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"Люди, готовые 40 минут тереть картофель на дранікі, ушатают любого диктатора!!!" - протест у посольства Беларуси в Москве. ФОТО ДНЯ
Эта фотография сделана на акции протеста у посольства Беларуси в Москве.
Надпись на плакате: "Люди, готовые 40 минут тереть картофель на дранікі, ушатают любого диктатора!!!"
Репортаж с аналогичной акции в Киеве смотрите здесь.
Топ комментарии
+42 Порохобандерівець
показать весь комментарий04.10.2020 18:27 Ответить Ссылка
+15 MrC
показать весь комментарий04.10.2020 18:29 Ответить Ссылка
+12 Евгеньевич Євгенович
показать весь комментарий04.10.2020 18:24 Ответить Ссылка
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Те кто пошёл на Малиновку: заканчиваем шествие у Окрестина и ждём пока отпустят наших соратников. Не расходимся, пока наши требования не будут услышаны
Один за всех, все за одного!
NEXTA Live, [04.10.20 19:56]
[ Фото ]
Сегодня в Минске в очередной раз произошло кое-что потрясающее. Когда марш стал расходиться и штурмовые лошкипетушки ломанулись задерживать протестующих, автомобилисты заблокировали проспект Дзержинского.
Это значительно замедлило передвижение техники оккупантов и позволило большинству протестующих спокойно разойтись.
Кстати, снова не без помощи автомобилистов - те охотно брались подвозить людей, чтобы они не попадались в руки лукашистов
А ещё сегодня минчане превратили водомёт в городской фонтан. С учётом дефицита деталей для этой модели, скорее всего на наших улицах он людей уже не пополивает!
В регионах лукашисты, как всегда, пытались жестить. В Гродно два бронированных мента проволокли по земле и задержали 13-летнюю девочку. В Витебске опять распыляли газ. Но люди всё равно вышли по всей стране!
И продолжат выходить до полной победы!