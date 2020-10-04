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Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

19-летняя девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Она пострадала в результате пожара в многоквартирном доме.

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар произошел ранним утром: сообщение о нем поступило спасателям в 4:55. На месте выяснилось, что горит одна из квартир на втором этаже.

"Во время тушения пожара спасена девушка 1999 г.р., которая в тяжелом состоянии госпитализирована в городскую клиническую больницу № 9", - сказано в сообщении ГСЧС.

Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

Также на Цензор.НЕТ: Взрыв в квартире произошел во Львове, пострадал 23-летний парень. ФОТО

Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии 01
Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии 02
Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии 03
Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии 04
Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии 05
Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии 06
Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии 07

Автор: 

Одесса (7921) пожар (5970) ГСЧС (5020)


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Скоро Одесса наверное выгорит дотла. Мистика...
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04.10.2020 13:05 Ответить
И это ещё из Одессы нет новостей попал под лошадь и на Пересыпи лопнул меридиан
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04.10.2020 13:29 Ответить
С приходом в Администрацию Президента на улицу Банковую любителя шаурмы <************** «The», Украина утратила Божье благословение и находится под гневом Вседержителя.
Господне наказание не замедлило обрушиться на Украину. Царь царей и Господь господствующих разверз источники великой бездны, и открыл окна небесные.
На Закарпатье обрушились сильные ливни, которые вызвали наводнения с человеческими жертвами, в Киеве сильные порывы ветра повалили деревья на жилые дома и припаркованные под ними автомобили, на трассе в Польше дотла сгорел автобус, следовавший из Киева в Прагу, а в городе Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские застрелили пятилетнего мальчика.
В Одессе, в психиатрической лечебнице на ул. Академика Воробьева,9 во время пожара недавно погибло шесть человеческих душ и пять пострадавших пациентов доставили в реанимацию. Позже в больнице скончался еще один человек.
К полукруглой дате девяносто дней президентства «слуги еврейского народа», произошла ещё одна трагедия с человеческими жертвами. В Одессе и области 18 августа 2019 года был объявлен траур по жертвам масштабного пожара в гостинице «ТОКИО СТАР», во время которого погибли девять человек и десять клиентов готеля в тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр.
Жуткая трагедия разыгралась утром, 4 декабря 2019 года. В старом здании одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, произошло возгорание китайского удлинителя, и огонь быстро распространился по всем этажам.
Из под завалов спасатели извлекли шестнадцать трупов и более тридцати пострадавших от огна и дыма кареты «Скорой помощи» доставили в различные медицинские учреждения Южной Жемчужины.
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05.10.2020 09:42 Ответить
Блин , когда уже эти гныдныко-крысятники снесут...
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04.10.2020 15:18 Ответить
ЗЫ... Там же стока ваты усушеной завалялось...
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04.10.2020 15:21 Ответить
Где горело???? Шо оорело???? ***************?
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04.10.2020 21:12 Ответить
 
 