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Застрявшим на КПВВ "Станица Луганская" украинцам организовали ночлег и питание, - РГА. ФОТО

Часть желающих пересечь линию разграничения не смогли сделать это, так как КПВВ "Станица Луганская" прекратило работу из-за пожаров. Для этих людей организовали ночлег и питание.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Всего на линии разграничения ночуют 75 человек. Часть из них - жители Вильхивского дачного массива, которые на время тушения пожара эвакуировались в безопасное место.

Людей разместили в районном доме культуры, школе и центральной районной больнице.

"За свой счет и средства, с помощью гуманитарного центра Пролеска - Станица Луганская каждый сегодня получил вкусный ужин, ароматный чай, раскладная кровать, матрас, средства гигиены. А благодаря БУ БФ "Центр взаимопомощи" Спаси Украину "сформирован "банк" одежды, где каждый нуждающийся может получить необходимую одежду", - отметили в РГА.

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Застрявшим на КПВВ Станица Луганская украинцам организовали ночлег и питание, - РГА 01
Застрявшим на КПВВ Станица Луганская украинцам организовали ночлег и питание, - РГА 02
Застрявшим на КПВВ Станица Луганская украинцам организовали ночлег и питание, - РГА 03
Застрявшим на КПВВ Станица Луганская украинцам организовали ночлег и питание, - РГА 04


Застрявшим на КПВВ Станица Луганская украинцам организовали ночлег и питание, - РГА 05

Автор: 

пожар (5969) РГА (252) КПВВ (330) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+12
Застрявшим на КПВВ "Станица Луганская" украинцам организовали ночлег и питание, - РГА - Цензор.НЕТ 6817

А чи нема їх тут на фоткі?
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01.10.2020 23:00 Ответить
+8
Кто-то здесь на форуме другое слово предлагал: нісенітниця. До паляниці они уже подготовлены .
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01.10.2020 23:54 Ответить
+7
Шо вони шастають тудом-сюдом до біндер? Не сидиться щось їм у своїх іпінях.
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01.10.2020 23:08 Ответить
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Застрявшим на КПВВ "Станица Луганская" украинцам организовали ночлег и питание, - РГА - Цензор.НЕТ 6817

А чи нема їх тут на фоткі?
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01.10.2020 23:00 Ответить
Все це добре. Але кожного перевіряти на "Слава Україні!". Або хоч " Паляниця" нехай вимовлять.
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01.10.2020 23:03 Ответить
Кто-то здесь на форуме другое слово предлагал: нісенітниця. До паляниці они уже подготовлены .
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01.10.2020 23:54 Ответить
Чудове слово!!! Я навіть чую, як рускагаварящая щелепа його вимовляє: нєсінітнєца. «Ця» вони не можуть вимовити. Доречі, Люля яскравий приклад, мову вана опанувала, а от «ця» вимвити не може. Хоча, може вже і навчилась, давно її не слухала.
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02.10.2020 00:04 Ответить
І уяви собі - нічого не прогадала ! Мене від неї просто нудить
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02.10.2020 01:26 Ответить
А мене в "ригу" тягне тыльки згадка про таких убогих розумом, як ти та кошолка https://censor.net/ru/user/442467
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02.10.2020 09:10 Ответить
Щасливої дороги !.......
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02.10.2020 10:03 Ответить
Ти ще шо за хрін з гори?
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02.10.2020 13:20 Ответить
Разве это украинцы? Это же даунбасня с наглыми мордами - намвседалжны!
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01.10.2020 23:06 Ответить
Часть желающих пересечь линию разграничения не смогли сделать это Источник: https://censor.net/ru/p3222434 - тобто , не змгли до сєпарів потрапити ? А їм , за це , чаю дали ...
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01.10.2020 23:06 Ответить
Шо вони шастають тудом-сюдом до біндер? Не сидиться щось їм у своїх іпінях.
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01.10.2020 23:08 Ответить
Шастают они к таким как сами. Думаете, что в неоккупированой часты Лугандона обитают не такие самые "укрАйонцы"? Вот посмотрите, кого они навыбирают в местные органы власти, каких открытых и явных рыгаловских штеп-рускамирцев!!!
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02.10.2020 09:07 Ответить
"...За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?"
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01.10.2020 23:31 Ответить
Янелох. Він щедрий за чужий рахунок.
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02.10.2020 00:00 Ответить
Ето стоило того чтобы 7 лет жить как бомжи в бегах?
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01.10.2020 23:58 Ответить
мост сгорел?
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02.10.2020 06:39 Ответить
Вот было бы славно.
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02.10.2020 09:12 Ответить
Почему не пишите главного: Они получили пенсии?
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02.10.2020 07:56 Ответить
Думаю, что да. За чем-чем а за этим лично следил что прежний през, что нынешний Янелох. А как же - вдруг обидятся. Да и лицмеры-гуманисты европоцовские не одобрят.
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02.10.2020 09:15 Ответить
Это вот эти-то изменники украинцы ?
Українцям, які застрягли на КПВВ "Станиця Луганська", організували нічліг і харчування, - РДА - Цензор.НЕТ 5392
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02.10.2020 09:02 Ответить
Годувати тільки тих хто перед вечерею співає гімн України!
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03.10.2020 00:03 Ответить
 
 