчя "рузьком міра". Все вивезли, адекватні втекли, тепер наостанок ще вогонь знищить, що залишилось. Чорна дира. І цей регіон вони хочуть тепер нам всучити???!!!!
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01.10.2020 19:47 Ответить
Розроблена українська технологія гасіння складних пожеж за лічені хвилини - залповим методом лише самою водою - відома вже 30 років. Але й досі не впроваджена і мабуть ніколи не буде впроваджена в цій країні, бо тут нікого ніщо нове не цікавить. А можна було які гроші на ній заробляти продаючи за кордон!.. Але ні, ліпше самим вщент вигоріти аби лише нічого нового свого не впровадити.
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01.10.2020 19:47 Ответить
"Эта земля была нашей,пока мы не увязли в борьбе.Она умрет,если будет ничьей,пора вернуть эту землю себе". Б.Г.
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01.10.2020 20:33 Ответить
Звонил брату в Северодонецк, поинтересовался, что говорят о пожарах в народе. Знаете что? Что это нацики специально делают, дабы лес вырезать и вывозить! И это на подконтрольной, СЕПАРСКОЙ территории, *****
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01.10.2020 22:35 Ответить
Вопрос ,почему не косят сухую траву и деревья сухие ,плюс до хера мусора,там люди живут ,или одни Кацапы🤔🤫🤦😠
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02.10.2020 03:41 Ответить
ТАК ЖЕ ЕСТЬ ОДИН ВОПРОСИК!? - А ГДЕ ТАКАЯ "ПОПУЛЯРНАЯ" партия опзж И их руководители Медведчук, Бойко, Абрамович - такие борцы "за справедливость", И в частности за людей с востока Украины, ОНИ деньжат за время правления Януковича столько нахапали, что могли бы сейчас помочь погорельцам, ДА и Путин друг ихний может им так же помочь - ИЛИ КАК !?ГУБОШЛЁПЫ.
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02.10.2020 07:22 Ответить
Ситуація в Станиці Луганській дуже складна: горять майже всі будинки на вул. Донецькій, детонують вибухонебезпечні предмети, - РДА - Цензор.НЕТ 7551
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02.10.2020 07:22 Ответить
 
 