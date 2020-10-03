Стихийный мемориал сжегшей себя у здания МВД российской журналистке Славиной убрали, рядом поставили патруль и автозак. ФОТО
У здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде, перед которым 2 октября совершила самосожжение главный редактор издания Koza.Press Ирина Славина, убрали стихийный мемориал ее памяти. Рядом дежурят полицейские и стоит автозак.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее Время".
Нижегородцы в соцсетях возмущаются произошедшим. По их мнению, полицейские пытаются поскорее забыть эту историю. Друзья и коллеги Славиной предлагают принести новые свечи и цветы к зданию управления МВД.
Накануне вечером после гибели в Нижнем Новгороде журналистки Ирины Славиной несколько десятков жителей города вышли на стихийное шествие ее памяти. Люди возложили цветы возле Театра имени Горького, где стоит памятник козе, в честь которой Славина назвала свое издание, и прошли по центральной Большой Покровской улице. Они скандировали "Не забудем, не простим!" и "Государство убивает!".
Читайте на Цензор.НЕТ: "Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", - автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич
Славина сожгла себя у здания МВД 2 октября. Перед тем, как совершить самосожжение, она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
Так мемориал Славиной выглядел накануне вечером
На утро свечи, цветы и фотографию убрали
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Инцидент произошел в пгт Гусятин 28 сентября. Как стало известно, 59-летний пенсионер пришел оформлять пенсию, но ему отказали по причине недостачи нескольких месяцев до необходимого стажа работы.
Райотдел на месте.
местный пенсионер, крайне недовольный тем, как администрация решает его жилищные вопросы, вошел в здание, разлил по полу бензин и поджег его.
та й ще декілька відділків
https://www.youtube.com/watch?v=AFfTYikxoBQ