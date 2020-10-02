Азербайджан прорвал линию обороны в Нагорном Карабахе, - азербайджанские СМИ. ФОТОрепортаж 18+
Армия Азербайджана прорвала линию обороны армянских военных подразделений. Внимание! Фото не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на азербайджанское издание "haqqin.az".
"В результате успешной контрнаступательной спецоперации азербайджанские вооруженные силы, прорвав глубоко эшелонированную линию обороны армянских военных подразделений в Агдеринском (Мардакерт) направлении, нанес поражающий удар по силам противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время азербайджанская армия полностью контролирует важнейшую линию обороны противника на пути к районному центру Агдере.
Внимание! Фото не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
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