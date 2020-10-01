В приемной ОПЗЖ в Мариуполе разбили окна и разрисовали фасад, полиция разыскивает "хулиганов". ФОТО

В Мариуполе правоохранители расследуют факт повреждения неизвестными приемной одной из политических партий.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"В действиях нарушителей усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - заявили в полиции.

На фотографии с места событий видно, что приемную политсилы расписали надписями "Жги вату", "Мрази ОПЗЖ" и "Реванша не будет".

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