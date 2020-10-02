В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, есть ампутации, нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Несмотря на перемирие, воинов в госпиталях много. С ранениями, с тяжелыми болезнями и с онкологией.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в киевский госпиталь доставили бойцов, которые на днях подорвались на взрывном устройстве, среди них есть воины с ампутацией. Несколько дней назад в реанимации умер боец, очень тяжелое ранение было и, к сожалению, жизнь его оборвалась. Несмотря на перемирие, воинов в эвакогоспиталях много. С ранениями, с тяжелыми болезнями, с онко. Лечат их прекрасные доктора, делают сложнейшие операции, при этом есть позиции, которые закрывают волонтеры. В гематологии лежат бойцы с тяжёлыми заболеваниями онко", - подчеркнула волонтер.

По словам Юсуповой, списанные бойцы, без группы инвалидности, лечатся только за свой счет.

"На этой неделе купила лекарство Пури-Нетол на 29 тыс. грн, купила пакет лекарств воинам на фронт почти 5 тыс, отправила на анализы в частную лабораторию, на лекарства, 4500, 14 тыс, 11800, 8520 грн, и закупила потребности для передовой. Чеки публикую, суммы большие, но надо помогать. ... Лечение и особенно лекарства стоят очень дорого, и очень много просьб, но всем нереально помочь. Так же завозим продукты воинам в Госпиталь. Спасибо всем, кто помогает, война не закончена, делаем, что можем. Потребности все те же: лекарства, помощь онкобольным, соки, йогурты, мясное, фрукты, футболки, спорт. костюмы в Госпиталь. Сейчас в госпитале карантин, скоро День защитника Украины, кто хочет помощь бойцам, пишите, скоординирую", - подытожила Юсупова.

Также волонтер опубликовала номера карт для помощи: 5358 3853 2000 2464 и 5375 4115 0042 7369 - Монобанк.

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