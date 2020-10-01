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11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко опубликовал фотографии из охваченной огнем Луганской области.

Фото он опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Стихия бушует на территории семи районов, огонь повредил и уничтожил более 250 домов.

"Представьте разрушительную силу огненной стихии, когда не было дождя в течение 4 месяцев. Когда порывы ураганного ветра до 30 метров в секунду не прекращаются двое суток. А будут как минимум такие еще одни вместе с вчерашней пылевой бурей. И дует все это постоянно по направлению на северо-запад, то есть от самой линии разграничения вглубь контролируемой нами территории", - написал Шевченко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА. ФОТОрепортаж

Он отметил, что пламя угрожает 31 населенному пункту, включая Северодонецк.

"Он (огонь. - Ред.) даже ворвался, но был вовремя укрощен пожарными на объектах критической инфраструктуры: газораспределительной станции, водоочистной станции с хлором, лакокрасочном, спиртовом заводах, не подпустили его и к особо опасному "Азоту" с его аммиаком", - отметил Шевченко.

Тушением пожаров сейчас занимаются два вертолета и три самолета - они получили гарантии безопасности через СЦКК и штаб ООС.

Также на Цензор.НЕТ: Ситуация вокруг КПВВ "Станица Луганская" остается опасной, продолжается пожар, - пограничники. ВИДЕО

"Еще вчера очагов (возгорания. - Ред.) было 146, сейчас осталось 30. К сожалению, уже не вернуть 9 человеческих жизней", - добавил Шевченко.

11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 01
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 02
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 03
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 04
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 05
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 06
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 07
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 08
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 09
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 10
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 11
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 12
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 13
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 14

11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 15
11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко 16

Автор: 

МВД (9325) пожар (5969) Шевченко Артем (261) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+6
Спеціально запалили під вітер для завдання максимальної шкоди.
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01.10.2020 19:17 Ответить
+6
я и писал - зажечь мона силами 5 балбесов и 5 ЛА.
И да, на месте боевиков, я бы как раз поджигал, но разумеется перед наступлением.
хотя, могут и напасть же, так шо пожары это другорядное
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01.10.2020 19:22 Ответить
+2
У зюзі це буде "Большой пожар"...
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01.10.2020 19:18 Ответить
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Спеціально запалили під вітер для завдання максимальної шкоди.
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01.10.2020 19:17 Ответить
я и писал - зажечь мона силами 5 балбесов и 5 ЛА.
И да, на месте боевиков, я бы как раз поджигал, но разумеется перед наступлением.
хотя, могут и напасть же, так шо пожары это другорядное
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01.10.2020 19:22 Ответить
У зюзі це буде "Большой пожар"...
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01.10.2020 19:18 Ответить
Не дотягує до п*яти артскладів мальдівського бариги .
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01.10.2020 21:01 Ответить
тю, оманщик переплюнув: 11000 га, 7 районів, 31 нас пункт, 250 будинків
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01.10.2020 21:30 Ответить
та беда, но попов чет не видно
видать им "плоть" м "кровью" посподручней хавать - а не камлать шоб Хоспоть взял взад огонь.... кх, кх(падает, молицца Будде ид\ли Одину)
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01.10.2020 19:20 Ответить
под водку читал Библию? А теперь отходняк
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01.10.2020 19:24 Ответить
Мне хватает как "бог" растерзал детей. По канонам, "иисус" \ яхве. то есть, кроме всего прочего, сотона выгладит как младенец, против Сталина.
там же все так и написано - что делал этот ...бог
что мне читать то? я не мазохист то. или мне надо про "лона" и "семя" читать? да - дай своему сыну с расшифровками это почитать, при том шо на себе покажешь это.
понял, не? а, и в пещеру его заведи - типо мол все так жили..... в канализациях
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01.10.2020 19:35 Ответить
Срочно клонировать Эрдогана и на Банковую. За 30 лет не закуплено ни одного современного истребителя.
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01.10.2020 19:22 Ответить
ключевое слово "закуплено".
Вы хоть близко представляете стоимость закупки хотя бы одной эскадрильи хотя бы F-16, с обучением летчиков и покупкой комплектов вооружения, в стране, где дети копилки разбивали, чтоб одеть-обуть армию?
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01.10.2020 19:38 Ответить
Вы хоть близко представляете себе сколько денег разворовано? Хватит не на один десяток машин.
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01.10.2020 19:43 Ответить
Воооооот....
В том-то и дело. А я говорю о реальной ситуации, а не "если бы да кабы".
Впрочем, десяток машин, с обучением, это ок. 1 млрд USD. Вряд ли успели столько нахапать.
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01.10.2020 21:32 Ответить
А вас не просят комментировать "реальную ситуацию". Эрдоган в своё время тоже планировал стратегию на будущее и думал "а если бы". И у него есть чему учиться.
Один только каломойша украл 5 млрд.
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01.10.2020 23:37 Ответить
компания локхид мартин продает на внутреннем рынке по 80 млн за штуку, итого 11,5 млрд за эскадрилью из 140 штук, это меньше чем украли каломойша, лазаренко и кучма.Ещё есть вопросы? Прием.
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01.10.2020 19:50 Ответить
Эскадрилья - это три звена по 4, то есть - 12 штук.
140 штук - это четыре полка.

В том-то и дело, что украли. А говорим о ситуации сейчас, а не "как было БЫ хорошо, если БЫ..."
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01.10.2020 21:34 Ответить
Не надо передёргивать, я за "сейчас" не говорил, это говорите вы.
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01.10.2020 23:35 Ответить
как было БЫ хорошо, если БЫ..

==
Это говорили и думали - Дэн Сяо Пин, Эрдоган, Ли Куан Ю и другие великие реформаторы. И если так не думать, везде будет УКРАИНА.
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01.10.2020 23:52 Ответить
Так це ж не один підпал в якомусь одному місці, це спеціально роблять "шахтери", "трактористи".
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01.10.2020 19:37 Ответить
А смысл им какой свои дома жечь?Они идиоты думаешь?
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01.10.2020 20:27 Ответить
приняли решение о компенсациях переселенцам за утерянное имущество...может и этих переселят и они попадут
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01.10.2020 21:33 Ответить
В Харькове уже всё затянуло дымом, Солнце еле видно.
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01.10.2020 19:39 Ответить
Местных князьков от сельсовета и выше нужно садить,за плохую профилактику пожаров.Раньше так былоВсё заранее должно быть окошено, опахано,Скормлено скоту..А они предвыборной суетой заняты.
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01.10.2020 20:33 Ответить
РАБИНОВИЧ! ВПЕРЁД! В ОГОНЬ! В ПЛАМЯ! ТУШИТЬ И СПАСАТЬ!
Что, нет? Я в этом не сомневался.
А вы, электоЛОХторат ОПЗЖ потомственных "запорозских козаком" Вадика Рабиновича и Юрика Бойко по маме ..... ... в них не сомневаетесь?
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01.10.2020 21:10 Ответить
Прям по Малинину - "...пылают станицы...". Плохо, кароч.
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01.10.2020 21:28 Ответить
Если б только станицы... Там к химзаводу "Азот" огонь уже подобрался.
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01.10.2020 21:35 Ответить
ДАВНО ПОРА ПОДЖИГАТЬ ГАЗОПРОВОДЫ РОССИИ !)
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02.10.2020 04:26 Ответить
То, де там ІМРи та трактори з плугами?
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02.10.2020 09:29 Ответить
А ще недавно ржали з ерефії.
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02.10.2020 09:30 Ответить
 
 