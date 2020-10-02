В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет: "Требуем прозрачных и честных выборов". ФОТОрепортаж

В Окружном админсуде Полтавы происходит обжалование решения территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга. У здания суда проходит акция протеста. Участники призывают суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Кандидат на должность мэра Полтавы от "Европейской Солидарности" Андрей Карпов призвал власти прекратить избирательные манипуляции.

"Сейчас в Украине происходят позорные вещи. Власть испугалась самой проукраинской, проевропейской, оппозиционной партии - "Европейской Солидарности". Потому что "ЕС" и ее поддержка сейчас растет. Они продолжают давление на нас по всей Украине. Мы требуем у власти прозрачных, честных выборов. Не можете нас победить в честной борьбе и поэтому творите то, что сейчас происходит. Мы призываем вас прекратить это делать и дать возможность жителям Кременчуга сделать свой выбор", - отметил Карпов.

"То, что произошло сейчас на Полтавщине, бросает нас во времена Януковича и до Януковича, когда можно было ради ограничения политических свобод и демократии просто снимать партии с выборов. Сейчас мы - та политическая партия, которая наращивает поддержку людей. Очевидно, что когда мы придем к власти, то сделаем так, чтобы никогда реванш был невозможен. Поэтому важно защититься от реванша сейчас", - отметил нардеп Николай Княжицкий.

Кандидат на должность мэра Кременчуга от "Европейской Солидарности" Сергей Ярош выразил надежду, что суд отменит незаконное решение ТИК и никакие манипуляции в интересах отдельных политических сил не состоятся.

Напомним, ранее ТИК в Кременчуге отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет.

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