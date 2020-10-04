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Новости Фото Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Денис Кузнецов умер от побоев милиции Лукашенко - пятая жертва с начала протестов в Беларуси. ФОТО

Из СИЗО на Окрестина в Минске 29 сентября в больницу скорой медицинской помощи с различными травмами привезли 41-летнего Дениса Кузнецова. 3 октября он умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

В сопроводительных документах пациента указано, что скорая по дороге в больницу вводила ему седативный препарат, сам пациент обстоятельства травмы не пояснял. В справке осмотра врача указано: пациент сообщал бригаде скорой, что его избили на Окрестина. Однако в изоляторе медикам сказали (и это также отмечено в справке), что он упал со второго яруса кровати.

У мужчины были открытая средняя ЧМТ, двусторонние пластинчатые субдуральные гематомы, геморрагический ушиб левой височной доли, перелом правой височной кости с переходом на основание черепа, перелом ребер справа со второго по 12-е ребро, перелом стернального конца правой ключицы, оскольчатый перелом крыла подвздошной кости справа, ушиб легких и сердца, забрюшинная гематома справа, ушиб передней брюшной стенки, кровоподтек мягких тканей в проекции гребня подвздошной кости справа, кровоподтек по лопаточной линии в области верхней половины грудной клетки справа.

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Денис Кузнецов умер от побоев милиции Лукашенко - пятая жертва с начала протестов в Беларуси 01
Фото: belsat.eu

"Каким образом были получены эти травмы, неизвестно, врачи не знают, что произошло с этим человеком. Пациента привезла скорая помощь с Окрестина, и практически сразу его подключили к ИВЛ и он уехал в операционную. Ему сразу задренировали плевральную полость, потому что у него были переломаны со 2-го по 12-е ребро, потом его взяли на диагностическую лапаротомию и там диагностировали забрюшинную гематому, и после ему сделали нейрохирургическую операцию - удалили субдуральные гематомы", - отмечает медик, знакомый с ситуацией.

Одна из родственниц рассказала изданию, что мужчина не участвовал в акциях протеста, а в последние выходные вообще был с ними на даче.

"Как он попал на Окрестина, мы не знаем, но знаем, что он ни в чем не участвовал", - отметила она.

По словам собеседницы, мужчина жил с мамой, занимался подработками, он не женат.

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Как рассказали TUT.BY сокамерники Дениса, его в камеру привезли днем 28 сентября. Как его задерживали и доставляли - он не рассказывал.

"Он спокойно зашел, внешне кровь не текла, за нос не держался, вид у него был потрепанный, ни с кем он особо не общался и не дискутировал, но как мы поняли, по-домашнему была какая-то бытовуха. Он спал на втором ярусе, который на высоте под два метра, полки там нестандартные, нормальному человеку залезть не так просто. Утром 29 сентября слышу: "Ааааааа", а я сам дреманул, очнулся, смотрю - лежит! Вызвали дежурного, дежурный - врача, изо рта у него шла пена, кровь - из носа, медик укол сделала, сказала, чтобы полежал. Ему лучше не стало, и мы по новой стали звать дежурного, чтобы вызвали скорую. Скорая приехала и забрала", - говорит один из соседей по камере.

Следственный комитет в телеграм-канале сообщил, что разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины: "В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются очевидцы".

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Издание не называет фамилии умершего, однако в соцсетях опубликовали его данные и фото.

Денис Кузнецов умер от побоев милиции Лукашенко - пятая жертва с начала протестов в Беларуси 02

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Автор: 

Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618) репрессии (2771) СИЗО (1365) смерть (9251)


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Топ комментарии
+16
На страницу описание переломов и гематом от "падения со второго яруса кровати"!!?? - Что б вы все мрази вместе с вашим лукашеску там передохли с таким же диагнозом и подольше помучились !!!
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04.10.2020 02:51 Ответить
+7
Упал,очнулся, гипс. Мрази !!!!
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04.10.2020 01:30 Ответить
+6
Беларуса менты забили насмерть, беларусы вчера вышли с букетиками на демонстрацию. Не хочется даже вникать в этот коллапс противоречивых действий. У беларусов есть своя голова на плечах , им виднее, что кошерно, а что нет.
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04.10.2020 05:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Упал,очнулся, гипс. Мрази !!!!
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04.10.2020 01:30 Ответить
это совсем другое, болван
это политика, а не бытовуха
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04.10.2020 07:45 Ответить
Революция в Беларуси (ЦензорНет):
Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана.Источник: https://censor.net/ru/p3221508

Вечером минчане проводили мероприятия во дворах - с музыкальными выступлениями и чаепитием.Источник: https://censor.net/ru/v3222751
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04.10.2020 01:37 Ответить
Всё просрали...и не видят этого...
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04.10.2020 02:02 Ответить
На страницу описание переломов и гематом от "падения со второго яруса кровати"!!?? - Что б вы все мрази вместе с вашим лукашеску там передохли с таким же диагнозом и подольше помучились !!!
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04.10.2020 02:51 Ответить
Человек упал с кровати на плоский пол и переломал все ребра: от первого до последнего...

Упыри через пару лет за всё ответят, как ответили совковые упыри-омоновцы из Риги за свои зверства 1991 года. Латвийские спецслужбы даже через много лет всё-таки достали уродов на другом конце света и посадили за решётку.

Нордические балтийцы имеют долгую память и "блюдо мести подают холодным".

Надо брать с них пример: палачей из януковской беркутни, у которых на руках кровь украинских героев, надо достать везде: в Москве, в В Самаре, в Саратове, в Тюмени.
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05.10.2020 01:52 Ответить
Беларуса менты забили насмерть, беларусы вчера вышли с букетиками на демонстрацию. Не хочется даже вникать в этот коллапс противоречивых действий. У беларусов есть своя голова на плечах , им виднее, что кошерно, а что нет.
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04.10.2020 05:00 Ответить
не голова там, а жопа
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04.10.2020 07:44 Ответить
Белорусы уже на 3 миллиметра приблизились к победе над Лукашенко
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04.10.2020 06:43 Ответить
Не над, а під.
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04.10.2020 06:47 Ответить
Эй, сябры! Кто там ещё на вторых ярусах?
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04.10.2020 06:50 Ответить
Невже білоруси схавають це все, що відбувається?
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04.10.2020 06:53 Ответить
"Правоохоронці" всього світу за найменшої нагоди товчуть своїх "клієнтів", прикладів море. "Хавають" не тільки білоруси...
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04.10.2020 07:45 Ответить
Нынешняя БССР требует еще больше цветов! Всяких и разных.
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04.10.2020 07:26 Ответить
Наче танком переїхали...
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04.10.2020 07:35 Ответить
***** белорусские менты по моему уже вне закона - их можно и нужно забивать палками или камнями в подворотнях до полусмерти (убивать нельзя, а вот ломать руки ноги нужно, чтобы мучались и ссались всю свою остальную жизнь)
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04.10.2020 07:40 Ответить
У Врадіївці, Кагарлику руки-ноги дуже наламали?
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04.10.2020 07:47 Ответить
Не плутай грішне з праведним. У Білорусі менти б'ють і вбивають людей- їх керівництво це заохочує.
Тепер окремо по Врадіївці- підозрювані засуджені до тюремних строків (не умовно). По Кагарлику іде слідство і я впевнений- також сядуть.
Отже не перекручуй та не проводь тупих аналогій- вони дієві лише з опонентами, що не здатні аналізувати.
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04.10.2020 07:53 Ответить
Не переводь тему. Людина написала про білоруських безкарних ментів, ти натомість навів як приклад Врадіївку та Кагарлик. Я тобі довів, що ситуації різні. То натомість ти почав писати про ригів та хто скільки випив.
Чи ти визнав цим, що "аналогії дійсно тупі"?
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04.10.2020 09:28 Ответить
мало цветочков и шариков!
нужно еще больше!
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04.10.2020 07:43 Ответить
Почерк кацапні.
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04.10.2020 08:00 Ответить
отнюдь не только
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04.10.2020 08:06 Ответить
Ну що, сябри БССР, вам квітів підвозити чи ще своїх достатньо? Я дивлюсь, непоганий бізнес можна замутити.
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04.10.2020 08:19 Ответить
Ну що,сябри,беріть побільше квітів та повітряних кульок,і вперед,водити хороводи навколо фонтана. А в цей час мєнти будут забивати ногами насмерть слідуючу жертву.
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04.10.2020 08:24 Ответить
Я в шоці з білорусів... Їх міліція вбиває, а вони на коліна стають і квіточки мусорам дарять. Це поведінка не воїнів, а рабів.
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04.10.2020 08:47 Ответить
Ну сколько можно уже говорить, что о революциях судят не только по процессу ее свершения, но и по результату во многих аспектах. Был бы только опыт цветных революций польши или чехословакии - взрослые люди активней включились бы в процесс. а так, много людей не готовы тянуть к власти не пойми каких газпромовцев. но полученный опыт бесценен, всему свое время, никто ничего не забудет.
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04.10.2020 10:10 Ответить
Позор-позор кричали?! Если да, то мало и неуверенно.
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04.10.2020 08:59 Ответить
У нас такое тоже было - менты забрали студента Игоря Индило из общежития в райотел, там избили до смерти, а всем сказали что он с нар упал
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04.10.2020 10:20 Ответить
Хороводы с песнями уже были по этому поводу?
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04.10.2020 13:23 Ответить
 
 