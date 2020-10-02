В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет: "Требуем прозрачных и честных выборов". ФОТОрепортаж
В Окружном админсуде Полтавы происходит обжалование решения территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга. У здания суда проходит акция протеста. Участники призывают суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Кандидат на должность мэра Полтавы от "Европейской Солидарности" Андрей Карпов призвал власти прекратить избирательные манипуляции.
"Сейчас в Украине происходят позорные вещи. Власть испугалась самой проукраинской, проевропейской, оппозиционной партии - "Европейской Солидарности". Потому что "ЕС" и ее поддержка сейчас растет. Они продолжают давление на нас по всей Украине. Мы требуем у власти прозрачных, честных выборов. Не можете нас победить в честной борьбе и поэтому творите то, что сейчас происходит. Мы призываем вас прекратить это делать и дать возможность жителям Кременчуга сделать свой выбор", - отметил Карпов.
"То, что произошло сейчас на Полтавщине, бросает нас во времена Януковича и до Януковича, когда можно было ради ограничения политических свобод и демократии просто снимать партии с выборов. Сейчас мы - та политическая партия, которая наращивает поддержку людей. Очевидно, что когда мы придем к власти, то сделаем так, чтобы никогда реванш был невозможен. Поэтому важно защититься от реванша сейчас", - отметил нардеп Николай Княжицкий.
Кандидат на должность мэра Кременчуга от "Европейской Солидарности" Сергей Ярош выразил надежду, что суд отменит незаконное решение ТИК и никакие манипуляции в интересах отдельных политических сил не состоятся.
Напомним, ранее ТИК в Кременчуге отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет.
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Пятница, 02 октября 2020, 11:05
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-10-02/ukraina-napala-na-rossiyu-seti-vzorvala-perepalka-v-marshrutke-pod-rovno/210743 переглянути новину українською
В одной из маршруток в Ровенской области, в городе Дубно, пожилая пассажирка высказала абсурдную идею, что "Украина напала на Россию", при чем ее поддержали практически все пассажиры.
Об этом https://www.facebook.com/alina.dubovska/posts/3340551942678785 в Facebook написала журналистка Алина Дубовская.
"Сволочи, понаворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы!", - заявила одна из пассажирок.
Еще одна женщина согласилась с ней, добавив что "это наши братья" и надо было отдать им Луганск.
Автор поста, которая ехала в той же маршрутке, вступила в разговор и уточнила, кто, все же, на кого напал.
"Украина на Россию. Вот майдан сделали и пошли войной!", - повторила женщина.
Журналистка возмутилась и сказала, что это - сепаратистские идеи, оскорбляющие армию.
"А нам пох*й армия! Она наш хлеб жрет!", - заявила пожилая пассажирка.
Автор поста вышла из себя.
"Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких как они в Украине такое и делается, что и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают русски говорить, Путина звать с войсками", - пишет она.
Женщины не отвергли идею, высказанную для демонстрации абсурдности их позиции.
"Надо будет, то и позовем!", - сказала одна из них.
При этом, остальные пассажиры стали на сторону "руссофилок", предложив высадить журналистку из маршрутки. Та вышла сама.
"Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно!", - написала она.
Этот рассказ вызвал большой резонанс в сети. Под постом уже 8, 2 тысячи лайков, им поделились 5,3 тысячи пользователей.
Большинство комментаторов возмущены таким отношением "масс".
"Скоро они пойдут голосовать", "Надо им всем выключить телевизоры, или вводить жесткую хунту с цензурой медиа, потому что мы никогда из этого ада не вылезем", "Надо было им сказать, что из-за них, старых б***ей, у нас такая бедная страна!", - пишут они.
Вместе с тем, часть пользователей высказали предположение, что это могут быть проплаченные агитаторы, которые за деньги в людных местах сеют сепаратистские идеи. Однако, как резонно ответили им, удручает тот факт, что из около 50 пассажиров маршрутки, патриотическую, да и просто здравую позицию, заняла только автор поста.
Как сообщал "Апостроф", на территории Украины открылся интернет-магазин крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries, https://apostrophe.ua/news/society/2020-09-22/v-ukraine-razgorelsya-skandal-vokrug-otkryitiya-rossiyskogo-magazina-prodaet-odejdu-s-putinyim/209870 в ассортименте товары с президентом РФ Владимиром Путиным и одежда с запрещенной в Украине символикой.