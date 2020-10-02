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В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет: "Требуем прозрачных и честных выборов". ФОТОрепортаж

В Окружном админсуде Полтавы происходит обжалование решения территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга. У здания суда проходит акция протеста. Участники призывают суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Кандидат на должность мэра Полтавы от "Европейской Солидарности" Андрей Карпов призвал власти прекратить избирательные манипуляции.

"Сейчас в Украине происходят позорные вещи. Власть испугалась самой проукраинской, проевропейской, оппозиционной партии - "Европейской Солидарности". Потому что "ЕС" и ее поддержка сейчас растет. Они продолжают давление на нас по всей Украине. Мы требуем у власти прозрачных, честных выборов. Не можете нас победить в честной борьбе и поэтому творите то, что сейчас происходит. Мы призываем вас прекратить это делать и дать возможность жителям Кременчуга сделать свой выбор", - отметил Карпов.

"То, что произошло сейчас на Полтавщине, бросает нас во времена Януковича и до Януковича, когда можно было ради ограничения политических свобод и демократии просто снимать партии с выборов. Сейчас мы - та политическая партия, которая наращивает поддержку людей. Очевидно, что когда мы придем к власти, то сделаем так, чтобы никогда реванш был невозможен. Поэтому важно защититься от реванша сейчас", - отметил нардеп Николай Княжицкий.

Кандидат на должность мэра Кременчуга от "Европейской Солидарности" Сергей Ярош выразил надежду, что суд отменит незаконное решение ТИК и никакие манипуляции в интересах отдельных политических сил не состоятся.

Напомним, ранее ТИК в Кременчуге отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет.

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В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от ЕС в горсовет: Требуем прозрачных и честных выборов 01
В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от ЕС в горсовет: Требуем прозрачных и честных выборов 02
В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от ЕС в горсовет: Требуем прозрачных и честных выборов 03
В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от ЕС в горсовет: Требуем прозрачных и честных выборов 04
В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от ЕС в горсовет: Требуем прозрачных и честных выборов 05

Автор: 

акция (2425) Кременчуг (354) местные выборы (2752) протест (5862) Европейская Солидарность (1059) Полтавская область (1180)


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В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет: "Требуем прозрачных и честных выборов" - Цензор.НЕТ 4914
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02.10.2020 14:56 Ответить
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02.10.2020 15:33 Ответить
Украина напала на Россию: сети взорвала перепалка в маршрутке под Ровно
Пятница, 02 октября 2020, 11:05

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-10-02/ukraina-napala-na-rossiyu-seti-vzorvala-perepalka-v-marshrutke-pod-rovno/210743 переглянути новину українською

В одной из маршруток в Ровенской области, в городе Дубно, пожилая пассажирка высказала абсурдную идею, что "Украина напала на Россию", при чем ее поддержали практически все пассажиры.
Об этом https://www.facebook.com/alina.dubovska/posts/3340551942678785 в Facebook написала журналистка Алина Дубовская.
"Сволочи, понаворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы!", - заявила одна из пассажирок.
Еще одна женщина согласилась с ней, добавив что "это наши братья" и надо было отдать им Луганск.
Автор поста, которая ехала в той же маршрутке, вступила в разговор и уточнила, кто, все же, на кого напал.
"Украина на Россию. Вот майдан сделали и пошли войной!", - повторила женщина.
Журналистка возмутилась и сказала, что это - сепаратистские идеи, оскорбляющие армию.
"А нам пох*й армия! Она наш хлеб жрет!", - заявила пожилая пассажирка.
Автор поста вышла из себя.
"Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких как они в Украине такое и делается, что и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают русски говорить, Путина звать с войсками", - пишет она.
Женщины не отвергли идею, высказанную для демонстрации абсурдности их позиции.
"Надо будет, то и позовем!", - сказала одна из них.
При этом, остальные пассажиры стали на сторону "руссофилок", предложив высадить журналистку из маршрутки. Та вышла сама.
"Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно!", - написала она.
Этот рассказ вызвал большой резонанс в сети. Под постом уже 8, 2 тысячи лайков, им поделились 5,3 тысячи пользователей.
Большинство комментаторов возмущены таким отношением "масс".
"Скоро они пойдут голосовать", "Надо им всем выключить телевизоры, или вводить жесткую хунту с цензурой медиа, потому что мы никогда из этого ада не вылезем", "Надо было им сказать, что из-за них, старых б***ей, у нас такая бедная страна!", - пишут они.
Вместе с тем, часть пользователей высказали предположение, что это могут быть проплаченные агитаторы, которые за деньги в людных местах сеют сепаратистские идеи. Однако, как резонно ответили им, удручает тот факт, что из около 50 пассажиров маршрутки, патриотическую, да и просто здравую позицию, заняла только автор поста.
Как сообщал "Апостроф", на территории Украины открылся интернет-магазин крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries, https://apostrophe.ua/news/society/2020-09-22/v-ukraine-razgorelsya-skandal-vokrug-otkryitiya-rossiyskogo-magazina-prodaet-odejdu-s-putinyim/209870 в ассортименте товары с президентом РФ Владимиром Путиным и одежда с запрещенной в Украине символикой.
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02.10.2020 15:07 Ответить
"Русский мир" возвращает свои позиции в Украине.
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02.10.2020 15:18 Ответить
А коли бортанули Демсокиру на виборах в Київраду, дякуючи голосам членів ТВК від "ЄС", то якось мовчалося?
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02.10.2020 16:32 Ответить
Маячня. По-перше, не в Кременчуці, а в Полтаві. Це навіть по світлинах видно. По-друге, мітингувати потрібно не біля суду, а в центральному офісі ЄС, який у пожежному порядку порубав міській партійний список і ввів туди своїх персонажів з обойми олігарха Жеваго, які свого часу навіть з регіоналами щільно працювали. Тож хай не дивуються, що 13 партійців з 40 чоловік списку відмовились балотуватися й зняли свої кандидатури. Це в свою чергу порушило всі можливі квоти. Тож у цьому, окремо взятому, випадку ТВК права. І навіть полковник, атовець Олександр Щербина пішов з партії, сказавши що йому цінніше офіцерська честь. Ну, а цьому офісно-партійному планктону нічого, звісно, не доведеш. І варто додати, шо героями цього спектаклю, які напередодні виборів розгромили кременчуцьку парторганізацію, а тепер доблесно рвуть сорочки на грудях, є нардепи Княжицький (дружина якого є співвласником Еспресо ТВ, а другим - син Жеваги Іван) і Южаніна (яку, нмд, в темну використали). Отака от хєрня, малята
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02.10.2020 17:14 Ответить
А прочитати?Зебоби тупі."В Окружном админсуде Полтавы происходит обжалование решения территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга." Источник: https://censor.net/ru/p3222560
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02.10.2020 17:44 Ответить
А прочитати? Порохоботи недороблені "У Кременчуці протестують проти відмови...". Я, до речі, теж до порохоботів ближче. Але рукоплескати партійним дебілам не буду.
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02.10.2020 20:17 Ответить
 
 