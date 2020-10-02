Неизвестный предмет взорвался ночью во дворе ВАКС: поврежден фасад здания. ФОТОрепортаж

Взрыв неизвестного предмета произошел в ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по просп. Победы, 41 в Киеве, в результате которого был поврежден фасад здания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленного на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.

"ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования. Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", - говорится в сообщении.





