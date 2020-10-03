Полицейские изъяли на Ривненщине более 100 кг янтаря и изделий из него. ФОТОрепортаж
Стражи порядка провели обыски у 6 человек, которых подозревают в незаконном хранении и переработке янтаря. У них изъяли янтарь-сырец, оборудование для обработки и готовые изделия.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.
"По месту жительства шести лиц, причастных к незаконному хранению и переработке янтаря, правоохранители обнаружили более 100 килограммов янтаря-сырца различной фракции, оборудование для его обработки, а также готовые изделия из "солнечного" камня", - сказано в сообщении полиции.
Производство расследуют по ч. 1 ст. 240-1 (незаконная добыча, переработка, сбыт янтаря).
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Все изъятое направили на экспертизу.
"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок от двух до трех лет", - добавили в полиции.
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