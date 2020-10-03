Под ОП принесли гарбузы для Шкарлета: "Ты нам не министр". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Протестующие у здания Офиса Президента требовали отправить в отставку и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции протеста обвиняют Шкарлета в непрофессионализме, плагиате, неспособности справиться с вызовами, которые создает в сфере образования пандемия COVID-19.
Они держали в руках плакаты с надписями "Ты нам не министр", "Этот министр сломался - требуем нового", "Мы остановимся тогда, когда он пойдет".
Протестующие в магистерских мантиях принесли к Офису Президента гарбузы для Шкарлета и оставили их на ступенях здания.
Также на Цензор.НЕТ: Студенты Олимпийского колледжа у стен Кабмина требуют отставки Шкарлета и Гутцайта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Автор фото и видео - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо йдеться про кохання, то чього вони від нього вимагають?
Дуже смішно все це виглядає.
Хто кого сватає?
Не треба пояснювати те, що сенсу взагалі не має.
Дуже смішно.
Хочешь выглядеть "не дурочкой"?
Жить стало легче,
жить стало веселей.
Дали щоб знищив все, що тільки можна!! ДЕ ОДНОКУРСНИКИ ЦЬОГО МІНІСТРА", ХТО КЕРІВНИК ЙОГО ДИСЕРТАЦІЇЇ????? Зараз найнеосвіченіша команда керує країною, а ляльководи в кремлі!!!