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Стихийный мемориал сжегшей себя у здания МВД российской журналистке Славиной убрали, рядом поставили патруль и автозак. ФОТО

У здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде, перед которым 2 октября совершила самосожжение главный редактор издания Koza.Press Ирина Славина, убрали стихийный мемориал ее памяти. Рядом дежурят полицейские и стоит автозак.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее Время".

Нижегородцы в соцсетях возмущаются произошедшим. По их мнению, полицейские пытаются поскорее забыть эту историю. Друзья и коллеги Славиной предлагают принести новые свечи и цветы к зданию управления МВД.

Накануне вечером после гибели в Нижнем Новгороде журналистки Ирины Славиной несколько десятков жителей города вышли на стихийное шествие ее памяти. Люди возложили цветы возле Театра имени Горького, где стоит памятник козе, в честь которой Славина назвала свое издание, и прошли по центральной Большой Покровской улице. Они скандировали "Не забудем, не простим!" и "Государство убивает!".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", - автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич

Славина сожгла себя у здания МВД 2 октября. Перед тем, как совершить самосожжение, она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Стихийный мемориал сжегшей себя у здания МВД российской журналистке Славиной убрали, рядом поставили патруль и автозак 01

Так мемориал Славиной выглядел накануне вечером

Стихийный мемориал сжегшей себя у здания МВД российской журналистке Славиной убрали, рядом поставили патруль и автозак 02

На утро свечи, цветы и фотографию убрали

Автор: 

произвол (37) репрессии (2771) россия (96192) самосожжение (70)


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Топ комментарии
+15
Рашисты - фашисты 21 века.
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03.10.2020 17:21 Ответить
+13
У нас бы райотдел уже догорал
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03.10.2020 17:31 Ответить
+11
Быдло ватное всё сожрёт ,даже если ему будут срать не голову ...
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03.10.2020 17:20 Ответить
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Быдло ватное всё сожрёт ,даже если ему будут срать не голову ...
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03.10.2020 17:20 Ответить
оппозиционеры, сжигающие сами себя, это просто подарок для захватившей власть в расее кгб-стской своры
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03.10.2020 17:45 Ответить
Антихристи.
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03.10.2020 17:21 Ответить
Рашисты - фашисты 21 века.
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03.10.2020 17:21 Ответить
Рашизм или фашизм - как основа московского рейха это проблема многих веков.
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03.10.2020 18:27 Ответить
треба им с квитами на протест выйти.
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03.10.2020 17:24 Ответить
ще поставьте там пожежну автівку
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03.10.2020 17:25 Ответить
На базе ЗИЛ с защитной сеткой на окнах...ее назначение было разгонять демонстрантов, когда пожарные части были в подчинении МВД
Стихійний меморіал російській журналістці Славіній, яка спалила себе біля будівлі МВС, прибрали, поруч поставили патруль та автозак - Цензор.НЕТ 9835
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03.10.2020 17:56 Ответить
У нас бы райотдел уже догорал
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03.10.2020 17:31 Ответить
В Тернопольской области мужчина, который пытался оформить пенсию, поджег себя в коридоре центра занятости. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции.
Инцидент произошел в пгт Гусятин 28 сентября. Как стало известно, 59-летний пенсионер пришел оформлять пенсию, но ему отказали по причине недостачи нескольких месяцев до необходимого стажа работы.
Райотдел на месте.
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03.10.2020 17:53 Ответить
https://xakac.info/news/46535 А вот в Дудинке нет
местный пенсионер, крайне недовольный тем, как администрация решает его жилищные вопросы, вошел в здание, разлил по полу бензин и поджег его.
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03.10.2020 17:59 Ответить
Мне плевать, что там в вашей параше, товарищ брежнев.
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03.10.2020 18:16 Ответить
не путай просто самоубийство с намеренным доведением до него.
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03.10.2020 18:55 Ответить
Каждый день в мире тысячи нищих кончают самовыпилом. Славину планомерно, обысками, штрафами и арестами довели до самовыпила.
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03.10.2020 19:02 Ответить
Та ладно,сильно він горів в Києві коли студент Індило в мусарні помер?Прикладів немало і нічого не горіло.Не так уже сильно ми і відрізняємось. А після вибору 2019 то я вже й не знаю,що і думати.
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03.10.2020 18:59 Ответить
Врадієвка......

та й ще декілька відділків
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03.10.2020 19:27 Ответить
ой та не смішіть мої капці, це не в києві у райвідділі людей гвалтували, свідків карл свідків гвалтували - це мабуть нове слово у здобутті показань у поліцаїв, новий бл-ть метод і що запалав райвідділ? мабуть уже догоряє
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04.10.2020 09:38 Ответить
вата есть вата это вам не Флойд где за убитого негра вышла вся страна а Пуйло обнулили возмущались там немного даже митинга как в Минске не было против этого хотя очень многих не устраивает сцыкливые они там в большинстве
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03.10.2020 17:40 Ответить
Автозак- символ кацапії,нічого тут не попишеш...
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03.10.2020 17:54 Ответить
В Севастополе детям дали посидеть в автозаке в честь дня МВД.
https://www.youtube.com/watch?v=AFfTYikxoBQ
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03.10.2020 19:49 Ответить
Прости ее, Господи. Приняла мученическую смерть за свободу своей страны. Вечная помять. Будь проклят Путин!
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03.10.2020 17:58 Ответить
После слов , в заголовке, "стихийный мемориал" , должна быть запятая )
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03.10.2020 18:22 Ответить
мемориал (КОМУ?) сжегшей себя ... мемориал (чему?) памяти жертвам ... - запятой не должно быть
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03.10.2020 18:25 Ответить
А где в Рашістскіх століцах шота наподобіє Я ЛАГУНОВ ( ну тот шо плакал в суде за несправєдлівое прєслєдоаніе ) ?
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03.10.2020 18:22 Ответить
Не понимаю я таких поступков. Если уж власть допекла так, что готова на все, то прихвати с собой на тот свет нескольких чекистов или чинуш. А если власть допекла, но хочеться жить, то сваливай из страны и не поддерживай своими налогами своих врагов. Но зачем убивать себя, да еще таким болезненным способом как самосожжение?
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03.10.2020 18:23 Ответить
Она не до общества стучалась а до сограждан,в том числе і убивающих братьев ...
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03.10.2020 18:42 Ответить
Ничего святого мокшандия как она есть уроды думают что они далеко уйдут скоро будут там же Все возвращается как и законы физики
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03.10.2020 19:34 Ответить
НЕОБХОДИМО В СТОЛИЦАХ АНТИРОССИЙСКИХ СТРАН ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ ЕЙ !!!
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03.10.2020 20:30 Ответить
на болотах как всегда, овцы в стойле пьют за величие
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04.10.2020 10:21 Ответить
 
 