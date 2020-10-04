Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 "Бука" от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе. ФОТО

Значение докладов Bellingcat неоспоримо - в них впервые были озвучены многие факты, впоследствии использованные криминальным расследованием JIT. Но содержание и аргументация - не бесспорны.

Об этом заявил в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

Он обосновывает свою точку зрения и причину публикации своей книги о трагедии МН17:

"Во-первых, даже если собрать все доклады Bellingcat по теме МН17, тем не менее это очень фрагментарно. Каждый из докладов исследует какое-то одно узкое направление (например, принадлежность Зарощенского в момент гибели "Боинга"), и в сумме они не покрывают всю тему, которая гораздо более широка и объемна. Цельную законченную картину всех аспектов гибели рейса МН17 публикации Bellingcat не дают.

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Во-вторых, группа Bellingcat в своей деятельности использует только общедоступные источники, что уже само по себе не позволяет дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Такой подход позволяет ответить на вопросы "Как?" и "Чем?", но не "Почему?".

В-третьих, в составе группы Bellingcat, при всем моем уважении, нет профильных авиационных специалистов - это зачастую приводит к тому, что в своем анализе они проходят мимо существенных факторов, и их выводы не всегда полные или достаточно аргументированные. Например, споря с заключением российского концерна "Алмаз-Антей", утверждающем о запуске "Бука" из Зарощенского (а не Снежного), Bellingcat доказывает итоговую принадлежность Зарощенского сепаратистам, но совсем ничего не говорит о методологических ошибках в организации и проведении концерном своих натурных экспериментов. Т.е. спор идет по выводу, но не оспариваются сомнительные исходные данные и ошибочная методика.

В-четвертых, в рассуждениях и выводах Bellingcat тоже есть ошибки и неточности. Они обусловлены желанием забежать вперед следствия и отчасти - выдать делаемое за действительное. Эти недочеты, как правило, не принципиальны и не отменяют основных выводов Bellingcat (МН17 сбит СОУ "Бук-М1-2" №332 53-й зенитно-ракетной бригады 20-й армии Западного военного округа ВС РФ с территории сепаратистов у поселка Первомайский южнее Снежного), но, тем не менее, они есть. И это тоже необходимо показать и оценить.

Ну и самое главное в-пятых: рассказывая во втором томе об исследованиях группы Belling Bellingcat, я зачастую иду дальше них. Дополняя, углубляя, расширяя и ликвидируя "белые пятна" в общей картине уничтожения рейса МН17 и убийства 298 человек на его борту", - сообщил эксперт.

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В качестве примера Лукашевич предоставил два разворота из главы "Восстановление полного маршрута движения "Бука" №332 летом 2014 года":

- на стр. 363 показано точное место перехода СОУ "Бук" через российско-украинскую границу в ночь на 17 июля 2014 г.;

- на стр. 377 дан полный и выверенный маршрут СОУ "Бук-М1-2" №332 53-й зрбр от места постоянной дислокации у поселка Маршала Жукова под Курском до точки пуска зенитной ракеты южнее поселка Первомайского Донецкой области Украины в июне-июле 2014 г.

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"Петля в районе Миллерова обусловлена двукратным прохождением участка маршрута от трассы М4 "Дон" до полевого лагеря в районе военного аэродрома, а в районе Макеевки - двойным прохождением города (по пути в Донецк и обратно), но по разным улицам", - уточнил авиаэксперт.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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