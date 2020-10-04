Денис Кузнецов умер от побоев милиции Лукашенко - пятая жертва с начала протестов в Беларуси. ФОТО
Из СИЗО на Окрестина в Минске 29 сентября в больницу скорой медицинской помощи с различными травмами привезли 41-летнего Дениса Кузнецова. 3 октября он умер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
В сопроводительных документах пациента указано, что скорая по дороге в больницу вводила ему седативный препарат, сам пациент обстоятельства травмы не пояснял. В справке осмотра врача указано: пациент сообщал бригаде скорой, что его избили на Окрестина. Однако в изоляторе медикам сказали (и это также отмечено в справке), что он упал со второго яруса кровати.
У мужчины были открытая средняя ЧМТ, двусторонние пластинчатые субдуральные гематомы, геморрагический ушиб левой височной доли, перелом правой височной кости с переходом на основание черепа, перелом ребер справа со второго по 12-е ребро, перелом стернального конца правой ключицы, оскольчатый перелом крыла подвздошной кости справа, ушиб легких и сердца, забрюшинная гематома справа, ушиб передней брюшной стенки, кровоподтек мягких тканей в проекции гребня подвздошной кости справа, кровоподтек по лопаточной линии в области верхней половины грудной клетки справа.
"Каким образом были получены эти травмы, неизвестно, врачи не знают, что произошло с этим человеком. Пациента привезла скорая помощь с Окрестина, и практически сразу его подключили к ИВЛ и он уехал в операционную. Ему сразу задренировали плевральную полость, потому что у него были переломаны со 2-го по 12-е ребро, потом его взяли на диагностическую лапаротомию и там диагностировали забрюшинную гематому, и после ему сделали нейрохирургическую операцию - удалили субдуральные гематомы", - отмечает медик, знакомый с ситуацией.
Одна из родственниц рассказала изданию, что мужчина не участвовал в акциях протеста, а в последние выходные вообще был с ними на даче.
"Как он попал на Окрестина, мы не знаем, но знаем, что он ни в чем не участвовал", - отметила она.
По словам собеседницы, мужчина жил с мамой, занимался подработками, он не женат.
Как рассказали TUT.BY сокамерники Дениса, его в камеру привезли днем 28 сентября. Как его задерживали и доставляли - он не рассказывал.
"Он спокойно зашел, внешне кровь не текла, за нос не держался, вид у него был потрепанный, ни с кем он особо не общался и не дискутировал, но как мы поняли, по-домашнему была какая-то бытовуха. Он спал на втором ярусе, который на высоте под два метра, полки там нестандартные, нормальному человеку залезть не так просто. Утром 29 сентября слышу: "Ааааааа", а я сам дреманул, очнулся, смотрю - лежит! Вызвали дежурного, дежурный - врача, изо рта у него шла пена, кровь - из носа, медик укол сделала, сказала, чтобы полежал. Ему лучше не стало, и мы по новой стали звать дежурного, чтобы вызвали скорую. Скорая приехала и забрала", - говорит один из соседей по камере.
Следственный комитет в телеграм-канале сообщил, что разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины: "В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются очевидцы".
Издание не называет фамилии умершего, однако в соцсетях опубликовали его данные и фото.
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это политика, а не бытовуха
Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана.Источник: https://censor.net/ru/p3221508
Вечером минчане проводили мероприятия во дворах - с музыкальными выступлениями и чаепитием.Источник: https://censor.net/ru/v3222751
Упыри через пару лет за всё ответят, как ответили совковые упыри-омоновцы из Риги за свои зверства 1991 года. Латвийские спецслужбы даже через много лет всё-таки достали уродов на другом конце света и посадили за решётку.
Нордические балтийцы имеют долгую память и "блюдо мести подают холодным".
Надо брать с них пример: палачей из януковской беркутни, у которых на руках кровь украинских героев, надо достать везде: в Москве, в В Самаре, в Саратове, в Тюмени.
Тепер окремо по Врадіївці- підозрювані засуджені до тюремних строків (не умовно). По Кагарлику іде слідство і я впевнений- також сядуть.
Отже не перекручуй та не проводь тупих аналогій- вони дієві лише з опонентами, що не здатні аналізувати.
Чи ти визнав цим, що "аналогії дійсно тупі"?
нужно еще больше!