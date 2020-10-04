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"Пока моя мама горела заживо, вы молчали". Дочь журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение, вышла на пикет в центре Нижнего Новгорода. ФОТО ДНЯ

Дочь главного редактора KozaPress Ирины Славиной (которая подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде 2 октября) Маргарита вышла на одиночный пикет в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

Пока моя мама горела заживо, вы молчали. Дочь журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение, вышла на пикет в центре Нижнего Новгорода 01

В руках Маргарита держала плакат "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".

Дочь Ирины Славиной Маргарита встала с пикетом в центре города на улице Большая Покровская. Она держит плакат "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".

Видео: Татьяна Васильчук / "Новая" pic.twitter.com/76Tc3EaKY7

— Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020

Рядом с местом, где с плакатом стоит дочь Ирины Славиной, в пикеты начали вставать еще люди. Они держат плакаты "Государство убило человека", "Ира! Мы их не простим!", "Как это кто убил? Да вы и убили"

Фото: Светлана Виданова / "Новая газета" pic.twitter.com/LFqI4GJVta

— Новая Газета (@novaya_gazeta) October 3, 2020

Читайте на Цензор.НЕТ: "Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", - автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич

Славина сожгла себя у здания МВД 2 октября. Перед тем, как совершить самосожжение, она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Автор: 

россия (96192) самосожжение (70) самоубийство (1012) Славина Ирина (2)


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Топ комментарии
+33
Москалі раби. Без царя в голові..
Годі чогось від них вимагати.
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04.10.2020 10:19 Ответить
+27
Всем начхать. Это расея. На кой чёрт было себя палить?
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04.10.2020 10:23 Ответить
+18
Зазомбированные членограем идиоты на каналах для умственно недоразвитых смотрят «сваты», «голобородька» квартал 95
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04.10.2020 10:34 Ответить
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Москалі раби. Без царя в голові..
Годі чогось від них вимагати.
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04.10.2020 10:19 Ответить
Хто протестує ?
Ти собі спочатку горлянку прочисти, лапоть.
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04.10.2020 10:31 Ответить
Ти москаль, а не українець.
Хоча б за мовною ознакою.
Та і чого приховувати - я давно помітила твої тролячі ніки та вислови.
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04.10.2020 10:42 Ответить
Ніби в нас пікетів не було. Не кажучи вже про численні революції.
Ви в своєму розумі ?
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04.10.2020 11:11 Ответить
Зазомбированные членограем идиоты на каналах для умственно недоразвитых смотрят «сваты», «голобородька» квартал 95
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04.10.2020 10:34 Ответить
Понимаешь кацапчик, за время независимости Украины произошло несколько революций и сменилось 6 президентов. Пока мокшане на царя своего молились. Так что не стоит нам тут рассказывать
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04.10.2020 11:21 Ответить
А толку?
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04.10.2020 11:53 Ответить
Толку?

В Украине ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ , в отличии от лаптей и их друзей
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04.10.2020 12:08 Ответить
А толку?
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04.10.2020 12:17 Ответить
Толку?

ВОТ ВЫ ПИШИТЕ НА ЦЕНЗОРЕ , а в раше такого нет
Сидели бы и пили боярышник
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04.10.2020 12:20 Ответить
А толку Саша в тому що Українців пускають до нрмальних країн ЄС без віз - просто сів й поїхав.
Українці говорять відверто про янєлохАМінє42 й їх ніхто не орештовує за "пост" у і-неті.
Та й з/п мінімальна вже вища ніж на рфії, а як що не рахувати мацкву а порівнювати з Ростовом , наприклад, то й середня з/п вища.
Україна тільки почала свій шлях до нормального життя, без совка, срашки **#нутої та дикої. Й аби не ху#ло з р@шистами, котрі принесли війну толк був би вже набагато більший й відчутний.
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05.10.2020 08:46 Ответить
Особенно к 74% 🤢🤡💩🎪🐲любителей марионетки Каломоя и Кремля
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04.10.2020 12:26 Ответить
Так мы такие же самые.
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04.10.2020 10:42 Ответить
а украинцы не рабы которых зебил нагибает уже целый год? издевается как хочет,идёт реванш ватников полным ходом и все молчат только на цензоре горазд ныть о том что украинцы великие революционеры а на деле пшик,так что ты тут о рабах не так сильно распинайся,украинцы такие же терпилы как и россияни
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04.10.2020 10:57 Ответить
Хуже...у россияшек нет свободного доступа к информации и правдивой статистики.
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04.10.2020 11:09 Ответить
Еще им кинули кость и они сыты, если им нечего будет жрать снесут все как в 1917, у вас первая революция, а в России и было уже две
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04.10.2020 11:16 Ответить
Не первая...и смотря что называть революцией 1917-го. Февральская- да, революция. Октябрьская же- переворот и хунта на 70 лет.
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04.10.2020 11:30 Ответить
Ну да. Проплатили и думаю досихпор жалеют...
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04.10.2020 13:27 Ответить
Согласен, потом еще захват власти ельцином
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04.10.2020 14:47 Ответить
Очень эпично - "статистики".
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04.10.2020 12:19 Ответить
Что не так
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04.10.2020 12:21 Ответить
А ви не відокремлюйтесь.
Ви щойно назвали себе рабом. Тепер живіть з цим.
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04.10.2020 11:12 Ответить
так все их нагибают, с незапамятных времен начиная с Петра Романова и до сейчас
стабильная такая ситуация.
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04.10.2020 12:35 Ответить
«Однажды бояре новгородские (по туземному обычаю они одни только отправляют военную службу) были на войне с татарами. Кончив ее со славой, они возвращались домой, но на пути узнали, что оставленные ими дома холопы, или рабы, в отсутствие их овладели их городами, поместьями, домами, женами, всем прочим. Такая новость поразила их, и, презирая гнусный поступок своих рабов, они поспешно возвратились домой, но недалеко от Новгорода встретились с рабами, выступившими против них в боевом порядке. Собрали совет и положили идти на холопов не с оружием, а с кнутами (по тамошнему обычаю всякий, кто едет верхом, берет кнут с собой), чтобы напомнить им об их рабском состоянии, устрашить и усмирить их. Идя таким образом вперед и размахивая кнутами, они устремились на рабов. Рабы столь испугались вида кнутов, действие которых они и прежде испытывали на себе, бросились бежать, как овцы, гонимые пастухом...» - Джилс Флетчер, английской дипломат (1548 - 1611 гг.)
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04.10.2020 11:08 Ответить
іван грозний зі своїми карателями вирізав та пустив під кригу еліту новгорода, а горожан переселив в гирло оки, на пониззя...от звідти і тягнеться мотузочок нинішніх поколінь нижегородців
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04.10.2020 15:29 Ответить
Всем начхать. Это расея. На кой чёрт было себя палить?
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04.10.2020 10:23 Ответить
Выход всегда есть, например пояс шахида
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04.10.2020 10:34 Ответить
Винні всі крім Х**ла (?)
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04.10.2020 10:23 Ответить
Видимо тебе самое время.
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04.10.2020 10:31 Ответить
А он причём?
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04.10.2020 11:54 Ответить
А у вас на расеи все, кто хочет лучшей жизни - сумасшедшие. Как в совке, несогласных или в психушку, или в лагеря
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04.10.2020 10:29 Ответить
Можно подумать в Украине лучше ? Иуды слили операцию по нейтрализации утконосов *****, а допрашивают журналистов , показавших , что зельцман предатель
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04.10.2020 10:37 Ответить
Страшное дело... Уже люди себя жгут, а страна молчит... Рабы...
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04.10.2020 10:27 Ответить
Здесь не рабы?
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04.10.2020 11:55 Ответить
Очень глупо, большинству глубоко плевать на подобные поступки, промелькнуло в новостях и забыли, помнится и Киеве были попытки самосожжения.
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04.10.2020 10:28 Ответить
Да очень жаль ! Может быть можно было попросить политическое убежище
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04.10.2020 12:30 Ответить
просто в Мордоре концетрация ваты "какаяразница" 98% где-то спаливай себя или нет им все равно даже самое значимое событие обнуление Пуйла вечно править все проглотили не было даже разового шествия против обнуление фальсификации нарушения ботоксного ни в каком количевстве ни в одном городе беларусы и эти выходят кацапы даже не пытаютя прийти на митинг
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04.10.2020 10:29 Ответить
Вата и какаяразница это не одно и тоже, и то и то плохо, но по разному
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04.10.2020 14:54 Ответить
Когда нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.

Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.

Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
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04.10.2020 10:29 Ответить
Был бы там - тоже вышел.
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04.10.2020 10:30 Ответить
Дааа.....Иванофф, Петрофф и Сидорофф...это вам не Хабаровск.
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04.10.2020 10:32 Ответить
Жалко девочку , мама это все .
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04.10.2020 10:33 Ответить
Смотрел видно..это ужас.Мужик пытался сбить пламя но она его прогнала...
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04.10.2020 10:34 Ответить
це мордор, дитинко, пекло на землі
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04.10.2020 10:36 Ответить
от самосожжения яна палаха, до освобождения чехии и европы от освободителей прошло больше двух десятилетий. так там совок насаждался не с 1917 го, а с 1945 го.
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04.10.2020 10:37 Ответить
Последняя запись в Фейсбуке Ирины Славиной...в моей смерти прошу витить РАБссиянскую фидирацию...
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04.10.2020 10:39 Ответить
Мы жжем мусор, они жгут себя. Это Рабссия.
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04.10.2020 11:07 Ответить
Депутаты -мусор вас грабят и насмеаются ,имея за легковерных дурачков - Каломой и вся его кошер -ностра с нанятым порношутом танцующим на лабутенах , польку -бабочку перед ****** ведёт в объятия «русского мира «
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04.10.2020 12:37 Ответить
Не, себя я жечь из-за каломойши не буду. И не надейтесь. Лучше бензинчик для коктейлей приберегу)
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04.10.2020 13:19 Ответить
Жизни черных имеют значение.
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04.10.2020 11:07 Ответить
И полыхнёт приполярная однажды, люто и кроваво полыхнет как 1917... Такое повторится рано или поздно...
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04.10.2020 11:11 Ответить
Понятно, что у неё НПН (нервно-психическая неустойчивость). Была бы она здорова уехала бы в другую страну или даже в тихое место в глубинке(подальше от "цивилизации"). Но кто довёл её до такого состояния, когда точка невозврата пройдена? Есть статья "доведения до самоубийства".
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04.10.2020 11:14 Ответить
Еще чего. Павленский уехал и пытался сжечь Банк Франции. Надо лечиться дома.
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04.10.2020 11:26 Ответить
Это Вы Кобзону не успели рассказать
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04.10.2020 11:31 Ответить
Русские терпилы молчат при любой ситуации
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04.10.2020 11:22 Ответить
В кгб-шно-комуняцькому концтаборі таке траплялося...
Рекомендую прочитати,якщо хто не знав-
https://chas.cv.ua/history/7754-vasil-makuh-spaliv-sebe-u-1968-roc.html 5 листопада 1968 року, протестуючи проти колонізації та русифікації України та проти радянського вторгнення в Чехословаччину, Василь Макух спалив себе на київському Хрещатику То був перший у новочасній історії Європи акт самопожертви проти національного гноблення. Той самий шлях мученицького протесту згодом обрали: Ян Палах (Чехословаччина, січень 1969 року), Ілля Ріпс (Латвія, квітень 1969 року), Ромас Каланта та його послідовники (Литва, травень 1972 року), кримський татарин Муса Мамут (1978 рік). Подвиг Василя Макуха повторив Олекса Гірник. 21 січня 1978 року, у 60-ту річницю проголошення УНР, він спалив себе на Чернечій горі в Каневі на могилі Тараса Шевченка в ім'я захисту української мови. Його подвиг відзначений званням Героя України.
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04.10.2020 11:23 Ответить
Ці люди зважували за та проти перед тим як такий собі шлях вибрати.

Вони думали не про себе, не тікали від яких проблем, не "обрізували кінці", вони думали про інших людей. Або діяли проти якоїсь системи для інших людей.
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04.10.2020 11:42 Ответить
Нижний вставай!!! .... ах да вата не встаёт она плотно прессуется в коробки(автозаки)...
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04.10.2020 11:25 Ответить
http://trip-trial.blogspot.com/2014/03/Citaty-i-aforizmy-o-russkih.html

-
ЭТО ПИСССЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦ !. .
!!
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04.10.2020 11:26 Ответить
"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода - Цензор.НЕТ 6444
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04.10.2020 11:37 Ответить
Здесь такие же, только хуже раз в шесть!
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04.10.2020 11:58 Ответить
"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода - Цензор.НЕТ 2672терпилы стерпят
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04.10.2020 11:37 Ответить
"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода - Цензор.НЕТ 5036
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04.10.2020 12:09 Ответить
приведёт туда вас всех - портнов , Бойко мертвечук шуфрич ,Рабинович Ермак и зельцман с каломоем Все молчат ! Реванш не за горами ! ВСУ молчит , когда их в полях расстреливают , как кроликов , а поджоги «ихтамнетов « лично покрывает **********
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04.10.2020 12:44 Ответить
"Государство убило человека"... і знов про кооператив озеро ні слова. Так далеко не поїдете.
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04.10.2020 11:39 Ответить
твоя мама- большая дура, не так борятся,
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04.10.2020 12:19 Ответить
Там надо разбираться КТО ЕЕ МОРАЛЬНО К ЭТОМУ ПОДГОТОВИЛ
Над ее психикой Кто-то методично работал
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04.10.2020 12:21 Ответить
никто разбираться не будет, а дура, которой жить и жить и дочь растить - сгорела в страшных муках
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04.10.2020 12:42 Ответить
зараз би дочці якусь психологічну допомогу і хоч якийсь нагляд, щоб ще гірше не стало...
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04.10.2020 12:20 Ответить
а маменька дебилка о дочери и не подумала, идиотка, каких свет не видывал
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04.10.2020 12:43 Ответить
и дочка дебилка и мамка ущербная, и что это за борьба?шиза ее скосила
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04.10.2020 12:21 Ответить
Тварь кремлевская, исчезни
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04.10.2020 14:37 Ответить
вместо того чтоб сжечь пару тройку мусоров или фсбешников, ну хотя б прокуратуру или пару тройку депутатов эта дура себя сожгла ... *******
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04.10.2020 13:14 Ответить
"Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода - Цензор.НЕТ 3070
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04.10.2020 14:15 Ответить
Ради москалей идти на самопожертву это шаг в никуда. Жаль конечно женщину--за терпилов жизнь загубила за зря, рогатые ещё и скрепами измажут.
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04.10.2020 14:24 Ответить
Для чого нам ці новини ?
Вже кілька днів пишуть.
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04.10.2020 18:40 Ответить
 
 