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В приемной ОПЗЖ в Мариуполе разбили окна и разрисовали фасад, полиция разыскивает "хулиганов". ФОТО

В Мариуполе правоохранители расследуют факт повреждения неизвестными приемной одной из политических партий.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"В действиях нарушителей усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - заявили в полиции.

На фотографии с места событий видно, что приемную политсилы расписали надписями "Жги вату", "Мрази ОПЗЖ" и "Реванша не будет".

Также на Цензор.НЕТ: Полтавчанину, который бросил гранату в офис ОПЗЖ, грозит пожизненное заключение, - прокуратура

В приемной ОПЗЖ в Мариуполе разбили окна и разрисовали фасад, полиция разыскивает хулиганов 01

Автор: 

Мариуполь (5724) Нацполиция (16553) хулиганство (354) Донецкая область (9966) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+83
НАЙТИ СРОЧНО И ВЫДАТЬ ПРЕМИИ !!!
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01.10.2020 20:30 Ответить
+53
Лучше напишите, почему Жопоблок не едет тушить пожары и дома своих избирателей на Луганщине? Может потому что ети пожары сами и организовали перед выборами?
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01.10.2020 20:31 Ответить
+28
Герои. Власть не может, народ поможет
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01.10.2020 20:38 Ответить
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НАЙТИ СРОЧНО И ВЫДАТЬ ПРЕМИИ !!!
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01.10.2020 20:30 Ответить
Звоні Баканову. Срочно найті етіх чєртєй!
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01.10.2020 20:49 Ответить
налет поддерживаю!
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01.10.2020 20:51 Ответить
Представить к гос награде!!!
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01.10.2020 21:45 Ответить
Лучше напишите, почему Жопоблок не едет тушить пожары и дома своих избирателей на Луганщине? Может потому что ети пожары сами и организовали перед выборами?
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01.10.2020 20:31 Ответить
Окупаційній блок за життя в окупації , так їхня сутність краще виявляється .
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01.10.2020 20:39 Ответить
потому что пожары их полностью устраивают - их организовывают "их мальчики"....
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03.10.2020 15:30 Ответить
Вот же националисты то, выдать всем по 2.5л., знаю что это мало, но в\на след. раз пусть рисуют что-то внятное
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01.10.2020 20:31 Ответить
Всего навсего расшифровали сокращённое название опзж!!!
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01.10.2020 20:33 Ответить
Оккупантских Прихвостней Заживо Жечь?
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02.10.2020 20:03 Ответить
А в Харькове активистов пересажали сегодня.
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01.10.2020 20:35 Ответить
Яких це ? За що ?
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01.10.2020 20:37 Ответить
Активистов наградить! Сажальщиков на пожизненное!
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01.10.2020 20:47 Ответить
А как там мЁр? Гвоздики парно или непарно присылать?
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01.10.2020 20:58 Ответить
Нагородити !
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01.10.2020 20:37 Ответить
Ходи- озирайся. Ага...
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01.10.2020 21:44 Ответить
Наградили бы, если бы офис сгорел дотла. А так - только благодарность.
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01.10.2020 20:55 Ответить
Это арендованное помещение. Не их .
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01.10.2020 22:26 Ответить
Герои. Власть не может, народ поможет
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01.10.2020 20:38 Ответить
Хулиганы в кавычках,это стёб???
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01.10.2020 20:40 Ответить
Ты нормальный? Как можно назвать хулиганами людей, которые уничтожают имущество зажопэзжэ?
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01.10.2020 20:43 Ответить
В якій країні може існувати партія підтримки окупанта ?
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01.10.2020 20:45 Ответить
Я нормальный.Я их за хулиганов не считаю.Но к сожалению в Мариуполе большинство за этот ЖОПАже(((
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01.10.2020 20:48 Ответить
Это не их имущество. Это арендованное помещение.
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01.10.2020 22:10 Ответить
какие могут быть хулиганы, если это остОПЗЖеный блок! если власть не осуществляет функции по защите, то народу надо брать все в свои руки!
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01.10.2020 20:44 Ответить
Это нормально.
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01.10.2020 20:41 Ответить
На цілий Маріуполь, ключове місто до Азову і такий курятник ? Напевне za gittya вже кремльовскі рубликі просрали і проіпали, або остатні жмоти (натура рабіновіча ?)
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01.10.2020 20:45 Ответить
ну почему народ не любит рыгов?
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01.10.2020 20:47 Ответить
Раньше на Цензоре писали, что рыги - слуги дьявола. Сейчас не пишут, но сущность их та же.
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01.10.2020 20:52 Ответить
погляди рейтинги ОПЗЖ, с чего ты решил шо их не любят ?
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01.10.2020 22:27 Ответить
Под ОПЗЖ должна гореть земля.Поэтому поддерживаем неизвестных активных юношей!!)))
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01.10.2020 20:47 Ответить
Какие они вам "хулиганы"? Они борются с врагами государства.
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01.10.2020 20:50 Ответить
"Хулиганов" или патриотов? Думаю, не случайно слово хулиганы в кавычках.
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01.10.2020 20:51 Ответить
Ойц, я даже себе представляю, как рабыновыч со слезами выводит на оффисе своего *уйловского жопоблока: "Жги вату!", " путен - *уйло!", "Опэжопники - дыбилы!")))
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01.10.2020 20:52 Ответить
новый "шедевр" от "не панамера". наслаждайтесь

https://twitter.com/GrishaSilence/status/1310820050362916864 Тик-ток от пани-мер или психоз нападает неожиданно
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01.10.2020 20:53 Ответить
Які "********" - це патріоти. Всю срань з жопоблока сцяними ганчірками гнати в московію.
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01.10.2020 21:07 Ответить
Почему только в одном городе такое?везде их должны гнать мокрыми тряпками.Чтоб знали свое место,под лавкой.
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01.10.2020 21:11 Ответить
"Зажопники" предлагают рабам "удочку" для ловли "рыбы", все остальные - "сосать ..уй"...
Питання риторичне : кого раби виберуть собі хозяїном?
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01.10.2020 21:13 Ответить
Та не так уж и побили. У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів" - Цензор.НЕТ 1102
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01.10.2020 21:20 Ответить
Не правильно действую.
Нужно бить не по шестеркам а по руководящему штабу Путина под руководством Медведчука.
Медведчук готовит много крови, как минимум его задача оторвать юг Украины, от Мариуполя до Одессы.
Медведчук готовит боевые отряды для дистабилизации внутри Украины.
Основная задача у кума ***** не выборы, он знает, что выиграть не сможет, а вооружённая дистабилизация.
Будет пролито много нашей крови.
Вопрос, что делать?
А выход есть и очень прост.
Нужно ликвидировать руководящий орган, штаб под руководством Медведчука.
А как это сделать?
Очень просто необходима ликвидация руководителей штаба, после этого у них будет потеряно управление и мы перехватим инициативу.
Другого пути как уничтожение Медведчука, Рабиновича, острая необходимость
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01.10.2020 21:20 Ответить
Да, может это и крамольно на первый взгляд, но иногда я представляю, как было бы легче в Украине жить и дышать, если вдруг не стало бы на этой земле Медведчука, Рабиновича, Бени, Суркисов, Шуфрича, Боголюбова, Фирташа, Портнова, Венедиктовой, Бужанского с Дубинским, Вовка (обоих), Ермака, велюровой котлеты и т. п.
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01.10.2020 21:42 Ответить
Совершенно верно, хороший метод, ликвидация Медведчука, Рабиновича, Бени, Суркисов, Шуфрича, Боголюбова, Фирташа, Портнова, Венедиктовой, Бужанского с Дубинским, Вовка (обоих), Ермака, велюровой котлеты и т. п. Одним махом привести все в порядок, тем более это совсем не сложно.
Медведчук летает до ***** на своем Falcon 50, бортовой номер T7-GEM, стоит самолет в Жулянах и вылетает от туда. Есть для этого стингеры и Игла-1.
А лучше когда вместе все соберуться
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01.10.2020 22:00 Ответить
Все вместе они смогут собраться на похоронах ху"ла
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01.10.2020 22:20 Ответить
На фотографии с места событий видно, что приемную политсилы расписали надписями "Жги вату", "Мрази ОПЗЖ" и "Реванша не будет". Источник: https://censor.net/ru/p3222416

Скажу так - ПРИЙШОВ ЧАС КОЛИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ (РИГІВ І Ко) ВЖЕ ТРЕБА ФІЗИЧНО ПОЗБАВЛЯТИ ВЛАДИ, бо демократія не для них, скільки вони будуть існувати, стільки вони будуть вбивати Україну
Погано що їх у 2014 му не добили....
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01.10.2020 21:35 Ответить
Как можно больше освещать подвиги за Ж. Чтобы противный еврей вызывал желание ударить в "лицо". По поводу остальных - только несовместимость с проживания на нашей планете.
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01.10.2020 21:48 Ответить
Прямо от сердца отлегло за Мариуполь, значит не всё потеряно.
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01.10.2020 21:50 Ответить
От тут зеленський із шкіри буде вистрибувати до такого ступеня, що геращенко буде носом землю рити.
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01.10.2020 21:55 Ответить
пацани..а потрібно було б спалити нах..а потім нагородити за спасіння на пожежі!
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01.10.2020 22:17 Ответить
Знайти і нагородити!
Але ай-яй-яй теж висловити (бо тільки розмалювали, а не спалили нахій)
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01.10.2020 22:27 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/105082

РОЗРОБИТИ (СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОСТІ) ТА КОРИСТУЮЧИСЬ ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПОДАТИ НА ГОЛОСУВАННЯ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ". У ЗАКОНІ ВИЗНАЧИТИ ТА ЗАКРІПИТИ ПОНЯТТЯ "КОЛАБОРАНТ" ТА "ПОСОБНИК ОКУПАНТІВ". ОДНОЧАСНО З ЦИМ ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПИТИ І ВИЗНАЧИТИ СТАТУС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ДЕРЖАВИ-ОКУПАНТА ТА АГРЕСОРА. ЗАБОРОНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ(ПАРТІЙ) ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ МАТЕРІАЛЬНО, ІНФОРМАЦІЙНО ТА ІНШИМ ЧИНОМ ПІДТРИМУЮТЬ ДЕРЖАВУ-ОКУПАНТА!!!
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01.10.2020 22:51 Ответить
того и гляди скоро шарии начнуть такие же сарайчики строить " за жизнь под розовыми крышами"
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01.10.2020 23:10 Ответить
нунаконец то и бабки с флагом фотал постил фб..дед шол с флагом мразь я сказа л шоб ты здох.... У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів" - Цензор.НЕТ 3834
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02.10.2020 01:05 Ответить
Не удивлюсь, если ЖОПОблок сам все это "нападение" и организовал, для поднятия ватного рейтинга, методы "рыгов" некогда не меняются. Их хозяин путин, тоже всегда перед выборами на себя покушения организовывает.
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02.10.2020 01:38 Ответить
У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів" - Цензор.НЕТ 989
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02.10.2020 01:39 Ответить
Полиции нужно срочно найти этих "хулиганов" и выдать им красную краску, черной не очень красиво надписи получились. Пусть в следующий раз надписи красным цветом делают
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02.10.2020 04:12 Ответить
Нарешті . Посібники російських фашистів не повинні почуватися безпечно в Україні .
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02.10.2020 08:26 Ответить
Не стёкла надо бить, а жирные нахальные рожи ОПАзаЖОПУ.
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02.10.2020 08:37 Ответить
У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів" - Цензор.НЕТ 994
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02.10.2020 09:08 Ответить
Полиция разбирается... Полиция должна была этих рыгалов по зонам отправить ещё в 2015. Разбираются они... в сортах дерьма
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02.10.2020 22:55 Ответить
 
 