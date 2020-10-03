Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: "Ты нам не министр". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие у здания Офиса Президента требовали отправить в отставку и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции протеста обвиняют Шкарлета в непрофессионализме, плагиате, неспособности справиться с вызовами, которые создает в сфере образования пандемия COVID-19.

Они держали в руках плакаты с надписями "Ты нам не министр", "Этот министр сломался - требуем нового", "Мы остановимся тогда, когда он пойдет".

Протестующие в магистерских мантиях принесли к Офису Президента гарбузы для Шкарлета и оставили их на ступенях здания.

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Автор фото и видео - Олег Богачук









































