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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Погибшего на Донбассе во время пожара десантника Артема Бондаренко похоронят 2 октября в Днепре. ФОТО

2 октября 2020 в городе Днепр состоятся похороны погибшего на Востоке Украины воина 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Артема Бондаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке  бригады. 

В сообщении отмечается: "Утром в 10.00-10.30 прощание состоится по адресу г. Днепр ул. Мониторная, 5. После этого, в 11-00 отправляемся к Аллее Героев (около здания Днепропетровской облгосадминистрации), где запланирована прощальная церемония.
Похоронят погибшего героя на Краснопольском кладбище в 12.00.

С началом российско-украинской войны, в адском 2014 году, Артем один из первых добровольно пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. За годы службы старшина Бондаренко в составе своего десантного подразделения, принимал участие в ожесточенных боях на Донбассе Донецкий аэропорт, Авдеевская промзона, Пески, Станица Луганская ...

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Жизнь десантника оборвалась во время ликвидации страшного пожара на Луганщине, в районе проведения операции Объединенных сил. Артем в условиях сильного пожара осуществлял эвакуацию военного имущества, однако стихия не оставила десантнику шансов на спасение.
Артем был честным, порядочным человеком, настоящим патриотом, верным своему слову и своей стране. В коллективе пользовался не только уважением, а был примером для подчиненных, примером чести, героизма и выдержки!"

Погибшего на Донбассе во время пожара десантника Артема Бондаренко похоронят 2 октября в Днепре 01

Автор: 

Днепр (4440) похороны (1534) смерть (9250) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (158)


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Топ комментарии
+29
ГЕРОЮ СЛАВА
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01.10.2020 17:41 Ответить
+22
Вiчна слава Герою
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01.10.2020 17:42 Ответить
+15
Вічна пам'ять герою!

п.с. але як не згадати ту гидоту, що сьогодні сказала "Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - зеленский"
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01.10.2020 17:45 Ответить
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ГЕРОЮ СЛАВА
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01.10.2020 17:41 Ответить
Вiчна слава Герою
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01.10.2020 17:42 Ответить
Отрицательный отбор многовековой.
Лучшие уходят.
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01.10.2020 17:45 Ответить
Вічна пам'ять герою!

п.с. але як не згадати ту гидоту, що сьогодні сказала "Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - зеленский"
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01.10.2020 17:45 Ответить
Цікаві пожежі. У вересні загинуло троє внаслідок пожежі, тепер тільки за одну добу пожежі є одна жертва. ЗЄля, чому ми втрачаємо людей ?
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01.10.2020 18:50 Ответить
там тисячи мін, наприклад. Розташування якіх ніхто и не намагався запам'ятати.
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01.10.2020 19:32 Ответить
С.У.М.
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01.10.2020 19:37 Ответить
Дебилы, он погиб месяц назад в пожарах. Уже давно похоронили
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01.10.2020 19:42 Ответить
Вот новость месячной давности:
https://censor.net/ru/news/3217451/starshina_vsu_artem_bondarenko_pogib_pri_likvidatsii_pojara_na_luganschine
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01.10.2020 19:43 Ответить
Вічна пам'ять герою!
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01.10.2020 21:25 Ответить
 
 