"Вічного вам польоту": на месте катастрофы Ан-26 под Чугуевом установили временный памятный знак. ФОТО

На месте катастрофы Ан-26 в Харьковской области установили временный памятный знак.

Об этом рассказал Укринформу представитель Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Олег Кошевой, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что памятный знак с надписью "Вічного вам польоту. Ан-26-Ш б/н 76. 25.09.2020" установили по инициативе университета и офицеров воинской части в Чугуеве. "Это временный памятник. 3 октября, на девятый день после трагедии, возле него состоится панихида. Отдадим дань уважения нашим офицерам и курсантам", - сказал Кошевой.

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Он также добавил, что сейчас психологи вуза работают и с семьями погибших, которые пока остаются в Харькове, и с курсантами.

"Личный состав прилагает максимум усилий, чтобы поддержать курсантов, наши штатные психологи способствуют этому. Особенно тяжело переживают трагедию курсанты летного факультета. Работаем с семьями погибших. Часть семей еще в Харькове - до окончания экспертиз ДНК. Они проживают в гостинице университета, мы обеспечиваем питание и транспорт. Конечно, с ними общаются психологи", - рассказал Кошевой.