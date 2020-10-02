СБУ на Житомирщине разоблачила незаконный экспорт древесины в Азию более чем на 4 млн грн. ФОТОрепортаж
В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку на нелегальном экспорте древесины в одну из азиатских стран.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным предварительного следствия, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине. Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах "левые" пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины. За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию.
Товар злоумышленники переправляли морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.
Для легализации и обналичивания средств фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира.
В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправное схема действовала в течение двух месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен.
Сейчас бизнесмену, организатору сделки, и сообщнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
С учетом пребывания иностранца за рубежом решается вопрос об объявлении его в розыск.
Продолжается досудебное расследование. Пиломатериалы стоимостью более миллиона гривен, подготовленные к вывозу за границу, находятся под арестом.
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Ой, неполную информацию предоставляют!
При экспорте дров, экспортёр обязан:
1. Провести официальную фумигацию. Для карантинной службы.
2. Экологическую и радиологическую проверку.
3. Подготовить сертификат происхождения в ТПП.
4. Вполне вероятно, требуется заключение по коду товара, дабы не вывозили, как вы изволили выразиться - дрова. Этот код фигурирует на всех документах всех служб.
5. Товаро-транспортная накладная перевозчика (CMR, ж/д накладная, коносамент).
6. Сертификат качества товара.
Без этих документов нечего даже соваться на территорию таможни. Их все - выдают отдельные службы, на основании документов, поданых экспортёром.
Таможня то же обязана ознакомиться с документами, подтверждающими происхождение, стоимость с НДС (ведь при экспорте НДС подлежит возврату) и др.
Если товар левый, то каждая служба имеет право 1. не выдать документа (не пропустить). 2. сообщить куда следует.
Ничто не мешает следствию проанализировать работу всех перечисленных служб, и выдать на гора степень ответственности каждой работающей единицы. Но что странно - службы - вне подозрений! Значит должен подключаться соответствующий антикоррупционный орган + СБУ.
Просто не полідились.