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В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. "отмазать" от армии, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали 33-летнего главного специалиста одного из районных секторов в г. Кропивницком Управления ГМС Украины в Кировоградской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как информирует Цензор. НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, главный специалист требовал у 24-летнего гражданина неправомерное денежное вознаграждение в сумме 3500 долларов США за оказание влияния на принятие решения должностными лицами Кропивницкого ГВК, а именно исключения последнего с военного учета в связи с признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья.

В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. отмазать от армии, - ГБР 01

1 октября 2020 г. на автозаправке чиновник получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3500 долларов США. После чего главный специалист был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды обнаружен и изъят.

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Сейчас решается вопрос об изменении предварительной квалификации уголовного преступления и сообщении задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. отмазать от армии, - ГБР 02

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Кировоградская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ВБКОЗ Управления СБУ в Кировоградской области.

В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. отмазать от армии, - ГБР 03
В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. отмазать от армии, - ГБР 04
В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. отмазать от армии, - ГБР 05
В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. отмазать от армии, - ГБР 06
В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. отмазать от армии, - ГБР 07
Фото: сайт ГБР

армия (8502) взятка (6182) Кропивницький (546) СБУ (20023) ГБР (3043) Кировоградская область (642)


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Двоюродный племянник Ермака?
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02.10.2020 11:35 Ответить
не-а, зеленскава
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02.10.2020 11:39 Ответить
отже, до армії призвуть...
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02.10.2020 11:35 Ответить
Доречі, у хлопця світле майбутнє: ще 3 отмазки і можна стати президентом.
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02.10.2020 11:37 Ответить
За 3,5К - отмазать от армии????
За эти деньги в райцентре можно от 5 лет тюрьмы отмазаться.
Румынский паспорт можно купить.
Шо это за такой ценный 24-летний гражданин?
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02.10.2020 11:41 Ответить
есть картинка "*бать ты лох" - с двумя дебилами, так вот и тот кто типо за такую цену "отмазку" бы взял, то как раз о нем.
и да - не верится шоб "герой новости" тупо задрал в 5 раз цену и не учуял.... шо то тут смердит мусорами, пойду куплю освежитель воздуха)
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02.10.2020 11:54 Ответить
"В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. "отмазать" от армии" - интересно, за сколько тысяч долларов Зеленский четыре раза от армии отмазался, до того как стал главнокомандующим?
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02.10.2020 12:10 Ответить
Клоун сидел под диваном а мама Рима говорила что его нет дома . А потом он ехал в сауну и скакал за бабки
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02.10.2020 12:46 Ответить
 
 