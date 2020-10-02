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В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Несмотря на перемирие, воинов в госпиталях много. С ранениями, с тяжелыми болезнями и с онкологией.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в киевский госпиталь доставили бойцов, которые на днях подорвались на взрывном устройстве, среди них есть воины с ампутацией. Несколько дней назад в реанимации умер боец, очень тяжелое ранение было и, к сожалению, жизнь его оборвалась. Несмотря на перемирие, воинов в эвакогоспиталях много. С ранениями, с тяжелыми болезнями, с онко. Лечат их прекрасные доктора, делают сложнейшие операции, при этом есть позиции, которые закрывают волонтеры. В гематологии лежат бойцы с тяжёлыми заболеваниями онко", - подчеркнула волонтер.

По словам Юсуповой, списанные бойцы, без группы инвалидности, лечатся только за свой счет.

"На этой неделе купила лекарство Пури-Нетол на 29 тыс. грн, купила пакет лекарств воинам на фронт почти 5 тыс, отправила на анализы в частную лабораторию, на лекарства, 4500, 14 тыс, 11800, 8520 грн, и закупила потребности для передовой. Чеки публикую, суммы большие, но надо помогать. ... Лечение и особенно лекарства стоят очень дорого, и очень много просьб, но всем нереально помочь. Так же завозим продукты воинам в Госпиталь. Спасибо всем, кто помогает, война не закончена, делаем, что можем. Потребности все те же: лекарства, помощь онкобольным, соки, йогурты, мясное, фрукты, футболки, спорт. костюмы в Госпиталь. Сейчас в госпитале карантин, скоро День защитника Украины, кто хочет помощь бойцам, пишите, скоординирую", - подытожила Юсупова.

Также волонтер опубликовала номера карт для помощи: 5358 3853 2000 2464 и 5375 4115 0042 7369 - Монобанк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный. ФОТО

В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 01
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 02
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 03
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 04
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 05
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 06
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 07
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 08
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 09
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 10
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 11
В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова 12

Автор: 

помощь (7872) ранение (3395) волонтеры (2640) Юсупова Наталья (187)


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Топ комментарии
+11
Азербайджанское командование сообщает о полном разгроме 193-й десантно-штурмовой бригады армии Армении и захвате бригадного знамени

В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1336
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02.10.2020 17:50 Ответить
+7
Отличное перемирие, прям мир УЖЕ настал
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02.10.2020 18:16 Ответить
+7
«Українське волонтерство - явище унікальне. Йому завдячуємо суверенітетом.
Одним із найбільш значущих результатів Революції Гідності стало виникнення волонтерського руху

Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час Революції Гідності і початок війни на Донбасі. У надзвичайно складний період саме цей рух об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави.»
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02.10.2020 19:05 Ответить
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Азербайджанское командование сообщает о полном разгроме 193-й десантно-штурмовой бригады армии Армении и захвате бригадного знамени

В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1336
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02.10.2020 17:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XiiXn9KoxY0
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02.10.2020 17:57 Ответить
народ, ну же, помогите!
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02.10.2020 18:02 Ответить
Отличное перемирие, прям мир УЖЕ настал
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02.10.2020 18:16 Ответить
+
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02.10.2020 18:26 Ответить
Муділо ти. В Україні волонтер має офіційний статус.
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02.10.2020 19:01 Ответить
У київський госпіталь доправили воїнів, які підірвалися на вибуховому пристрої, є ампутації, потрібна допомога, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 6310
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02.10.2020 19:18 Ответить
У нас все кто сидит у корыта имеют официальный статус. Только вот во всем мире пожертвования собирают на счета фондов, с публикацией движения денег и только в Украине на личные карточки. Вы не сможете показать НИ ОДНОЙ банковской выписки со счета волонтера приход-расход.
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02.10.2020 20:30 Ответить
«Українське волонтерство - явище унікальне. Йому завдячуємо суверенітетом.
Одним із найбільш значущих результатів Революції Гідності стало виникнення волонтерського руху

Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час Революції Гідності і початок війни на Донбасі. У надзвичайно складний період саме цей рух об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави.»
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02.10.2020 19:05 Ответить
И ни одного отчета. Я так и написал, уникальное явление, развод по полной.
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02.10.2020 20:23 Ответить
В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", - Шмыгаль

Целуйте Ахметова и *зеленые тарифы* в сраку.
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02.10.2020 19:06 Ответить
"Сегодня в киевский госпиталь доставили бойцов, которые на днях подорвались на взрывном устройстве, среди них есть воины с ампутацией. Источник: https://censor.net/ru/p3222621

ЗЕ КЛОУН, А ЯК ЦЕ У ТВОЄ ПЕРЕМИРІЄ ВОЯКИ УКРАЇНИ ГИНУТЬ І ОТРИМУЮТЬ ТЯЖКІ ПОРАНЕННЯ ?
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02.10.2020 19:16 Ответить
..шо за бред..???- государство шо, - так и не начало лечить и кормить своих защитников..????????????
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03.10.2020 02:05 Ответить
 
 