"Люди, готовые 40 минут тереть картофель на дранікі, ушатают любого диктатора!!!" - протест у посольства Беларуси в Москве. ФОТО ДНЯ

Эта фотография сделана на акции протеста у посольства Беларуси в Москве.

Надпись на плакате: "Люди, готовые 40 минут тереть картофель на дранікі, ушатают любого диктатора!!!"

Репортаж с аналогичной акции в Киеве смотрите здесь.