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Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 "Бука" от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе. ФОТО

Значение докладов Bellingcat неоспоримо - в них впервые были озвучены многие факты, впоследствии использованные криминальным расследованием JIT. Но содержание и аргументация - не бесспорны.

Об этом заявил в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

Он обосновывает свою точку зрения и причину публикации своей книги о трагедии МН17:

"Во-первых, даже если собрать все доклады Bellingcat по теме МН17, тем не менее это очень фрагментарно. Каждый из докладов исследует какое-то одно узкое направление (например, принадлежность Зарощенского в момент гибели "Боинга"), и в сумме они не покрывают всю тему, которая гораздо более широка и объемна. Цельную законченную картину всех аспектов гибели рейса МН17 публикации Bellingcat не дают.

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Во-вторых, группа Bellingcat в своей деятельности использует только общедоступные источники, что уже само по себе не позволяет дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Такой подход позволяет ответить на вопросы "Как?" и "Чем?", но не "Почему?".

В-третьих, в составе группы Bellingcat, при всем моем уважении, нет профильных авиационных специалистов - это зачастую приводит к тому, что в своем анализе они проходят мимо существенных факторов, и их выводы не всегда полные или достаточно аргументированные. Например, споря с заключением российского концерна "Алмаз-Антей", утверждающем о запуске "Бука" из Зарощенского (а не Снежного), Bellingcat доказывает итоговую принадлежность Зарощенского сепаратистам, но совсем ничего не говорит о методологических ошибках в организации и проведении концерном своих натурных экспериментов. Т.е. спор идет по выводу, но не оспариваются сомнительные исходные данные и ошибочная методика.

В-четвертых, в рассуждениях и выводах Bellingcat тоже есть ошибки и неточности. Они обусловлены желанием забежать вперед следствия и отчасти - выдать делаемое за действительное. Эти недочеты, как правило, не принципиальны и не отменяют основных выводов Bellingcat (МН17 сбит СОУ "Бук-М1-2" №332 53-й зенитно-ракетной бригады 20-й армии Западного военного округа ВС РФ с территории сепаратистов у поселка Первомайский южнее Снежного), но, тем не менее, они есть. И это тоже необходимо показать и оценить.

Ну и самое главное в-пятых: рассказывая во втором томе об исследованиях группы Belling Bellingcat, я зачастую иду дальше них. Дополняя, углубляя, расширяя и ликвидируя "белые пятна" в общей картине уничтожения рейса МН17 и убийства 298 человек на его борту", - сообщил эксперт.

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В качестве примера Лукашевич предоставил два разворота из главы "Восстановление полного маршрута движения "Бука" №332 летом 2014 года":

- на стр. 363 показано точное место перехода СОУ "Бук" через российско-украинскую границу в ночь на 17 июля 2014 г.;

Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 Бука от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе 01

- на стр. 377 дан полный и выверенный маршрут СОУ "Бук-М1-2" №332 53-й зрбр от места постоянной дислокации у поселка Маршала Жукова под Курском до точки пуска зенитной ракеты южнее поселка Первомайского Донецкой области Украины в июне-июле 2014 г.

Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 Бука от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе 02

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"Петля в районе Миллерова обусловлена двукратным прохождением участка маршрута от трассы М4 "Дон" до полевого лагеря в районе военного аэродрома, а в районе Макеевки - двойным прохождением города (по пути в Донецк и обратно), но по разным улицам", - уточнил авиаэксперт.

Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 Бука от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе 03

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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Автор: 

Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Бук (659) Лукашевич Вадим (39)


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Топ комментарии
+22
Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 "Бука" от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе - Цензор.НЕТ 8141
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04.10.2020 22:50 Ответить
+21
Нет нет нет чувак. Вот какой бы ублюдочной не была страна вкуснейшего пломбира, но у них хватило и мозга и других частей тела признать то что они сбили этот Боинг.
Главная идея рашки стала идея вранья, абсолютного и всепроникающего.
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04.10.2020 22:58 Ответить
+15
Лукашевич тикай, глупец. К тебе едет новичок.
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04.10.2020 22:47 Ответить
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Страница 2 из 2
Таких Лукашевичей и такие поясняющие фолианты на лощеной бумаге готовят не сами Лукашевичи, а целые научные институты и бабок на это не жалеют. Не исключено, что появятся ещё подобные научные измышления под другой фамилией и и может на тисненой бумаге потому, что вопрос Бука завязан для России на многие неприятности, включая и положение в мире их фюрера.
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05.10.2020 21:42 Ответить
Лукашевич маладца,первым на РАБссии сказал... мы УБИЙЦЫ
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05.10.2020 05:14 Ответить
Казус беллі беззаперечний. Приперли БУК з РФ, з екіпажем російських військових на територію України, збили цивільний борт МН-17 і знову втекли до РФ, і обстріли з "Градів" теж були з території РФ. А хабадна влада України, так і не спромоглася назвати війну - війною, а прийняла рішення ніби нападу немає, а є доморощені сепаратисти, терористи і наймаці , як Макрон і інші 30 років валяли дурня по Нагірному Карабаху доки не бахнуло. ЦІ зелені плохіші устами Єрмака, Фокіна, Кравчука, Зеленського виводять РФ в статус миротворця, що вже є державною зрадою. і за це повинні вже бути в трибуналі.
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05.10.2020 07:26 Ответить
А Україна була готова до повноцінної війди з РФією?
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05.10.2020 20:45 Ответить
А отримувати персональні пенсії, нагороди, вислугу років тощо, готові? Може хтось відмовився від цього, мовляв профукали все. Якщо армія не готова, то де трибунал, адже її ту армію валили починаючи з Кравчука, Кучми, і інших, де діла по тим фігурантам, звалили все на бурбона Януковича, а ці зелені ост остолопи жодної програми переозброєння не виконано. І пардон, навіть не було введено воєнний стан і країна жила умовами мирного часу, тобто ніхто навіть не збирався воювати, збирались здати землю під чужий геополітичний проект.
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05.10.2020 21:17 Ответить
"Якщо армія не готова, то де трибунал, адже її ту армію валили починаючи "

Армію майже знищили саме при Януковичу - для цього у нього було 2 міністри оборони - громадяни РФ, які цілеспрямовано нищили ВСУ.
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05.10.2020 21:41 Ответить
Шановний, я ж теж жив не на Місяці і все відбувалось на моїх очах. Валили армію з 1991 року, валили усі президенти, і Кравчук, і Кучма, і інші. Військомати почали розганаяти ще при Кучмі (ласі ділянки під забудову), тоді підкинули олігофренам з народу таку дурницю, що професійна кишенькова армія всіх захистить, а лишки можна розікрасти і розпродати. Разом з РФ спільно крали газ, а потім розкраданням армії компенсували втрати і собі в кишеньку клали бонуси. Всі наші без виключення президенти заслужили Столипінські галстуки і стільчик під ноги. І діла резервістів спалили, ще до Януковича. Захід і Схід радо вітали знищення боздатності колонії, за це вони дозволяли красти елітам давали кошти на підрив шахт в 4 млрд.доларів, на знищення твердопаливних ракет в Павлограді тощо. Тому маємо, і ганьбу , і війну і недотьоп еліт, лозунг яких вкрасти тут щоб добре жити там.
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06.10.2020 06:42 Ответить
Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут "Бука", що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі - Цензор.НЕТ 2127
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05.10.2020 08:27 Ответить
смысл его публикации? максимум, так это себя попиарить в инфополе
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05.10.2020 10:01 Ответить
Это труд на который он потратил 4 года жизни, и там собран материал и анализ точнее чем у Беллингкет. Материалы Лукашевича используются в Гаагском суде а сам он привлечен в качестве эксперта.
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05.10.2020 10:33 Ответить
Т.е. даже при беглом рассмотрении доказательство "рыхлое" ?
Зачем публиковал авиаэксперт ? Попиариться на чужих костях.
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05.10.2020 10:11 Ответить
О сколько комментаротов вылезло в стиле "не читал но раз эксперт из Раши то осуждаю".
То что нарыл Лукашевич, используется ващета в суде по Боингу против Раши, так что мы должны ему огромное спасибо сказать. Человек с 2014 года доказывает что Боинг сбила Раша, но упоротым все не так.
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05.10.2020 10:31 Ответить
Все может оказаться не так просто... обнародование доказательств агрессии кацапии "буком" против Украины и сбитие Бонга может оказаться первой ласточкой спецоперации против ху.. ла и его смещения в самой кацапии.
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05.10.2020 10:46 Ответить
Да поймите же наконец что сам ***** ничего не значит,а все делает его окружение в надежде что если что-то пойдет не так то свсержением ***** или его убийством они скроют все концы своего причастия в воду ссылаясь на диктатуру *****.
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05.10.2020 13:51 Ответить
Bellingcat доказывает итоговую принадлежность Зарощенского сепаратистам, но совсем ничего не говорит о методологических ошибках в организации и проведении концерном своих натурных экспериментов. Т.е. спор идет по выводу, но не оспариваются сомнительные исходные данные и ошибочная методика. Источник: https://censor.net/ru/p3222820
===
А кого волнуют методологические ошибки этого концерна ????? Главное КАК и ЧЕМ, а всё остальное не существенно. Про ПОЧЕМУ пусть благодарные потомки ИССЛЕДОВАНИЯ проводят. После того, как виновников ОСУДЯТ в ГААГЕ.
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05.10.2020 15:13 Ответить
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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05.10.2020 19:19 Ответить
Кто слушал романс «Поручик Галицын» в исполнении Александра Малинина (https://www.youtube.com/watch?v=HWKdZa2RVrE) был весьма удивлен, что после исполнения талантливым певцом первых строчек этого музыкального произведения «Четвертые сутки, пылают станицы, Горит под ногами, донская земля» зал взрывается аплодисментами.
Российским православным приятно слышать, что где-то на Дону горят станицы, из горящих домов выскакивают полуодетые женщины в ночных рубашках с крохотными детьми на руках. В объятых огнем хозяйственных пристройках ревут коровы, в свинарнике визжат свиньи, лают собаки на цепи и некому их отвязать.
Когда-то апостолы Иисуса Христа Иаков и Иоанн, сказали: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их (самарянское селение прим. автора), как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «не знаете, какого вы духа».
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05.10.2020 20:24 Ответить
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