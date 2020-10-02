В Кропивницком задержан работник миграционной службы, который обещал за $3,5 тыс. "отмазать" от армии, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали 33-летнего главного специалиста одного из районных секторов в г. Кропивницком Управления ГМС Украины в Кировоградской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как информирует Цензор. НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, главный специалист требовал у 24-летнего гражданина неправомерное денежное вознаграждение в сумме 3500 долларов США за оказание влияния на принятие решения должностными лицами Кропивницкого ГВК, а именно исключения последнего с военного учета в связи с признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья.

1 октября 2020 г. на автозаправке чиновник получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3500 долларов США. После чего главный специалист был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды обнаружен и изъят.

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Сейчас решается вопрос об изменении предварительной квалификации уголовного преступления и сообщении задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Кировоградская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ВБКОЗ Управления СБУ в Кировоградской области.











Фото: сайт ГБР