11 тыс. га пылает на Луганщине, огонь угрожает 31 населенному пункту, - Шевченко. ФОТОрепортаж
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко опубликовал фотографии из охваченной огнем Луганской области.
Фото он опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Стихия бушует на территории семи районов, огонь повредил и уничтожил более 250 домов.
"Представьте разрушительную силу огненной стихии, когда не было дождя в течение 4 месяцев. Когда порывы ураганного ветра до 30 метров в секунду не прекращаются двое суток. А будут как минимум такие еще одни вместе с вчерашней пылевой бурей. И дует все это постоянно по направлению на северо-запад, то есть от самой линии разграничения вглубь контролируемой нами территории", - написал Шевченко.
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Он отметил, что пламя угрожает 31 населенному пункту, включая Северодонецк.
"Он (огонь. - Ред.) даже ворвался, но был вовремя укрощен пожарными на объектах критической инфраструктуры: газораспределительной станции, водоочистной станции с хлором, лакокрасочном, спиртовом заводах, не подпустили его и к особо опасному "Азоту" с его аммиаком", - отметил Шевченко.
Тушением пожаров сейчас занимаются два вертолета и три самолета - они получили гарантии безопасности через СЦКК и штаб ООС.
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"Еще вчера очагов (возгорания. - Ред.) было 146, сейчас осталось 30. К сожалению, уже не вернуть 9 человеческих жизней", - добавил Шевченко.
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И да, на месте боевиков, я бы как раз поджигал, но разумеется перед наступлением.
хотя, могут и напасть же, так шо пожары это другорядное
видать им "плоть" м "кровью" посподручней хавать - а не камлать шоб Хоспоть взял взад огонь.... кх, кх(падает, молицца Будде ид\ли Одину)
там же все так и написано - что делал этот ...бог
что мне читать то? я не мазохист то. или мне надо про "лона" и "семя" читать? да - дай своему сыну с расшифровками это почитать, при том шо на себе покажешь это.
понял, не? а, и в пещеру его заведи - типо мол все так жили..... в канализациях
Вы хоть близко представляете стоимость закупки хотя бы одной эскадрильи хотя бы F-16, с обучением летчиков и покупкой комплектов вооружения, в стране, где дети копилки разбивали, чтоб одеть-обуть армию?
В том-то и дело. А я говорю о реальной ситуации, а не "если бы да кабы".
Впрочем, десяток машин, с обучением, это ок. 1 млрд USD. Вряд ли успели столько нахапать.
Один только каломойша украл 5 млрд.
140 штук - это четыре полка.
В том-то и дело, что украли. А говорим о ситуации сейчас, а не "как было БЫ хорошо, если БЫ..."
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Это говорили и думали - Дэн Сяо Пин, Эрдоган, Ли Куан Ю и другие великие реформаторы. И если так не думать, везде будет УКРАИНА.
Что, нет? Я в этом не сомневался.
А вы, электоЛОХторат ОПЗЖ потомственных "запорозских козаком" Вадика Рабиновича и Юрика Бойко по маме ..... ... в них не сомневаетесь?