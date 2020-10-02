Сотрудник СБУ Харьковщины хранил дома арсенал оружия и наркотики, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении сотруднику УСБУ в Харьковской области, хранившего дома оружие и наркотические средства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По данным предварительного расследования, подозреваемый без разрешений хранил дома автомат "АКС-74", более 3000 патронов калибра 5.45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия. Кроме того, во время санкционированного обыска в его доме обнаружили психотропное вещество - амфетамин общей массой более 12 граммов.

Таким образом, сотрудник СБУ подозревается в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения и в приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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