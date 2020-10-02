С погибшим на Донбассе во время пожара десантником Артемом Бондаренко простились в Днепре. ФОТОрепортаж

В пятницу, 2 октября, простились с погибшим в Луганской области защитником Украины, воином 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Бондаренко Артемом Анатольевичем. Прощание состоялось на аллее Героев возле Днепропетровского областного совета и областной администрации.

Прощание прошло в 11:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

Артем героически погиб 2 сентября во время пожара. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества. Долгое время воин считался без вести пропавшим. Тело нашли спустя время под завалами блиндажа.

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За заслуги перед государством старшину Артема Бондаренко наградили Орденом "За Мужество" I степени (посмертно ), который передали его матери. Проститься с защитником Украины пришли много людей. Среди них были сослуживцы Артема, его родные, близкие, знакомые и неравнодушные люди. Похороны Артема Бондаренко состоялись в 12:00 на Краснапольском кладбище.











































































