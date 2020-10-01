Застрявшим на КПВВ "Станица Луганская" украинцам организовали ночлег и питание, - РГА. ФОТО
Часть желающих пересечь линию разграничения не смогли сделать это, так как КПВВ "Станица Луганская" прекратило работу из-за пожаров. Для этих людей организовали ночлег и питание.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
Всего на линии разграничения ночуют 75 человек. Часть из них - жители Вильхивского дачного массива, которые на время тушения пожара эвакуировались в безопасное место.
Людей разместили в районном доме культуры, школе и центральной районной больнице.
"За свой счет и средства, с помощью гуманитарного центра Пролеска - Станица Луганская каждый сегодня получил вкусный ужин, ароматный чай, раскладная кровать, матрас, средства гигиены. А благодаря БУ БФ "Центр взаимопомощи" Спаси Украину "сформирован "банк" одежды, где каждый нуждающийся может получить необходимую одежду", - отметили в РГА.
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А чи нема їх тут на фоткі?