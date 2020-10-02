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Новости Фото Силовики
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На Черкасщине задержана "работающая" с середины 90-х группа рэкетиров, вымогавшая деньги у предпринимателей и жителей региона. ФОТОрепортаж

В Черкасской области полиция задержала преступную группу вымогателей денег с предпринимателей и жителей региона. Ежемесячный доход от преступной деятельности группы достигал более 150 000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Черкасской области Нацполиции совместно со следователями следственного управления полиции области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры с привлечением батальона спецназначения разоблачили преступную деятельность группы вымогателей на территории города Черкассы.

"Начиная с середины 90-х годов представители преступной группы на регулярной основе осуществляли свою противоправную деятельность по вымогательству средств у предпринимателей и граждан областного центра. Действия фигурантов дела координировал 67-летний так называемый "криминальный авторитет", который непосредственно распределял средства между вымогателями и контролировал "дисциплину" в середине преступной группы.

На Черкасщине задержана работающая с середины 90-х группа рэкетиров, вымогавшая деньги у предпринимателей и жителей региона 01

Одним из источников "дохода" правонарушителей были предприниматели Центрального рынка города Черкассы", - сказано в сообщении.

Так, в среду, 30 сентября, полицейские задержали членов преступной группы во время получения денег в качестве ежедневных поборов с предпринимателей рынка за непрепятствование их деятельности. В некоторых ситуациях фигуранты дела для убедительности своей позиции применяли к потерпевшим физическое и психологическое воздействие, повреждали личное имущество.

На Черкасщине задержана работающая с середины 90-х группа рэкетиров, вымогавшая деньги у предпринимателей и жителей региона 02

После разоблачения преступной деятельности группы, начался ряд санкционированных обысков жилья и транспортных средств у задержанных фигурантов. Было обнаружено и изъято денежные средства, огнестрельное и холодное оружие, блокноты с "черной бухгалтерией", расписки и два автомобиля.

Непосредственном лидеру организованной преступной группы и двум ее членам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.189 (вымогательство), двое фигурантов задержаны по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На Черкасщине задержана работающая с середины 90-х группа рэкетиров, вымогавшая деньги у предпринимателей и жителей региона 03

Продолжается досудебное расследование.

"Уважаемые жители м. Черкаси, если Вы пострадали от действий данных лиц и готовы предоставить факты противоправной деятельности преступной группы обращайтесь по телефону дежурной части управления стратегических расследований в Черкасской области НПУ - 0970129394", - говорится в обращении правоохранителей.

На Черкасщине задержана работающая с середины 90-х группа рэкетиров, вымогавшая деньги у предпринимателей и жителей региона 04
На Черкасщине задержана работающая с середины 90-х группа рэкетиров, вымогавшая деньги у предпринимателей и жителей региона 05
Фото: сайт полиции

вымогательство (428) Нацполиция (16557) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Черниговская область (1163)


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Топ комментарии
+12
С середины 90-х? Ты глянь,какие живучие.
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02.10.2020 12:19 Ответить
+11
Це вже не рекетири, а поважні бізнесмени.
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02.10.2020 12:24 Ответить
+10
уже могут пенсию по выслуге получать.
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02.10.2020 12:22 Ответить
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С середины 90-х? Ты глянь,какие живучие.
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02.10.2020 12:19 Ответить
уже могут пенсию по выслуге получать.
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02.10.2020 12:22 Ответить
Скоріше всього з минулого року діють методами дев*яностих. Бо як можна таке написати, щоб не підставити бубучку. По хлопцям видно, що вони в 90-х ще в дитячі садочки ходили.
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02.10.2020 13:01 Ответить
Это ж надо... А при порошенко говорят такого не было
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02.10.2020 12:24 Ответить
У Пороха не получилось убедить всю страну быть терпилами, что там про небольшой рынок и мелких ********* говорить?
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02.10.2020 12:59 Ответить
Це вже не рекетири, а поважні бізнесмени.
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02.10.2020 12:24 Ответить
Во как! Прям в яслях в ОПГ записались...
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02.10.2020 12:32 Ответить
Ві неверно воспринимаете информацию. Банда, ОПГ, террористическая группировка, отряд, полк или дивизия могут иметь возраст и 100 лет и 300 лет.
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02.10.2020 13:00 Ответить
Порохоботы, вам крыть нечем. )) При Зеле их взяли.
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02.10.2020 12:42 Ответить
зезидент взял ход проведения операции под личный контроль?
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02.10.2020 13:02 Ответить
при зеле их и выпустят
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02.10.2020 14:09 Ответить
Мабуть працівники МВС?
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02.10.2020 12:43 Ответить
20 лет ***** рэкетирова ловили, **** 20 лет!!))))))) ахахахаха
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02.10.2020 12:48 Ответить
кто же их так крышевал, что они дожили до наших дней!
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02.10.2020 12:49 Ответить
25 лет банда хозяйничала в черкасах, позор, так там вся мусорня работала с ними.
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02.10.2020 12:52 Ответить
не 20, а 25 років "працювали"... А що увесь цей час робила поліція?
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02.10.2020 12:53 Ответить
в долі була і буде.
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02.10.2020 13:04 Ответить
- 20 лет рэкет собирал с нас дань!
- а потом?
- а потом нам надоело и мы написали заявление!
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02.10.2020 13:08 Ответить
Якщо з середини 90 років то вони тупорилі довбні , бо ті хто почінав цей « бізнес» з 90 років зараз або депутати або круті бізнесмєни
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02.10.2020 13:26 Ответить
или закопаны давно
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02.10.2020 15:32 Ответить
Так, звичайно ) Це якби за замовчуванням
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02.10.2020 15:53 Ответить
На Черкащині затримано групу рекетирів, які "працюєть" із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону - Цензор.НЕТ 5861
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02.10.2020 13:56 Ответить
А БАНДИТА МЭРА ЧЕРКАС КОГДА ЗАДЕРЖАТ !!!???
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02.10.2020 14:17 Ответить
Розстріляти виродків.
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02.10.2020 14:36 Ответить
Відданість справі.
Вірність традиціям.
30 РОКІВ НА РИНКУ.

На Черкащині затримано групу рекетирів, які "працюєть" із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону - Цензор.НЕТ 7943
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02.10.2020 15:55 Ответить
потомственные рекетиры...их отцы и дедушки еще крышевали Черкасский рынок
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02.10.2020 16:21 Ответить
Черкассы, город адидасовских штанов и семкоплюев как и Умань. Когда попадаешь туда, кажется, что водители, все как один хачи безголовые, один дешевый понт.
Те под кем эти фраерки работали действительно дожили, из 90х, торпеды там всякие и прочая шушшара. А дожили так как с ментами рука об руку все это время. Депутаты менты, сбу, прокуроры как каша, все перемешалось, манеры, поведение, одинаковые.
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02.10.2020 18:55 Ответить
ну младцы менты...а потом и пенты)))= 30 лет пасли...- просто волкодавы!!))- вцепились мертвой хваткой и не отпускали...!!))), скоко тысяч ж вас, красовцов-оперативников и просто умело-умных учасковых краснозвезной черкащины успешно-почетно на пензию вышло за это время..., а..?????????
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03.10.2020 00:33 Ответить
 
 