Компания-утилизатор хранила токсические отходы на земельном участке, опасные вещества могли попасть в Каховское водохранилище, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили компанию на грубом нарушении экологических норм при утилизации загрязняющих веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, местный завод по производству трубной продукции, являющийся одним из крупнейших предприятий региона, заключил договор с лицензированной харьковской фирмой на вывоз и утилизацию опасных отходов на почти 2,5 миллиона гривен. Установлено, что утилизатор условия контракта не выполнял. Коммерсанты организовали сделку, к которой привлекли жителя г. Марганец. За вознаграждение мужчина согласился хранить токсичные вещества на арендованном земельном участке площадью почти 15 гектаров, расположенным рядом с гаражным кооперативом на окраине города.

По оперативной информации, грузовики с загрязняющими веществами курсировали туда два раза в неделю. За время такого "сотрудничества" образовалась свалка, на которой под открытым небом находились отходы 1-3 класса опасности. Эта ситуация могла привести к попаданию опасных веществ через подземные воды в Каховское водохранилище.

Правоохранители задержали автомобиль злоумышленников во время выгрузки очередной партии загрязняющих веществ.

Уголовное производство осуществляется по ч. 2 ст. 28 (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и проверяется информация о других предприятих региона, причастных к незаконному хранению токсичных отходов в Томаковском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ на Житомирщине разоблачила незаконный экспорт древесины в Азию на более 4 млн грн. ФОТОрепортаж







