Стихийный мемориал сжегшей себя у здания МВД российской журналистке Славиной убрали, рядом поставили патруль и автозак. ФОТО

У здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде, перед которым 2 октября совершила самосожжение главный редактор издания Koza.Press Ирина Славина, убрали стихийный мемориал ее памяти. Рядом дежурят полицейские и стоит автозак.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее Время".

Нижегородцы в соцсетях возмущаются произошедшим. По их мнению, полицейские пытаются поскорее забыть эту историю. Друзья и коллеги Славиной предлагают принести новые свечи и цветы к зданию управления МВД.

Накануне вечером после гибели в Нижнем Новгороде журналистки Ирины Славиной несколько десятков жителей города вышли на стихийное шествие ее памяти. Люди возложили цветы возле Театра имени Горького, где стоит памятник козе, в честь которой Славина назвала свое издание, и прошли по центральной Большой Покровской улице. Они скандировали "Не забудем, не простим!" и "Государство убивает!".

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Славина сожгла себя у здания МВД 2 октября. Перед тем, как совершить самосожжение, она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Так мемориал Славиной выглядел накануне вечером

На утро свечи, цветы и фотографию убрали