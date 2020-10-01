11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко опубликовал фотографии из охваченной огнем Луганской области.

Фото он опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Стихия бушует на территории семи районов, огонь повредил и уничтожил более 250 домов.

"Представьте разрушительную силу огненной стихии, когда не было дождя в течение 4 месяцев. Когда порывы ураганного ветра до 30 метров в секунду не прекращаются двое суток. А будут как минимум такие еще одни вместе с вчерашней пылевой бурей. И дует все это постоянно по направлению на северо-запад, то есть от самой линии разграничения вглубь контролируемой нами территории", - написал Шевченко.

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Он отметил, что пламя угрожает 31 населенному пункту, включая Северодонецк.

"Он (огонь. - Ред.) даже ворвался, но был вовремя укрощен пожарными на объектах критической инфраструктуры: газораспределительной станции, водоочистной станции с хлором, лакокрасочном, спиртовом заводах, не подпустили его и к особо опасному "Азоту" с его аммиаком", - отметил Шевченко.

Тушением пожаров сейчас занимаются два вертолета и три самолета - они получили гарантии безопасности через СЦКК и штаб ООС.

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"Еще вчера очагов (возгорания. - Ред.) было 146, сейчас осталось 30. К сожалению, уже не вернуть 9 человеческих жизней", - добавил Шевченко.































