Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 "Бука" от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе. ФОТО
Значение докладов Bellingcat неоспоримо - в них впервые были озвучены многие факты, впоследствии использованные криминальным расследованием JIT. Но содержание и аргументация - не бесспорны.
Об этом заявил в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.
Он обосновывает свою точку зрения и причину публикации своей книги о трагедии МН17:
"Во-первых, даже если собрать все доклады Bellingcat по теме МН17, тем не менее это очень фрагментарно. Каждый из докладов исследует какое-то одно узкое направление (например, принадлежность Зарощенского в момент гибели "Боинга"), и в сумме они не покрывают всю тему, которая гораздо более широка и объемна. Цельную законченную картину всех аспектов гибели рейса МН17 публикации Bellingcat не дают.
Во-вторых, группа Bellingcat в своей деятельности использует только общедоступные источники, что уже само по себе не позволяет дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Такой подход позволяет ответить на вопросы "Как?" и "Чем?", но не "Почему?".
В-третьих, в составе группы Bellingcat, при всем моем уважении, нет профильных авиационных специалистов - это зачастую приводит к тому, что в своем анализе они проходят мимо существенных факторов, и их выводы не всегда полные или достаточно аргументированные. Например, споря с заключением российского концерна "Алмаз-Антей", утверждающем о запуске "Бука" из Зарощенского (а не Снежного), Bellingcat доказывает итоговую принадлежность Зарощенского сепаратистам, но совсем ничего не говорит о методологических ошибках в организации и проведении концерном своих натурных экспериментов. Т.е. спор идет по выводу, но не оспариваются сомнительные исходные данные и ошибочная методика.
В-четвертых, в рассуждениях и выводах Bellingcat тоже есть ошибки и неточности. Они обусловлены желанием забежать вперед следствия и отчасти - выдать делаемое за действительное. Эти недочеты, как правило, не принципиальны и не отменяют основных выводов Bellingcat (МН17 сбит СОУ "Бук-М1-2" №332 53-й зенитно-ракетной бригады 20-й армии Западного военного округа ВС РФ с территории сепаратистов у поселка Первомайский южнее Снежного), но, тем не менее, они есть. И это тоже необходимо показать и оценить.
Ну и самое главное в-пятых: рассказывая во втором томе об исследованиях группы Belling Bellingcat, я зачастую иду дальше них. Дополняя, углубляя, расширяя и ликвидируя "белые пятна" в общей картине уничтожения рейса МН17 и убийства 298 человек на его борту", - сообщил эксперт.
В качестве примера Лукашевич предоставил два разворота из главы "Восстановление полного маршрута движения "Бука" №332 летом 2014 года":
- на стр. 363 показано точное место перехода СОУ "Бук" через российско-украинскую границу в ночь на 17 июля 2014 г.;
- на стр. 377 дан полный и выверенный маршрут СОУ "Бук-М1-2" №332 53-й зрбр от места постоянной дислокации у поселка Маршала Жукова под Курском до точки пуска зенитной ракеты южнее поселка Первомайского Донецкой области Украины в июне-июле 2014 г.
"Петля в районе Миллерова обусловлена двукратным прохождением участка маршрута от трассы М4 "Дон" до полевого лагеря в районе военного аэродрома, а в районе Макеевки - двойным прохождением города (по пути в Донецк и обратно), но по разным улицам", - уточнил авиаэксперт.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
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Армію майже знищили саме при Януковичу - для цього у нього було 2 міністри оборони - громадяни РФ, які цілеспрямовано нищили ВСУ.
Зачем публиковал авиаэксперт ? Попиариться на чужих костях.
То что нарыл Лукашевич, используется ващета в суде по Боингу против Раши, так что мы должны ему огромное спасибо сказать. Человек с 2014 года доказывает что Боинг сбила Раша, но упоротым все не так.
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А кого волнуют методологические ошибки этого концерна ????? Главное КАК и ЧЕМ, а всё остальное не существенно. Про ПОЧЕМУ пусть благодарные потомки ИССЛЕДОВАНИЯ проводят. После того, как виновников ОСУДЯТ в ГААГЕ.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Российским православным приятно слышать, что где-то на Дону горят станицы, из горящих домов выскакивают полуодетые женщины в ночных рубашках с крохотными детьми на руках. В объятых огнем хозяйственных пристройках ревут коровы, в свинарнике визжат свиньи, лают собаки на цепи и некому их отвязать.
Когда-то апостолы Иисуса Христа Иаков и Иоанн, сказали: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их (самарянское селение прим. автора), как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «не знаете, какого вы духа».