Азербайджан заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела с территории Армении второго по величине города Гянджи, Ереван отрицает. ФОТО

Азербайджан сегодня заявил , что с территории Армении был обстрелян город Гянджи - второй крупнейший город в стране. В Ереване факт обстрела отрицают. При этом, об осуществлении обстрела заявляет Нагорный Карабах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ЕП", в самопровозглашенном Нагорном Карабахе заявили об ударе по военному аэропорту в Гянджи. Об этом заявил прессектетар лидера Ваграм Погосян, которого цитирует армянское "Радио Азатутюн".

"Военный аэропорт Гянджи взлетел на воздух", - заявил он.

Незадолго перед этим лидер Нагорного Карабаха заявлял, что Азербайджан с утра обстреливает его столицу Степанакерт из систем "Полонез" и "Смерч", и добавил, что "крупные военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, отныне стали целями Армии обороны", призвав мирное население "как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь".

Минобороны Азербайджана в свою очередь утром сообщило о ракетном обстреле Физулинского района с территории Армении и артобстрел сел Агдамского и Тертерского районов из Нагорного Карабаха.

В 10:51 Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго крупнейшего города в стране.

"Армянские вооруженные силы обстреливают Гянджу", - говорится в коротком сообщении. Впоследствии появилось уточняющее сообщение о том, что город обстреляли с территории Армении. О жертвах и разрушениях не сообщается.

После этого министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что "открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана имеет явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий".

По информации Министерства иностранных дел Азербайджана, в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура и древние исторические постройки.

"В результате ракетного удара армянской армии по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб", - сообщили в МИД.

Официальный Ереван отрицает, что обстрел осуществлялся с территории Армении.

The Ministry of Defense of the Republic of #Armenia formally declares that no fire of any kind is being opened from the territory of Armenia in the #Azerbaijan’s direction.