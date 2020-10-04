Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

19-летняя девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Она пострадала в результате пожара в многоквартирном доме.

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар произошел ранним утром: сообщение о нем поступило спасателям в 4:55. На месте выяснилось, что горит одна из квартир на втором этаже.

"Во время тушения пожара спасена девушка 1999 г.р., которая в тяжелом состоянии госпитализирована в городскую клиническую больницу № 9", - сказано в сообщении ГСЧС.

Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

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