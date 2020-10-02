Двое чиновников лесхоза на Волыни допустили незаконную вырубку леса с ущербом на 17 млн, - ГБР. ФОТО

Двое работников лесоохотничьего хозяйства на Волыни подозреваются в служебной халатности и причинении более 17 млн ​​грн убытков за незаконную вырубку леса.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что должностные лица незаконно выписали и выдали лесорубные билеты на проведение сплошных рубок главного пользования на территории общезоологического заказника местного значения "Осивский" и "Озерянский" ГП "Турийское лесное хозяйство" с нарушением основных требований природоохранного законодательства, что привело к незаконной рубке деревьев разных пород и нанесло государству ущерб на общую сумму 17 млн ​​611 тыс. грн.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.