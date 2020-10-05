Команда одного из кандидатов на пост мэра Кременной организовала раздачу продуктовых наборов, - полиция. ФОТОрепортаж

Днем 4 октября в ходе осмотра одного из магазинов в Кременной полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, это "указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г. Кременная".

Полицейские установили свидетелей происшествия и лиц, которые успели получить продукты питания.

Теперь устанавливаются лица, причастные к организации схемы подкупа избирателей.

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Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства открытого по ч. 4 ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" Уголовного кодекса Украины и направлены на установление всех обстоятельств правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок срок от пяти до семи лет.

Отмечается, что операцию проводили оперативники Управления уголовного розыска, следователь Следственного управления, спецназовцы и сотрудники Кременского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

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