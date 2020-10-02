РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10493 посетителя онлайн
Новости Фото
6 875 11

Сотрудник СБУ Харьковщины хранил дома арсенал оружия и наркотики, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении сотруднику УСБУ в Харьковской области, хранившего дома оружие и наркотические средства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По данным предварительного расследования, подозреваемый без разрешений хранил дома автомат "АКС-74", более 3000 патронов калибра 5.45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия. Кроме того, во время санкционированного обыска в его доме обнаружили психотропное вещество - амфетамин общей массой более 12 граммов.

Таким образом, сотрудник СБУ подозревается в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения и в приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Смотрите также: Бывший полицейский, устроивший на Житомирщине пьяное ДТП с четырьмя погибшими, предстанет перед судом. ФОТОрепортаж

Сотрудник СБУ Харьковщины хранил дома арсенал оружия и наркотики, - ГБР 01
Сотрудник СБУ Харьковщины хранил дома арсенал оружия и наркотики, - ГБР 02
Сотрудник СБУ Харьковщины хранил дома арсенал оружия и наркотики, - ГБР 03

наркотики (2155) оружие (10262) СБУ (20033) Харьковщина (5577) ГБР (3043)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Кто то удивлен?
показать весь комментарий
02.10.2020 14:52 Ответить
+6
Взял работу на дом? Интересный камуфляж на Ксюхе. В пустыню собрался или на продажу?
показать весь комментарий
02.10.2020 14:54 Ответить
+2
Я б нездивувався, якби там ще підпільний бордель знайшли або станок для друку фальшивих грошей.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто то удивлен?
показать весь комментарий
02.10.2020 14:52 Ответить
Взял работу на дом? Интересный камуфляж на Ксюхе. В пустыню собрался или на продажу?
показать весь комментарий
02.10.2020 14:54 Ответить
Я б нездивувався, якби там ще підпільний бордель знайшли або станок для друку фальшивих грошей.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:01 Ответить
Скоріше всього там питання до наркоти та походження патронів. Там ще на одному фото щось схоже на розібраний пістолет лежить.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:18 Ответить
Підстава якась.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:31 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2020 20:11 Ответить
ГБР начинает щемить проукраинских СБУ-шников?
показать весь комментарий
02.10.2020 21:24 Ответить
и шо за сатрудник, шо так тупо припалили..??- походу лошара на входе у вестыбуль, не более...
показать весь комментарий
03.10.2020 01:24 Ответить
Скорей всего высказывался в том плане, что зеля 3,14дор, и руководство сбу на Харьковщине -ватные 3,14доры. Если говорил такое по пьяни - тогда не считается.
показать весь комментарий
03.10.2020 08:23 Ответить
Вы не поняли, это он все взял во временное пользование !..
показать весь комментарий
03.10.2020 19:17 Ответить
 
 