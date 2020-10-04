Азербайджан заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела с территории Армении второго по величине города Гянджи, Ереван отрицает. ФОТО
Азербайджан сегодня заявил , что с территории Армении был обстрелян город Гянджи - второй крупнейший город в стране. В Ереване факт обстрела отрицают. При этом, об осуществлении обстрела заявляет Нагорный Карабах.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ЕП", в самопровозглашенном Нагорном Карабахе заявили об ударе по военному аэропорту в Гянджи. Об этом заявил прессектетар лидера Ваграм Погосян, которого цитирует армянское "Радио Азатутюн".
"Военный аэропорт Гянджи взлетел на воздух", - заявил он.
Незадолго перед этим лидер Нагорного Карабаха заявлял, что Азербайджан с утра обстреливает его столицу Степанакерт из систем "Полонез" и "Смерч", и добавил, что "крупные военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, отныне стали целями Армии обороны", призвав мирное население "как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь".
Минобороны Азербайджана в свою очередь утром сообщило о ракетном обстреле Физулинского района с территории Армении и артобстрел сел Агдамского и Тертерского районов из Нагорного Карабаха.
В 10:51 Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго крупнейшего города в стране.
"Армянские вооруженные силы обстреливают Гянджу", - говорится в коротком сообщении. Впоследствии появилось уточняющее сообщение о том, что город обстреляли с территории Армении. О жертвах и разрушениях не сообщается.
После этого министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что "открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана имеет явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий".
По информации Министерства иностранных дел Азербайджана, в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура и древние исторические постройки.
"В результате ракетного удара армянской армии по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб", - сообщили в МИД.
Официальный Ереван отрицает, что обстрел осуществлялся с территории Армении.
The Ministry of Defense of the Republic of #Armenia formally declares that no fire of any kind is being opened from the territory of Armenia in the #Azerbaijan’s direction.— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 4, 2020
"Минобороны Республики Армения официально заявляет, что с территории Армении в направлении Азербайджана никакой огонь не открывался", - сообщила прессекретар Минобороны Армении Шушан Степанян.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там воюют два родственных народа. Когдато азербайджанцы были албанами. Они были христианами так же как армяне потом албаны поспорили с теми, кто живет в Армении, потом арабы завоевали Албанию и в том числе Хазарию. Хазария перестала существовать потому, что хазары были христианами, а албаны приняли ислам потому что христиане легко принимают ислам а иудеи тяжело. После этого албаны стали легко соединятся с исламским миром и с тюрками. Кроме того за много тысяч лет персы так же присутсвуют в азербайджанской крови, между прочим Аятолла Хомейни азербайджанец-албан. Он верховный вождь Ирана.
Поэтому. Война не нужна. Необходимо очистить весь район Карабаха от всех военных людей и техники, и ввести в Карабах миротворческие силы. Они должны поддерживать мир без военных действий. Но законы в этом районе должны быть Азербайджанские так как эта признано ООН и всем миром. Армяны должны жить со своим родственным народом албанами-азербайджанцами компромиссно. И те и другие должны уважать друг друга. Миротворческие силы должны быть гарантом этого пусть шаткого мира.
Авраа́м (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. אַבְרָהָם, Avrȃhȃ́m, «отец множества»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC#cite_note-7 [7] ; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. Ἀβραάμ; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Abraham; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. إبراهيم Ibrāhīm), изначально Авра́мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC#cite_note-8 [8] -
сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0 Фарры из колена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B5%D1%80 Евера , правнука https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC Сима , первого сына https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9 Ноя ; отец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_(%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F) Измаила и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA Исаака .
Свежие зашквары арооккупантов
В отличие от Армении, чья военщина совершила очередное преступление - удар по Гяндже.
Напомним: Азербайджанская Армия предъявила ультиматум вражеской группировке в районе Баллыджа, откуда обстреливаются азербайджанские населенные пункты (именно населенные пункты, а не военные объекты). В ответ армянская армия ударила по Гяндже, намеренно взяв на прицел густонаселенный центр города.
Очевидно, что этим своим шагом Армения перешла «красную черту». И теперь армянским оккупантам предстоит за это ответить полной мерой. Азербайджан не просто отвечает на удар - наша армия «ломает хребет» армянским агрессорам.
Удивительно, но это понял даже карабахский «гауляйтер» Араик Арутюнян. Он распространил очередное заявление, где сначала признал, что удары по второму по величине городу в Азербайджане наносились по его приказу. Потом продолжил: «Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка. С целью уничтожения военных объектов в городе Гянджа по моему приказу «Армия обороны Карабаха» (то есть армянский оккупационный корпус - Minval.az) нанесла несколько ракетных ударов. На данный момент я приказал прекратить огонь во избежание жертв среди гражданского населения».
Прежде всего, фраза Араика Арутюняна «Если кто не понял моего предупреждения, это была не шутка» слишком уж напоминает печальное известное признание военного преступника Сержа Саргсяна по поводу личного соучастия в Ходжалинском геноциде: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот, что произошло». И тем более понятно, что Араик Арутюнян, который не раз грозился ударить по Гяндже, затем выполнил свое обещание, а теперь публично включает задний ход, просто испугался. Потому как подобные подлые удары по мирному населению Азербайджан не прощает.
И теперь, в отличие от Ходжалы, у нас есть армия, которая даст на это достойный ответ.
Нурани, отдел политики
https://minval.az/news/124039048 Minval.az
Звісно я за мирний договір між двома країнами.
Миротворцы не могут быть из России, это однозначно. Хотя бы по тому что Россия очень заинтерисована в этой войне так как 100% вооружения Армении это все российское оружие, кроме того российские специалисты обучают армян им воевать и пользоваться. И в Азербайджане от 50 до 80% оружие из России. Россия зарабатывает на войне на чужой крови.
Поэтому Россия как страна наживающаяся на крови не может быть миротворцем! Кроме того Россия сама ведет захватническую политику.
Миротворцы должны быть согласованы обеими сторонами.
Так они вооружались, когда цены на нефть другие были и вооружались годами.
https://media.az/society/1067793543/karina-grigoryan-poluchila-ranenie-v-rezultate-vrazheskogo-obstrela-gyandzhi/
Трагикомедия момента. Карина Григорян - гражданка Азербайджана ранена в результате бомбардировки города Гянджа Азербайджана армянскими оккупационными силами. Какой позор
https://ipress.ua/news/separatystka_z_mariupolya_yaka_prosyla_putina_vvesty_viyska_vchora_zagynula_vid_rosiyskyh_gradiv_106610.html Сепаратистка Ольга Абдурашитова з Маріуполя, яка просила Путіна ввести війська, загинула від російських "Градів
04.10.2020 09:37
тобто для підкріплень з Вірменії залишається одна траса,вле з вже знищеним мостом )задіяна ізраїльська LORA/
натиснути на Ердогана,щоб той зупинився....
Але цього виявляється,зовсім недостатньо...
https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/5564421-voyna-v-nagornom-karabahe-raskryita-taktika-azerbaydzhana-protiv-armenii.html
Также он ответил военным специалистам многих стран, считающих, что армяне в данных условиях должны прекратить валять дурака и оттягиваться на вторую и третью линию обороны.
"Есть нюанс. Нет у них никакой сколько-нибудь значимой "второй и третьей линии обороны", - заявил специалист.
Нет по нескольким причинам:
Армяне просто не рассматривали всерьез такой вариант, как прорыв их первой линии обороны и необходимость отхода, что видно по "качеству" опорных пунктов в первой линии, где главным инженерным средством выступают шины.
Построить и поддерживать в рабочем состоянии три линии обороны может позволить себе только очень богатое и дисциплинированное общество, каковым "НКР", видимым образом не оказалось.
Большинство пунктов обороны армян на переднем крае - цепочка маленьких опорных пунктов на 5-15-45 человек.
«Выход на Муровдаг передовых сил Баку позволил поставить под огневой контроль артиллерии одну из двух дорог (северную), по которой идет снабжение «НКР» из Армении, и бить с тыла артиллерией по северо-восточным районам обороны «НКР»»
. Эти самые северо-восточные районы, по его словам, уже «зашатались и дрогнули».
Агдере «уже в полуокружении, армянский гарнизон в нем давят артиллерией и авиацией». Арестович уверен: «Если азербайджанцы берут в дальнейшем Хейвали, весь северо-восточный фас обороны рухнет, а восточный окажется в крайне тяжелом положении (противник с артиллерией в тылу, постоянное огневое воздействие, снабжение прервано). На данном направлении работает 1 армейский корпус ВС Азербайджана, он вчера праздновал победу».
Затем Арестович переходит к подробному разбору ситуации на юге и отмечает, что здесь «направление главного удара Физули - Азых», «вспомогательного - Балиянд-Хадрут, отсекающего - вдоль границы с Ираном».
По мнению Арестовича, взятие Азыха-Агдама, «одного из самых высоких районов территории «НКР» и главного транспортного узла поставит под огневой контроль четыре пятых территории непризнанной республики, основные районы обороны армян и вторую (последнюю) дорогу снабжения из Армении. И это будет означать конец.
Таковы, по моим прикидкам, военные планы Азербайджана - абсолютно трезвые и логичные».
Армянская сторона, по словам помощника президента Хикмета Гаджиева, при обстреле города использовала реактивные системы залпового огня «Смерч». https://minval.az/news/124039117 Армянские силы применили кассетные боеголовки для увеличения масштабов разрушений.
Це війна..
І логічно вона закінчиться(у військовому плані) захопленням і ПАЦИФІКАЦІЄЮ Столиці(кубла сепаратистів)...Xankəndi(Степанакерту поки що.)
Зрозуміло пояснено ?
ВВС ніхто точно видаляти не буде )
Рейтерс https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-journalists-condit/two-french-journalists-seriously-wounded-after-shelling-in-nagorno-karabakh-idUSKBN26M5U7 ссылка
тоже все подстилки хйла?
ПЕРЕВІРИВ.
через гугл -транслейт...
Четверо журналістів, у тому числі двоє з Франції, були вчора поранені під час бомбардування азербайджанськими силами в Нагірному Карабасі - відривному регіоні на півдні Кавказу, де минулого тижня розгорілися бої.
Президент Макрон наказав французькому медичному літаку евакуювати репортера 31-річного Аллана Каваля та фотографа 29 років, які працюють у газеті "Монд". Казали, що вони серйозно постраждали. За повідомленнями вірменської влади, двох вірменських журналістів також вдарило осколками.
Журналісти відвідували Мартуні, за 15 миль від лінії фронту на заході регіону, коли їх вдарило осколками від снаряда або ракети. ..
Хасмік Толмаджян, посол Вірменії------------------------------------------------
навіть посол не ризикнув збрехати і сказати,що їх конкретно поранили у Мартуні...
Можливо і те,що машина попала під обстріл "на трасі"...
Давеча отказался категорически давать информацию Канаде по расследованию сбитого лайнера МАУ.
подібно як рашистські кореспонденти в окопах сепарів лугандонських ?
Електропідстанції там скоріше вже ЙОК.
ЦЕ Логічно і військово виправдано...
На жаль,когось і зачепить з цивільних "рикошетом"..ТАКА ДОЛЯ СЕПАРІВ...
Арменія хотіла спровокувати вогонь по цивільним(хорошого від кацапів не навчишся) ?
Але Вже вибачте,вірмен-ультра-патріоти і боти,ЦЬОГО НЕ БУДЕ.
----------------
Военное командование Азербайджана обратилось к находящемуся под оккупацией мирному населению.
«Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населенных пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет,
что Азербайджанская Армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру.
Мишенью Азербайджанской Армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях.
В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий.
Заявляем, что нами будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они не пострадали от тяжелых боев и были беспрепятственно эвакуированы из этого района.
С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, и их права человека будут защищены»,
У Вірменії в агонії закликали розбомбити багатомільйонні західні проекти, інфраструктури, газопроводи і нафтопроводи в Азербайджані, реалізацію яких підтримує США і Брюссель.
З такою заявою виступив депутат парламенту Вірменії Арман Бабаджанян.
«Відтепер це питання першочергової важливості», - написав Бабаджанян.
виступати зі зверненнями підривати нафтопроводи - тактика терористів. Бойовики в різних частинах світу часто виступають із закликами і погрозами влаштовувати теракти на нафто- і газопроводах.
Якщо заява Бабаджаняна не буде спростована - Вірменія є може стати державою -"ІЗГОЄМ"...
---------
1993-1995гг. учился в Духовной академии острова св. Лазаря в Венеции. В 1995г. окончил колледж Мурад-Рафаелян в Венеции. В 1998г. - Духовную школу Вазгенян и Геворкянскую семинарию Эчмиадзина.
Високодуховна людина, православна...
Нічого більше сказати про спі..арашену ФСБ Вірменську православну церкву (((
Вірменська влада неодноразово заявляла про нібито використання Азербайджаном касетних бомб при обстрілі житлових районів карабаських міст, а також демонструвала нерозірвані залишки таких ***********. Однак оприлюднене у неділю відео стало найпереконливішим доказом того що дані припаси застосовуються у Карабасі.
На відеоролику, відзнятому автомобільним відеореєстратором, зафіксований початок авіаобстрілу, про який попереджає сигнал тривоги.
Після цього на вулиці, де, як видно, розташовані житлові будинки та припарковані автомобілі, починають лунати вибухи.
З відео очевидно, що йдеться саме про вибух касетного ********** - бомби, спорядженої великою кількістю менших вибухових елементів.
Касетні бомби вважають украй негуманним засобом ведення війни, оскільки вони розраховані на ураження передусім незахищеного, у тому числі мирного населення, а не броньованих військових об'єктів. Крім того, елементи, що не розірвалися після падіння такого **********, тривалий час лишаються вибухонебезпечними. Втім, у світі не діє абсолютної заборони використання касетних бомб.
Міжнародна конвенція про їхню заборону набула чинності лише у 2010 році і діє у державах, що її ратифікували; втім, Вірменія та Азербайджан не є сторонами даного договору.
Хороший сосед, не правда ли ?
Военное командование Азербайджана предложило командованию Вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении сложить оружие, сдаться и не оказывать сопротивления, чтобы избежать уничтожения расположенного в Агдере гарнизона Вооруженных сил Армении.
Командование азербайджанской армии также гарантирует, что обращение с военнопленными и гражданскими лицами будет осуществляться в соответствии с Женевской конвенцией.
Военное командование также предупредило, что каждый вооруженный человек при попытке сопротивления будет уничтожен.