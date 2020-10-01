В приемной ОПЗЖ в Мариуполе разбили окна и разрисовали фасад, полиция разыскивает "хулиганов". ФОТО
В Мариуполе правоохранители расследуют факт повреждения неизвестными приемной одной из политических партий.
Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"В действиях нарушителей усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - заявили в полиции.
На фотографии с места событий видно, что приемную политсилы расписали надписями "Жги вату", "Мрази ОПЗЖ" и "Реванша не будет".
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+83 Серый Вовк
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https://twitter.com/GrishaSilence/status/1310820050362916864 Тик-ток от пани-мер или психоз нападает неожиданно
Питання риторичне : кого раби виберуть собі хозяїном?
Нужно бить не по шестеркам а по руководящему штабу Путина под руководством Медведчука.
Медведчук готовит много крови, как минимум его задача оторвать юг Украины, от Мариуполя до Одессы.
Медведчук готовит боевые отряды для дистабилизации внутри Украины.
Основная задача у кума ***** не выборы, он знает, что выиграть не сможет, а вооружённая дистабилизация.
Будет пролито много нашей крови.
Вопрос, что делать?
А выход есть и очень прост.
Нужно ликвидировать руководящий орган, штаб под руководством Медведчука.
А как это сделать?
Очень просто необходима ликвидация руководителей штаба, после этого у них будет потеряно управление и мы перехватим инициативу.
Другого пути как уничтожение Медведчука, Рабиновича, острая необходимость
Медведчук летает до ***** на своем Falcon 50, бортовой номер T7-GEM, стоит самолет в Жулянах и вылетает от туда. Есть для этого стингеры и Игла-1.
А лучше когда вместе все соберуться
Скажу так - ПРИЙШОВ ЧАС КОЛИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ (РИГІВ І Ко) ВЖЕ ТРЕБА ФІЗИЧНО ПОЗБАВЛЯТИ ВЛАДИ, бо демократія не для них, скільки вони будуть існувати, стільки вони будуть вбивати Україну
Погано що їх у 2014 му не добили....
Але ай-яй-яй теж висловити (бо тільки розмалювали, а не спалили нахій)
РОЗРОБИТИ (СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОСТІ) ТА КОРИСТУЮЧИСЬ ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПОДАТИ НА ГОЛОСУВАННЯ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ". У ЗАКОНІ ВИЗНАЧИТИ ТА ЗАКРІПИТИ ПОНЯТТЯ "КОЛАБОРАНТ" ТА "ПОСОБНИК ОКУПАНТІВ". ОДНОЧАСНО З ЦИМ ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПИТИ І ВИЗНАЧИТИ СТАТУС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ДЕРЖАВИ-ОКУПАНТА ТА АГРЕСОРА. ЗАБОРОНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ(ПАРТІЙ) ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ МАТЕРІАЛЬНО, ІНФОРМАЦІЙНО ТА ІНШИМ ЧИНОМ ПІДТРИМУЮТЬ ДЕРЖАВУ-ОКУПАНТА!!!