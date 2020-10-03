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Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него. ФОТОрепортаж

Стражи порядка провели обыски у 6 человек, которых подозревают в незаконном хранении и переработке янтаря. У них изъяли янтарь-сырец, оборудование для обработки и готовые изделия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По месту жительства шести лиц, причастных к незаконному хранению и переработке янтаря, правоохранители обнаружили более 100 килограммов янтаря-сырца различной фракции, оборудование для его обработки, а также готовые изделия из "солнечного" камня", - сказано в сообщении полиции.

Производство расследуют по ч. 1 ст. 240-1 (незаконная добыча, переработка, сбыт янтаря).

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Все изъятое направили на экспертизу.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок от двух до трех лет", - добавили в полиции.

Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него 01
Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него 02
Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него 03
Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него 04
Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него 05
Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него 06
Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него 07

Автор: 

Нацполиция (16562) янтарь (582) Ровенская область (1247)


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Це поборота й переборота зеленським бурштинова мафія?
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03.10.2020 14:28 Ответить
Та де той бурштин береться? Зеленський давно поборов "Бурштинову республіку" і давно поборов, тих, що пиляють ліси. То де вони беруться? Це Порошенко підкинув, бо іншого бути не може, у Бубочки скрізь порядок і мають їхати з Європи навіть у нього вчитися.
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03.10.2020 15:09 Ответить
Павешать!
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03.10.2020 15:12 Ответить
В чью пользу изъяли?
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03.10.2020 16:48 Ответить
 
 