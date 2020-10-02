Бывший полицейский, устроивший на Житомирщине пьяное ДТП с четырьмя погибшими, предстанет перед судом. ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора следственного отделения Коростенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, который в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что 8 июня 2020 около 10 утра вблизи села Скребеличи Овручского района милиционер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, превысил допустимую скорость и не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo, которым управлял мастер леса ГП "Овручский лесхоз", чем допустил столкновение транспортных средств.



В результате ДТП погибли 24-летний водитель автомобиля Daewoo и три пассажира, а именно 1,9-летняя девочка и две женщины. Еще одна 20-летняя пассажирка ЗАЗа была госпитализирована в местную больницу с легкими телесными повреждениями.



Водитель Mitsubishi Lancer также был госпитализирован в местную больницу, а затем задержан следователями ГБР в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.











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Согласно заключению судебно-токсикологической экспертизы в крови обвиняемого был обнаружен алкоголь в концентрации 1,06 промилле. Кроме того, установлено, что нарушитель двигался со скоростью не менее 93 км/ч.



Таким образом, бывший инспектор обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим гибель нескольких лиц (ч. 3 ст 286 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.