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СБУ на Житомирщине разоблачила незаконный экспорт древесины в Азию более чем на 4 млн грн. ФОТОрепортаж

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку на нелегальном экспорте древесины в одну из азиатских стран.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным предварительного следствия, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине. Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах "левые" пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины. За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию.

Товар злоумышленники переправляли морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.

Для легализации и обналичивания средств фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира.

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В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправное схема действовала в течение двух месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен.

СБУ на Житомирщине разоблачила незаконный экспорт древесины в Азию более чем на 4 млн грн 01
СБУ на Житомирщине разоблачила незаконный экспорт древесины в Азию более чем на 4 млн грн 02СБУ на Житомирщине разоблачила незаконный экспорт древесины в Азию более чем на 4 млн грн 03

Сейчас бизнесмену, организатору сделки, и сообщнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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С учетом пребывания иностранца за рубежом решается вопрос об объявлении его в розыск.

Продолжается досудебное расследование. Пиломатериалы стоимостью более миллиона гривен, подготовленные к вывозу за границу, находятся под арестом.

Азия (53) лес (632) СБУ (20023) Житомирская область (1413)


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Т.е. вывозил в обход таможни? Или по липовым документам? Или в схеме участвовали все, а он один понесет наказание?
Ой, неполную информацию предоставляют!
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02.10.2020 12:43 Ответить
А что может таможня? Когда по документам везут дрова, первый Саакашвили прибежит и скажет таможня корумпирпованная - тормозит грузы. Если все система власти коррумпированная от СБУ до минисчтров, то как таможенник может повлиять на ситуацию? Есть сертификат выданный на дрова, есть заключение мол это на дрова, а везут кругляк, и как вы не специалист определите и докажете в суде мол это не дрова? На глаз определите синюшность, кривизну колод, ************, процент гнили ...
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02.10.2020 14:05 Ответить
Как я понял, вы вообще не знакомы с процедурой экспорта.
При экспорте дров, экспортёр обязан:
1. Провести официальную фумигацию. Для карантинной службы.
2. Экологическую и радиологическую проверку.
3. Подготовить сертификат происхождения в ТПП.
4. Вполне вероятно, требуется заключение по коду товара, дабы не вывозили, как вы изволили выразиться - дрова. Этот код фигурирует на всех документах всех служб.
5. Товаро-транспортная накладная перевозчика (CMR, ж/д накладная, коносамент).
6. Сертификат качества товара.

Без этих документов нечего даже соваться на территорию таможни. Их все - выдают отдельные службы, на основании документов, поданых экспортёром.
Таможня то же обязана ознакомиться с документами, подтверждающими происхождение, стоимость с НДС (ведь при экспорте НДС подлежит возврату) и др.
Если товар левый, то каждая служба имеет право 1. не выдать документа (не пропустить). 2. сообщить куда следует.

Ничто не мешает следствию проанализировать работу всех перечисленных служб, и выдать на гора степень ответственности каждой работающей единицы. Но что странно - службы - вне подозрений! Значит должен подключаться соответствующий антикоррупционный орган + СБУ.
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02.10.2020 19:55 Ответить
А код товара выдают на основании чего? На основании предоставленных экспортером документов, таможня и принимает классификационное решение на основании документов , которые ей предоставил декларант . И если там, а там как правило записано - "дрова" или "древесные отходы в виде бревен", то тогда уважаемый таможня здесь не причем, а все вопросы к тем органам государства, что выдают за взятки полную туфту. А лабораторилн таможни не определяет дрова или не дрова. Я с вами полностью соглашусь в том, что если в товаросопроводительных документах записано деловая древесина, или пиломатериалы то здесь косяк уже таможни. Но я не знаю ни одного случая где бы инспектор вместо записанных в документах товар "пиломатериал" а он их оформил как дрова, если у вас есть такие факты озвучьте. Я согласен с вами, что следствие должно разобраться кто же плодит коррупцию, и вот что старанно, лес почти тотально вырезали, а виновных так и не нашли, может там в доле генералы от СБУ , МВД прокуратуры и другие должностные лица. ?
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02.10.2020 20:40 Ответить
Да станьте під будь-яким лісом по всій Україні, і ви буде по 1000 незаконних вирубок за день разоблачать?
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02.10.2020 13:00 Ответить
Пацики просто не вчили таличку ділення на 2 чи 3....

Просто не полідились.
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02.10.2020 13:01 Ответить
Эй, зебилы, а кто там лесника менял?!)))
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02.10.2020 13:13 Ответить
Диво дивное....😊
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02.10.2020 14:24 Ответить
ну вот как так незаконный? без серитификата происхождения лесопродукции невозможно затаможить а выдает его агенство лесных ресурсов, вот там и ищите))) но проще дядю ваню пилорамщика нагнуть и раструбить о победе над коррупцией
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02.10.2020 15:46 Ответить
 
 