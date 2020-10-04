"Пока моя мама горела заживо, вы молчали". Дочь журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение, вышла на пикет в центре Нижнего Новгорода. ФОТО ДНЯ

Дочь главного редактора KozaPress Ирины Славиной (которая подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде 2 октября) Маргарита вышла на одиночный пикет в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

В руках Маргарита держала плакат "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".

Дочь Ирины Славиной Маргарита встала с пикетом в центре города на улице Большая Покровская. Она держит плакат "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".



Видео: Татьяна Васильчук / "Новая" pic.twitter.com/76Tc3EaKY7 — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020

Рядом с местом, где с плакатом стоит дочь Ирины Славиной, в пикеты начали вставать еще люди. Они держат плакаты "Государство убило человека", "Ира! Мы их не простим!", "Как это кто убил? Да вы и убили"



Фото: Светлана Виданова / "Новая газета" pic.twitter.com/LFqI4GJVta — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020

Читайте на Цензор.НЕТ: "Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", - автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич

Славина сожгла себя у здания МВД 2 октября. Перед тем, как совершить самосожжение, она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".