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Компания-утилизатор хранила токсические отходы на земельном участке, опасные вещества могли попасть в Каховское водохранилище, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили компанию на грубом нарушении экологических норм при утилизации загрязняющих веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, местный завод по производству трубной продукции, являющийся одним из крупнейших предприятий региона, заключил договор с лицензированной харьковской фирмой на вывоз и утилизацию опасных отходов на почти 2,5 миллиона гривен. Установлено, что утилизатор условия контракта не выполнял. Коммерсанты организовали сделку, к которой привлекли жителя г. Марганец. За вознаграждение мужчина согласился хранить токсичные вещества на арендованном земельном участке площадью почти 15 гектаров, расположенным рядом с гаражным кооперативом на окраине города.

По оперативной информации, грузовики с загрязняющими веществами курсировали туда два раза в неделю. За время такого "сотрудничества" образовалась свалка, на которой под открытым небом находились отходы 1-3 класса опасности. Эта ситуация могла привести к попаданию опасных веществ через подземные воды в Каховское водохранилище.

Правоохранители задержали автомобиль злоумышленников во время выгрузки очередной партии загрязняющих веществ.

Уголовное производство осуществляется по ч. 2 ст. 28 (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и проверяется информация о других предприятих региона, причастных к незаконному хранению токсичных отходов в Томаковском районе.

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Компания-утилизатор хранила токсические отходы на земельном участке, опасные вещества могли попасть в Каховское водохранилище, - СБУ 01
Компания-утилизатор хранила токсические отходы на земельном участке, опасные вещества могли попасть в Каховское водохранилище, - СБУ 02
Компания-утилизатор хранила токсические отходы на земельном участке, опасные вещества могли попасть в Каховское водохранилище, - СБУ 03
Компания-утилизатор хранила токсические отходы на земельном участке, опасные вещества могли попасть в Каховское водохранилище, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (20023) утилизация (124) отходы (94) Днепропетровская область (4068)


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ой-йо-йой, за такими службами и компаниями нужен круглосуточный и круглогодичный контроль, 24/7/365, а то сбу разоблачила..., а дальше что, с этими деятелями, с этими отходами, их уже куда-то дели, как то утилизировали? штраф должен быть многомиллионный и тяжбы судебные на 100 лет, но штраф сразу, с места, чтоб и мысли не возникло больше что-то где-то прикопать...и чтоб лежало где- попало...
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02.10.2020 12:57 Ответить
А ниче что в Луганской и Донецкой областях (на контролируемых территориях) в меры городов баллотируются отъявленные сепары и предатели Укрины? Причем лидируют в рейтингах! Не, не интересно? Там бала нет? Комерцов трусить по-денежнее будет?
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02.10.2020 13:04 Ответить
Покажите хоть одного настоящего утилизатора.
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02.10.2020 13:19 Ответить
Це квіточки, а ягідки будуть потім, коли скуплять 400 000 гектарів в приватну власність і будуть всю гидоту звозити туди заради наживи. Спасибі зеленим слугам диявола.
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02.10.2020 13:49 Ответить
 
 