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Азербайджан заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела с территории Армении второго по величине города Гянджи, Ереван отрицает. ФОТО

Азербайджан сегодня заявил , что с территории Армении был обстрелян город Гянджи - второй крупнейший город в стране. В Ереване факт обстрела отрицают. При этом, об осуществлении обстрела заявляет Нагорный Карабах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ЕП", в самопровозглашенном Нагорном Карабахе заявили об ударе по военному аэропорту в Гянджи. Об этом заявил прессектетар лидера Ваграм Погосян, которого цитирует армянское "Радио Азатутюн".

"Военный аэропорт Гянджи взлетел на воздух", - заявил он.

Незадолго перед этим лидер Нагорного Карабаха заявлял, что Азербайджан с утра обстреливает его столицу Степанакерт из систем "Полонез" и "Смерч", и добавил, что "крупные военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, отныне стали целями Армии обороны", призвав мирное население "как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия Азербайджана заняла Мадагиз: солдат заменяет флаг. ВИДЕО

Минобороны Азербайджана в свою очередь утром сообщило о ракетном обстреле Физулинского района с территории Армении и артобстрел сел Агдамского и Тертерского районов из Нагорного Карабаха.

В 10:51 Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго крупнейшего города в стране.

"Армянские вооруженные силы обстреливают Гянджу", - говорится в коротком сообщении. Впоследствии появилось уточняющее сообщение о том, что город обстреляли с территории Армении. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Азербайджана Алиев: "У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас"

После этого министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что "открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана имеет явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий".

По информации Министерства иностранных дел Азербайджана, в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура и древние исторические постройки.

"В результате ракетного удара армянской армии по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб", - сообщили в МИД.

Азербайджан заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела с территории Армении второго по величине города Гянджи, Ереван отрицает 01
Азербайджан заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела с территории Армении второго по величине города Гянджи, Ереван отрицает 02
Азербайджан заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела с территории Армении второго по величине города Гянджи, Ереван отрицает 03
Азербайджан заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела с территории Армении второго по величине города Гянджи, Ереван отрицает 04
Азербайджан заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела с территории Армении второго по величине города Гянджи, Ереван отрицает 05

Официальный Ереван отрицает, что обстрел осуществлялся с территории Армении.

The Ministry of Defense of the Republic of #Armenia formally declares that no fire of any kind is being opened from the territory of Armenia in the #Azerbaijan’s direction.

— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 4, 2020

"Минобороны Республики Армения официально заявляет, что с территории Армении в направлении Азербайджана никакой огонь не открывался", - сообщила прессекретар Минобороны Армении Шушан Степанян.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+36
Іхтамнети?
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04.10.2020 13:23 Ответить
+25
Азербайджан, главное не останавливаться и давить этих ватных крокодилов до конца!
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04.10.2020 13:30 Ответить
+22
Лидер непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил о начале ударов по городам Азербайджана с военными объектами. А это случайно не терроризм?

По гражданским объектам и мирному населению наносить удары нельзя.
К сожалению, полностью избежать этого в ходе боевых действий невозможно.
Но официальное заявление о готовности наносить удары по городам - это уже переход красной черты. Гаага - однозначно.
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04.10.2020 13:25 Ответить
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Страница 2 из 2
Не надо так писать. Не надо давать такие эпитеты как "мрази". Да простые люди часто не думают и поддаются влиянию националистов, а иногда не могут сопротивляться. Дашнаки раздули националистический пожар и заставили людей поверить, что Карабах только для армян (?), и что так будет лучше (?). Хотя считаю, что это не так. Даже просто посмотрите на развитие Азербайджана где рост ВВП самы высокий в постсоветских странах - 8%, а тогда как в Армении полный упадок, то есть 0% и национальная валюта обваливается.
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04.10.2020 14:55 Ответить
Миротворческие силы.
Там воюют два родственных народа. Когдато азербайджанцы были албанами. Они были христианами так же как армяне потом албаны поспорили с теми, кто живет в Армении, потом арабы завоевали Албанию и в том числе Хазарию. Хазария перестала существовать потому, что хазары были христианами, а албаны приняли ислам потому что христиане легко принимают ислам а иудеи тяжело. После этого албаны стали легко соединятся с исламским миром и с тюрками. Кроме того за много тысяч лет персы так же присутсвуют в азербайджанской крови, между прочим Аятолла Хомейни азербайджанец-албан. Он верховный вождь Ирана.
Поэтому. Война не нужна. Необходимо очистить весь район Карабаха от всех военных людей и техники, и ввести в Карабах миротворческие силы. Они должны поддерживать мир без военных действий. Но законы в этом районе должны быть Азербайджанские так как эта признано ООН и всем миром. Армяны должны жить со своим родственным народом албанами-азербайджанцами компромиссно. И те и другие должны уважать друг друга. Миротворческие силы должны быть гарантом этого пусть шаткого мира.
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04.10.2020 14:46 Ответить
Ошибка! Нужно читать "хазары были иудеями"
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04.10.2020 14:48 Ответить
починати треба ще з раніших часів...

Авраа́м (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. אַבְרָהָם, Avrȃhȃ́m, «отец множества»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC#cite_note-7 [7] ; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. Ἀβραάμ; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Abraham; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. إبراهيم‎ Ibrāhīm), изначально Авра́мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC#cite_note-8 [8] -
сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0 Фарры из колена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B5%D1%80 Евера , правнука https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC Сима , первого сына https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9 Ноя ; отец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_(%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F) Измаила и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA Исаака .
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04.10.2020 14:59 Ответить
Посмотрите видео. Армяне и азербайджанцы похожи друг на друга даже больше чем армяне и грузины . А бы назвал схожесть армян и азербайджанцев на 70% (то есть из 10 пар 7 похожи 3 нет), а армяне и грузины - 60%.
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04.10.2020 15:21 Ответить
То, что было в 1920 году, осталось в 1920 году, как то, что было в 5, 4, 3...веке нашей или до нашей эры осталось там. После распада СССР весь мир признал 15 новых стран в их границах. Какие-то изменения нужно делать только согласованно, чтобы это было мирно и тогда будет признанно миром. Как пример, полюбовный, мирный, всеми признанный распад Чехословакии на Чехию и Словакию. Если мы не принимаем доводы про 1954 год и Крым, мы не можем принимать доводы про 1920 год и Карабах.
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04.10.2020 14:49 Ответить
Как сейчас помню "мирный" распад Югославии.
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04.10.2020 15:13 Ответить
Кацапе, вам, глистам - кінець
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04.10.2020 17:44 Ответить
Так, а чем сербы отличаются от рашиков? Имперцы...
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04.10.2020 21:07 Ответить
Я тоже прекрасно помню. Нет противоречий с тем, что я написал. Там где полюбовно договорились, там все тихо-мирно прошло. Примеры - Словения, Македония и Черногория. Война началась там, где не смогли договориться и решили задействовать силу.
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04.10.2020 22:17 Ответить
Якщо цапи виб'ють собі "миротворчість" у цьому витку напруженості, то їх вплив в регіоні ще більше посилиться. Бажано, щоб цапи в білих шоломах ООН не з'явились посередині військових дій. Такий "мир" буде коштувати суперникам дорожче доброї війни.
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04.10.2020 14:49 Ответить
Це приблизно так, як попросити грабіжників, гвалтівників і вбивць поохороняти свою домівку з родиною, поки хозяїн буде відсутній.
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04.10.2020 15:05 Ответить
100% мокшанская "помощь"
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04.10.2020 14:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JcWdY9fbl58

Свежие зашквары арооккупантов
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04.10.2020 15:00 Ответить
Азербайджанская армия громит оккупантов в Карабахе. Из Ханкенди(Степанакерт), все еще находящегося под армянской оккупацией, армянские источники сообщают панические новости: население спешно покидает город, горит электроподстанция (законная военная цель, если кто забыл), и т.д. и т.п. О том, что происходит на военных позициях сепаратистов, журналисты предпочитают молчать. Но известно: с мирным населением Азербайджан не воюет.
В отличие от Армении, чья военщина совершила очередное преступление - удар по Гяндже.

Напомним: Азербайджанская Армия предъявила ультиматум вражеской группировке в районе Баллыджа, откуда обстреливаются азербайджанские населенные пункты (именно населенные пункты, а не военные объекты). В ответ армянская армия ударила по Гяндже, намеренно взяв на прицел густонаселенный центр города.
Очевидно, что этим своим шагом Армения перешла «красную черту». И теперь армянским оккупантам предстоит за это ответить полной мерой. Азербайджан не просто отвечает на удар - наша армия «ломает хребет» армянским агрессорам.
Удивительно, но это понял даже карабахский «гауляйтер» Араик Арутюнян. Он распространил очередное заявление, где сначала признал, что удары по второму по величине городу в Азербайджане наносились по его приказу. Потом продолжил: «Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка. С целью уничтожения военных объектов в городе Гянджа по моему приказу «Армия обороны Карабаха» (то есть армянский оккупационный корпус - Minval.az) нанесла несколько ракетных ударов. На данный момент я приказал прекратить огонь во избежание жертв среди гражданского населения».
Прежде всего, фраза Араика Арутюняна «Если кто не понял моего предупреждения, это была не шутка» слишком уж напоминает печальное известное признание военного преступника Сержа Саргсяна по поводу личного соучастия в Ходжалинском геноциде: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот, что произошло». И тем более понятно, что Араик Арутюнян, который не раз грозился ударить по Гяндже, затем выполнил свое обещание, а теперь публично включает задний ход, просто испугался. Потому как подобные подлые удары по мирному населению Азербайджан не прощает.
И теперь, в отличие от Ходжалы, у нас есть армия, которая даст на это достойный ответ.

Нурани, отдел политики
https://minval.az/news/124039048 Minval.az
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04.10.2020 15:01 Ответить
Павло, оно тебе надо? Базарбайджан разгромлен, но Алиеву позволят сохранить лицо, дабы избежать переворота.
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04.10.2020 15:15 Ответить
Цікава версія. Але розгромлені війська не займають ворожі міста.
Звісно я за мирний договір між двома країнами.
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04.10.2020 15:36 Ответить
Азербайджан заявив про загибель мирного жителя в результаті обстрілу з території Вірменії другого за величиною міста Гянджі, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 9539 от "армянского радио" ))))
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04.10.2020 15:43 Ответить
Вот за цитату военного преступника саргсяна, спасибо... Не слышал раньше о ней...
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04.10.2020 21:22 Ответить
Миротворцы.
Миротворцы не могут быть из России, это однозначно. Хотя бы по тому что Россия очень заинтерисована в этой войне так как 100% вооружения Армении это все российское оружие, кроме того российские специалисты обучают армян им воевать и пользоваться. И в Азербайджане от 50 до 80% оружие из России. Россия зарабатывает на войне на чужой крови.
Поэтому Россия как страна наживающаяся на крови не может быть миротворцем! Кроме того Россия сама ведет захватническую политику.
Миротворцы должны быть согласованы обеими сторонами.
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04.10.2020 15:02 Ответить
Россия поставляла Армении оружие бесплатно(в рамках ОДКБ). А Азербайджан покупал за свои деньги. Азербайджан, как государство достаточно богатое(не народ). Они долго вкладывались в вооружение, готовясь к этой войне. Денег вбахнули немерено скупая всё что есть на рынке.
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04.10.2020 15:18 Ответить
Этого я не знаю но подозреваю что это так. Если есть информация по закупкам оружия было бы хорошо почитать. Там есть нефть значит есть деньги. (кстати вроде упала до 38 долларов)
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04.10.2020 15:26 Ответить
Я интервью смотрел где про это говорил Азер.представитель. А ведущий не стал с ним спорить, а только пояснил, что оружие бесплатно поставлялось в рамках ОДКБ. Да и кто будет любить РФ бесплатно? Вся их политика, больше похожа на анекдот- "Ты люби меня и типо уважай, и восхваляй, а я тебе за это платить буду")))
Так они вооружались, когда цены на нефть другие были и вооружались годами.
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04.10.2020 15:33 Ответить
Читал, что оружие Армения всё же закупала, но закупала на российские кредиты, соответственно в выборе оружия была ограничена. Прежний их президент даже жаловался Путину, что вынуждены покупать устаревший хлам
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04.10.2020 16:30 Ответить
Ну да, официально, наверное кредит. Но это только для местного лохтората, чтобы власть не обвинили в разбазаривание гос. средств. А на деле, потом всё спишут. Когда совок одалживал деньги всяким Кубам, Африки и прочим. Тоже ведь понимали, что денег у них нет и никогда не будет. Спустя годы списали. Так и тут.
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04.10.2020 16:57 Ответить
В результате вражеского обстрела Гянджи получила ранение Карина Григорян

https://media.az/society/1067793543/karina-grigoryan-poluchila-ranenie-v-rezultate-vrazheskogo-obstrela-gyandzhi/

Трагикомедия момента. Карина Григорян - гражданка Азербайджана ранена в результате бомбардировки города Гянджа Азербайджана армянскими оккупационными силами. Какой позор
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04.10.2020 15:15 Ответить
В Україні такі моменти чатсто-густо, раз у раз:
https://ipress.ua/news/separatystka_z_mariupolya_yaka_prosyla_putina_vvesty_viyska_vchora_zagynula_vid_rosiyskyh_gradiv_106610.html Сепаратистка Ольга Абдурашитова з Маріуполя, яка просила Путіна ввести війська, загинула від російських "Градів
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04.10.2020 15:45 Ответить
http://press-centr.com/ua/news/Separatisti-rozstrilyali-avtobus-zi-svomi---pereplutali-z-ukrantsyami Сепаратисти розстріляли автобус зі «своїми»
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04.10.2020 16:44 Ответить
https://ukraineworld.info/ru/mir-segodnya/voyna-v-karabakhe-2020-den-sedmoy-armyanskaya-armiya-na-grani-porazheniya Война в Карабахе 2020 (день седьмой): Армянская армия на грани поражения

04.10.2020 09:37

Азербайджан заявив про загибель мирного жителя в результаті обстрілу з території Вірменії другого за величиною міста Гянджі, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 9540

тобто для підкріплень з Вірменії залишається одна траса,вле з вже знищеним мостом )задіяна ізраїльська LORA/
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04.10.2020 15:18 Ответить
Резерви Нагірного Карабаху вже вичерпуються і якщо не станеться дива, то військовий крах «республіки» уже вирішений. Так, Єреван може ще підсилитии фронт своїми частинами, але це тільки відстрочить неминуче,- а саме переговори ,і ,по суті ,здачу Карабаху, нехай і під зовнішні гарантії. І цього Пашиняну у Вірменії ніхто і ніколи не пробачить. Як і величезні втрати в особовому складі армії.
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04.10.2020 15:22 Ответить
Вірмени задіяли всі "групи впливу"В США,Франції,Німечині..
натиснути на Ердогана,щоб той зупинився....

Але цього виявляється,зовсім недостатньо...
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04.10.2020 15:39 Ответить
Цей "подоляк" - цап цапом.
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04.10.2020 16:09 Ответить
При сегодняшнем обстреле Гянджи пострадала местная жительница, этническая армянка Карина Григорян, 1943 года рождения.
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04.10.2020 15:32 Ответить
"Азербайджан демонстрирует нам блестящий пример совершения невозможного, пример - который войдёт выдающейся страницей в учебники мировой истории"-Арестович.

https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/5564421-voyna-v-nagornom-karabahe-raskryita-taktika-azerbaydzhana-protiv-armenii.html

Также он ответил военным специалистам многих стран, считающих, что армяне в данных условиях должны прекратить валять дурака и оттягиваться на вторую и третью линию обороны.

"Есть нюанс. Нет у них никакой сколько-нибудь значимой "второй и третьей линии обороны", - заявил специалист.
Нет по нескольким причинам:
Армяне просто не рассматривали всерьез такой вариант, как прорыв их первой линии обороны и необходимость отхода, что видно по "качеству" опорных пунктов в первой линии, где главным инженерным средством выступают шины.

Построить и поддерживать в рабочем состоянии три линии обороны может позволить себе только очень богатое и дисциплинированное общество, каковым "НКР", видимым образом не оказалось.

Большинство пунктов обороны армян на переднем крае - цепочка маленьких опорных пунктов на 5-15-45 человек.
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04.10.2020 15:36 Ответить
По мнению Арестовича, свою задачу Баку решает двумя основными ударами - Тертер-Хейвалы на севере и Физули-Азых на юге, а также вспомогательного - на Муровдагский хребет.
Азербайджан заявив про загибель мирного жителя в результаті обстрілу з території Вірменії другого за величиною міста Гянджі, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 3003

«Выход на Муровдаг передовых сил Баку позволил поставить под огневой контроль артиллерии одну из двух дорог (северную), по которой идет снабжение «НКР» из Армении, и бить с тыла артиллерией по северо-восточным районам обороны «НКР»»
. Эти самые северо-восточные районы, по его словам, уже «зашатались и дрогнули».
Агдере «уже в полуокружении, армянский гарнизон в нем давят артиллерией и авиацией». Арестович уверен: «Если азербайджанцы берут в дальнейшем Хейвали, весь северо-восточный фас обороны рухнет, а восточный окажется в крайне тяжелом положении (противник с артиллерией в тылу, постоянное огневое воздействие, снабжение прервано). На данном направлении работает 1 армейский корпус ВС Азербайджана, он вчера праздновал победу».
Затем Арестович переходит к подробному разбору ситуации на юге и отмечает, что здесь «направление главного удара Физули - Азых», «вспомогательного - Балиянд-Хадрут, отсекающего - вдоль границы с Ираном».
По мнению Арестовича, взятие Азыха-Агдама, «одного из самых высоких районов территории «НКР» и главного транспортного узла поставит под огневой контроль четыре пятых территории непризнанной республики, основные районы обороны армян и вторую (последнюю) дорогу снабжения из Армении. И это будет означать конец.
Таковы, по моим прикидкам, военные планы Азербайджана - абсолютно трезвые и логичные».
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04.10.2020 15:49 Ответить
Схоже, що основного удару ще не було. А це - тільки зводять кліщі до Степанакерта.
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04.10.2020 16:11 Ответить
на військових об"єктах у районі Xankəndi вже рвуться снаряди.(звідти обстрілювали ,наприклад, ,Місто Гянджа.)

Армянская сторона, по словам помощника президента Хикмета Гаджиева, при обстреле города использовала реактивные системы залпового огня «Смерч». https://minval.az/news/124039117 Армянские силы применили кассетные боеголовки для увеличения масштабов разрушений.

Це війна..
І логічно вона закінчиться(у військовому плані) захопленням і ПАЦИФІКАЦІЄЮ Столиці(кубла сепаратистів)...Xankəndi(Степанакерту поки що.)
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04.10.2020 16:35 Ответить
А почему Цензор удаляет комментарии со ссылками на агентство France24 c описанием французскими журналистами обстрела айзербайджанцами мирных городов Карабаха?
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04.10.2020 15:38 Ответить
тому,що спі..аршені вірменами і касапами французські ЗМІ на цензорі НЕ В АВТОРИТЕТІ...

Зрозуміло пояснено ?
ВВС ніхто точно видаляти не буде )
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04.10.2020 15:41 Ответить
на тебе Таймс https://www.thetimes.co.uk/article/french-and-american-journalists-wounded-in-azerbaijan-bombardment-2jndpt6zv ссылка
Рейтерс https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-journalists-condit/two-french-journalists-seriously-wounded-after-shelling-in-nagorno-karabakh-idUSKBN26M5U7 ссылка
тоже все подстилки хйла?
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04.10.2020 16:00 Ответить
не полінувався.

ПЕРЕВІРИВ.
через гугл -транслейт...

Четверо журналістів, у тому числі двоє з Франції, були вчора поранені під час бомбардування азербайджанськими силами в Нагірному Карабасі - відривному регіоні на півдні Кавказу, де минулого тижня розгорілися бої.
Президент Макрон наказав французькому медичному літаку евакуювати репортера 31-річного Аллана Каваля та фотографа 29 років, які працюють у газеті "Монд". Казали, що вони серйозно постраждали. За повідомленнями вірменської влади, двох вірменських журналістів також вдарило осколками.
Журналісти відвідували Мартуні, за 15 миль від лінії фронту на заході регіону, коли їх вдарило осколками від снаряда або ракети. ..

Хасмік Толмаджян, посол Вірменії------------------------------------------------
навіть посол не ризикнув збрехати і сказати,що їх конкретно поранили у Мартуні...
Можливо і те,що машина попала під обстріл "на трасі"...
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04.10.2020 16:18 Ответить
Дороги снабжения -законная цель огневого удара. То что кроме военных транспортов там могут быть гражданские, в том числе с журналистами -издержки войны
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04.10.2020 16:45 Ответить
там видео есть, они в центре города были.
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05.10.2020 18:12 Ответить
Веришь макарону? Он с потрохами пуйловская подстилка.
Давеча отказался категорически давать информацию Канаде по расследованию сбитого лайнера МАУ.
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04.10.2020 15:47 Ответить
Есть факты, айзербайджанцы обстреливают мирные города с гражданским населением. Ранены 2 французских журналиста которых эвакуировали. Причем тут "макрон" и "продался"?
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04.10.2020 15:50 Ответить
французські кореспонденти "вєщають " і з окопів сепарів "Нагірного Карабаху" ?
подібно як рашистські кореспонденти в окопах сепарів лугандонських ?
Азербайджан заявив про загибель мирного жителя в результаті обстрілу з території Вірменії другого за величиною міста Гянджі, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 3475
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04.10.2020 16:11 Ответить
Є факти, що калюжа, в який ти сидиш у себе в Тамбові, не зовсім дощова. Скоріше зовсім не дощова
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04.10.2020 16:19 Ответить
так.. сьогодні розпочався обстріл військових об"єктів столиці невизнаної республіки..
Електропідстанції там скоріше вже ЙОК.
ЦЕ Логічно і військово виправдано...
На жаль,когось і зачепить з цивільних "рикошетом"..ТАКА ДОЛЯ СЕПАРІВ...

Арменія хотіла спровокувати вогонь по цивільним(хорошого від кацапів не навчишся) ?
Але Вже вибачте,вірмен-ультра-патріоти і боти,ЦЬОГО НЕ БУДЕ.
----------------

Военное командование Азербайджана обратилось к находящемуся под оккупацией мирному населению.


«Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населенных пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет,
что Азербайджанская Армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру.
Мишенью Азербайджанской Армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях.
В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий.


Заявляем, что нами будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они не пострадали от тяжелых боев и были беспрепятственно эвакуированы из этого района.
С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, и их права человека будут защищены»,
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04.10.2020 16:24 Ответить
Я тебе открою секрет... СССР с 41-го по 44-й обстреливал СВОИ мирные города с гражданским населением, превращал их в руины... А англичане с американцами города стирали с лица земли... Последние это делали для того, чтобы погибло меньше их солдат... Они так СПАСАЛИ своих сограждан... А в этой войне, не Азербайджан захватчик и оккупант... А Армения... Так чего Азербайджан должен рисковать СВОИМИ людьми и переживать за чужих??? Почему армяне до сих пор не эвакуировали своих гражданских с ОККУПИРОВАННОЙ ими территории?
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04.10.2020 21:40 Ответить
Методы параши. Украине это известно как никому: нас там нет, это не мы, какие ваши даказатильсва??
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04.10.2020 15:41 Ответить
Павло, оно тебе надо? Базарбайджан разгромлен, но Алиеву позволят сохранить лицо, дабы избежать переворота.
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04.10.2020 15:43 Ответить
Кокс? Трава? Опиум?
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04.10.2020 17:46 Ответить
Скрєпи
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04.10.2020 17:49 Ответить
😄
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04.10.2020 18:16 Ответить
Последние новости, только что, райцентр Джебраил и несколько близлежащих сел освобождены. УРА!!
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04.10.2020 15:43 Ответить
https://minval.az/news/124039091 В парламенте Армении призвали к терактам против интересов США и Запада

У Вірменії в агонії закликали розбомбити багатомільйонні західні проекти, інфраструктури, газопроводи і нафтопроводи в Азербайджані, реалізацію яких підтримує США і Брюссель.

З такою заявою виступив депутат парламенту Вірменії Арман Бабаджанян.
Азербайджан заявив про загибель мирного жителя в результаті обстрілу з території Вірменії другого за величиною міста Гянджі, Єреван заперечує - Цензор.НЕТ 4752

«Відтепер це питання першочергової важливості», - написав Бабаджанян.

виступати зі зверненнями підривати нафтопроводи - тактика терористів. Бойовики в різних частинах світу часто виступають із закликами і погрозами влаштовувати теракти на нафто- і газопроводах.
Якщо заява Бабаджаняна не буде спростована - Вірменія є може стати державою -"ІЗГОЄМ"...


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1993-1995гг. учился в Духовной академии острова св. Лазаря в Венеции. В 1995г. окончил колледж Мурад-Рафаелян в Венеции. В 1998г. - Духовную школу Вазгенян и Геворкянскую семинарию Эчмиадзина.
Високодуховна людина, православна...
Нічого більше сказати про спі..арашену ФСБ Вірменську православну церкву (((
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04.10.2020 16:06 Ответить
Звучить непогано. Це не сім сіл, а райцентр.
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04.10.2020 16:21 Ответить
‼ Проигрывая в прямых боях с #азербайджанской армией, #армяне начали воевать по-русски и обстреливать из ракет "земля-земля" жилые кварталы городов Азербайджана , чтобы убить как можно больше мирных жителей и это при том , что погибают живущие там армяне !
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04.10.2020 16:06 Ответить
Ваще то заявленная цель там была -аэродром
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04.10.2020 16:50 Ответить
Столиця самопроголошеної "республіки Арцах", що фактично контролюється Вірменією, потрапила під обстріл касетними бомбами, які несуть особливу загрозу мирному населенню.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/10/4/7114988/ Про це свідчить відео, оприлюднене де-факто владою "Арцаху"

Вірменська влада неодноразово заявляла про нібито використання Азербайджаном касетних бомб при обстрілі житлових районів карабаських міст, а також демонструвала нерозірвані залишки таких ***********. Однак оприлюднене у неділю відео стало найпереконливішим доказом того що дані припаси застосовуються у Карабасі.
На відеоролику, відзнятому автомобільним відеореєстратором, зафіксований початок авіаобстрілу, про який попереджає сигнал тривоги.
Після цього на вулиці, де, як видно, розташовані житлові будинки та припарковані автомобілі, починають лунати вибухи.
З відео очевидно, що йдеться саме про вибух касетного ********** - бомби, спорядженої великою кількістю менших вибухових елементів.
Касетні бомби вважають украй негуманним засобом ведення війни, оскільки вони розраховані на ураження передусім незахищеного, у тому числі мирного населення, а не броньованих військових об'єктів. Крім того, елементи, що не розірвалися після падіння такого **********, тривалий час лишаються вибухонебезпечними. Втім, у світі не діє абсолютної заборони використання касетних бомб.
Міжнародна конвенція про їхню заборону набула чинності лише у 2010 році і діє у державах, що її ратифікували; втім, Вірменія та Азербайджан не є сторонами даного договору.
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04.10.2020 23:22 Ответить
Любителям Армении напоминаю , что руские самолеты взлетали бомбить Грузию с армянских аэродромов.
Хороший сосед, не правда ли ?
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04.10.2020 16:15 Ответить
Насколько помню, основные налёты по Грузии были с аэродрома Владикавказа
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04.10.2020 16:52 Ответить
Это столица Северной Осетии , которая входит в состав РФ
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04.10.2020 21:18 Ответить
я думаю что турки уже роботв зарядили. Пора отправлять их на охоту за арами и арцарахитами.
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04.10.2020 17:48 Ответить
https://minval.az/news/124035524 Армия Азербайджана окружила армянский гарнизон в Агдере, оккупантам предложено сдаться

Военное командование Азербайджана предложило командованию Вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении сложить оружие, сдаться и не оказывать сопротивления, чтобы избежать уничтожения расположенного в Агдере гарнизона Вооруженных сил Армении.
Командование азербайджанской армии также гарантирует, что обращение с военнопленными и гражданскими лицами будет осуществляться в соответствии с Женевской конвенцией.
Военное командование также предупредило, что каждый вооруженный человек при попытке сопротивления будет уничтожен.
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04.10.2020 22:00 Ответить
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