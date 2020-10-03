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Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: "Ты нам не министр". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие у здания Офиса Президента требовали отправить в отставку и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции протеста обвиняют Шкарлета в непрофессионализме, плагиате, неспособности справиться с вызовами, которые создает в сфере образования пандемия COVID-19.

Они держали в руках плакаты с надписями "Ты нам не министр", "Этот министр сломался - требуем нового", "Мы остановимся тогда, когда он пойдет".

Протестующие в магистерских мантиях принесли к Офису Президента гарбузы для Шкарлета и оставили их на ступенях здания.

Также на Цензор.НЕТ: Студенты Олимпийского колледжа у стен Кабмина требуют отставки Шкарлета и Гутцайта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор фото и видео - Олег Богачук

Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 01
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 02
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 03
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 04
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 05
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 06
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 07
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 08
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 09
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 10
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 11
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 12
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 13
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 14
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 15
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 16
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 17
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 18
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 19
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 20
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: Ты нам не министр 21

Автор: 

Минобразования (1739) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1803) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+10
"Воины света, воины добра..." (с)
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: "Ты нам не министр" - Цензор.НЕТ 1241
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03.10.2020 17:44 Ответить
+9
Заслуженому плагіатору від ЗЕ команди та екс-регіоналу!
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03.10.2020 17:41 Ответить
+8
Рыба гниет с головы !Каков поп ( шестерка ***** ********** 🤢🤡 ), такие и министры !
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03.10.2020 18:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Заслуженому плагіатору від ЗЕ команди та екс-регіоналу!
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03.10.2020 17:41 Ответить
От бродячих воинов света и добра.
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03.10.2020 17:45 Ответить
Рыба гниет с головы !Каков поп ( шестерка ***** ********** 🤢🤡 ), такие и министры !
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03.10.2020 18:21 Ответить
"заслуженому" - это из какой ... языка, вчёный?
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03.10.2020 17:46 Ответить
"Воины света, воины добра..." (с)
Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: "Ты нам не министр" - Цензор.НЕТ 1241
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03.10.2020 17:44 Ответить
Гарбуз - это по-украински. Но если пишете на русском, то - тыква.
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03.10.2020 17:50 Ответить
До чього тут гарбузи взагалі не зрозуміло.
Якщо йдеться про кохання, то чього вони від нього вимагають?
Дуже смішно все це виглядає.
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03.10.2020 18:03 Ответить
йдеться про сватання мінистра до Освіти , а вона йому- ГАРБУЗА!
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03.10.2020 18:20 Ответить
Українські традиції я добре знаю.
Хто кого сватає?
Не треба пояснювати те, що сенсу взагалі не має.
Дуже смішно.
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03.10.2020 18:33 Ответить
міністра ЗЕНЕЛОХИ засватали до Освіти
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03.10.2020 18:35 Ответить
ЗЕНЕЛОХИ туплять )) нудануда дурачкам усьо пращаєтся
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03.10.2020 18:38 Ответить
Зачем ты коверкаешь "мову"?
Хочешь выглядеть "не дурочкой"?
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03.10.2020 18:43 Ответить
Та нє, хочу щоб дурачки клюнули...
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03.10.2020 18:47 Ответить
"чього" - українською треба ЧОМУ , знавцю традицій України
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03.10.2020 18:53 Ответить
Дурня.
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03.10.2020 18:45 Ответить
Помню как то встретил знакомых .Спрашиваю "Как дела ребьята ? Отвечают -"Да нормально , сейчас идём на акцию протеста за 200 гривен , выражать свою гражданскую позицию "
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03.10.2020 18:01 Ответить
кривой рог вава стайл Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: "Ти нам не міністр" - Цензор.НЕТ 829
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03.10.2020 18:03 Ответить
Забил в Гугл это фото ,показало город Кейптаун
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03.10.2020 18:07 Ответить
Під ОП принесли гарбузи для Шкарлета: "Ти нам не міністр" - Цензор.НЕТ 8879
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03.10.2020 18:11 Ответить
В ПАР державна мова українська, це загальновідомий факт.
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03.10.2020 18:23 Ответить
А раньше студенты ходили вагоны разгружать...
Жить стало легче,
жить стало веселей.
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03.10.2020 18:27 Ответить
гарбузы для Шкарлета: "Ты нам не министр"./ А для воровского кодлана Коломойского Шкарлет-уважаемый человек. В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат(воровство) . И поэтому "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. 04.06.20 ". Потому что "Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского". 05.04.2019.
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03.10.2020 18:05 Ответить
шмарклету пофиг. он сейчас где-то у коли кушает котлеты.
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03.10.2020 18:08 Ответить
Чем бы студентики не тешились, лишь бы в масках ходили! Карантин все же, мудрые!
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03.10.2020 18:15 Ответить
Ты ватный поклонник рыгошкарпета, безмозглый препод ?
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03.10.2020 18:48 Ответить
у НЕлоха НЕюриста и и министры НЕминистры
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03.10.2020 18:17 Ответить
Шкарпет не министр, а рыговский петух.
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03.10.2020 18:43 Ответить
А шо он этому колледжу сделал?
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03.10.2020 19:14 Ответить
Виходячи з плівок Єрмака, можливо, комусь щось зробив. Але, точно не всьому коледжу...
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03.10.2020 19:24 Ответить
В общем, тут политика, и студенты ее заложники.
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03.10.2020 19:49 Ответить
Освіта та наука. За такі витівки зі значно меншими % плагіату рубають дипломи та дисертації вже років 10.
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03.10.2020 19:56 Ответить
Доказан плагиат?
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03.10.2020 20:06 Ответить
Це ж не судова справа. https://www.bbc.com/ukrainian/news-54118779 Важко заперечити. .
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03.10.2020 20:15 Ответить
Да
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04.10.2020 08:55 Ответить
Как же ты блазень достал своими антиукраинскими кадрами, а не пошел бы ты уже добровольно в ростов, пока граница открыта, играешь с огнем, терпение у народа может кончиться.
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03.10.2020 19:21 Ответить
Шкарпета поддерживают старые коррупционные уроды, плагиаторы и лжеучёные.
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03.10.2020 19:28 Ответить
А були часи коли без гарбузів в сміттєві баки вкидали.
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03.10.2020 20:35 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550 Плагіат у наукових роботах Шкарлета. Шкарлет купив службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам. За наполяганням президента Володимира Зеленського Шкарлета призначили в.о. міністра в обхід парламенту
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03.10.2020 23:52 Ответить
У Порошенко работал замом главы администрации руководитель украинского офиса Майкрософт, у Голобородько: Шкарлет - министр образования. Таки кадровый голод.
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04.10.2020 00:13 Ответить
Підтримую, от просто так, по приколу: яке їхало, таке й здибало
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04.10.2020 00:30 Ответить
Ворюга чужих мыслей и идей не может быть министром МОН!!
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04.10.2020 13:05 Ответить
"Викопали" зененолохівського міністра, який і у внз толком не вчився!!! Точно такий, як і през..к!
Дали щоб знищив все, що тільки можна!! ДЕ ОДНОКУРСНИКИ ЦЬОГО МІНІСТРА", ХТО КЕРІВНИК ЙОГО ДИСЕРТАЦІЇЇ????? Зараз найнеосвіченіша команда керує країною, а ляльководи в кремлі!!!
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05.10.2020 12:37 Ответить
 
 