Команда одного из кандидатов на пост мэра Кременной организовала раздачу продуктовых наборов, - полиция. ФОТОрепортаж
Днем 4 октября в ходе осмотра одного из магазинов в Кременной полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, это "указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г. Кременная".
Полицейские установили свидетелей происшествия и лиц, которые успели получить продукты питания.
Теперь устанавливаются лица, причастные к организации схемы подкупа избирателей.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства открытого по ч. 4 ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" Уголовного кодекса Украины и направлены на установление всех обстоятельств правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок срок от пяти до семи лет.
Отмечается, что операцию проводили оперативники Управления уголовного розыска, следователь Следственного управления, спецназовцы и сотрудники Кременского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
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Що за недолугий закон про підкуп? А якщо я наберу від декількох кандидатів????
Чи вони між собою спілкуються і не дадуть мені на них нажитися? Цирк на дроті
P.S. Списочек продуктов в "подарочном" наборе опубликовали бы, чтобы знать, на что лохторат идет.
https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu, а не визивати поліцію.
мусорятам калаши дали стоят важные как индюки куда там