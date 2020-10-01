Погибшего на Донбассе во время пожара десантника Артема Бондаренко похоронят 2 октября в Днепре. ФОТО

2 октября 2020 в городе Днепр состоятся похороны погибшего на Востоке Украины воина 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Артема Бондаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Утром в 10.00-10.30 прощание состоится по адресу г. Днепр ул. Мониторная, 5. После этого, в 11-00 отправляемся к Аллее Героев (около здания Днепропетровской облгосадминистрации), где запланирована прощальная церемония.

Похоронят погибшего героя на Краснопольском кладбище в 12.00.

С началом российско-украинской войны, в адском 2014 году, Артем один из первых добровольно пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. За годы службы старшина Бондаренко в составе своего десантного подразделения, принимал участие в ожесточенных боях на Донбассе Донецкий аэропорт, Авдеевская промзона, Пески, Станица Луганская ...

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Жизнь десантника оборвалась во время ликвидации страшного пожара на Луганщине, в районе проведения операции Объединенных сил. Артем в условиях сильного пожара осуществлял эвакуацию военного имущества, однако стихия не оставила десантнику шансов на спасение.

Артем был честным, порядочным человеком, настоящим патриотом, верным своему слову и своей стране. В коллективе пользовался не только уважением, а был примером для подчиненных, примером чести, героизма и выдержки!"