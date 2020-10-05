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Новости Фото Местные выборы-2020
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Команда одного из кандидатов на пост мэра Кременной организовала раздачу продуктовых наборов, - полиция. ФОТОрепортаж

Днем 4 октября в ходе осмотра одного из магазинов в Кременной полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, это "указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г. Кременная".

Полицейские установили свидетелей происшествия и лиц, которые успели получить продукты питания.

Теперь устанавливаются лица, причастные к организации схемы подкупа избирателей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схему подкупа избирателей разоблачили на Черниговщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства открытого по ч. 4 ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" Уголовного кодекса Украины и направлены на установление всех обстоятельств правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок срок от пяти до семи лет.

Отмечается, что операцию проводили оперативники Управления уголовного розыска, следователь Следственного управления, спецназовцы и сотрудники Кременского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Команда одного из кандидатов на пост мэра Кременной организовала раздачу продуктовых наборов, - полиция 01

Также смотрите: Чиновник мэрии Подольска разоблачен на подкупе членов избирательной комиссии, - СБУ. ФОТОрепортаж

Команда одного из кандидатов на пост мэра Кременной организовала раздачу продуктовых наборов, - полиция 02
Команда одного из кандидатов на пост мэра Кременной организовала раздачу продуктовых наборов, - полиция 03
Команда одного из кандидатов на пост мэра Кременной организовала раздачу продуктовых наборов, - полиция 04
Команда одного из кандидатов на пост мэра Кременной организовала раздачу продуктовых наборов, - полиция 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятая часть из всех "избирательных" производств касается возможного подкупа, - Нацполиция

Автор: 

местные выборы (2752) подкуп (600) Нацполиция (16562) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+9
Позорище. За кусок хлеба готовы продать страну. Власти выгодно чтобы народ был нищим. Те кто вас покупает за пачку сухарей вас же и сделают нищими.
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05.10.2020 01:13 Ответить
+6
Берущие эти подачки не имеют права голосовать
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05.10.2020 01:04 Ответить
+4
Никак нельзя - ОПЗЖ избирательной базы лишится.
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05.10.2020 06:40 Ответить
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Хлеба и зрелищ..... старо Рим
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05.10.2020 00:57 Ответить
Берущие эти подачки не имеют права голосовать
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05.10.2020 01:04 Ответить
Никак нельзя - ОПЗЖ избирательной базы лишится.
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05.10.2020 06:40 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu
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05.10.2020 06:54 Ответить
Позорище. За кусок хлеба готовы продать страну. Власти выгодно чтобы народ был нищим. Те кто вас покупает за пачку сухарей вас же и сделают нищими.
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05.10.2020 01:13 Ответить
тут залежність наступна - чим більш зубожілий народ тим дешевше його купити.
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05.10.2020 07:01 Ответить
Питається, ЯК перевірити, чи ти не схибив, і добросовісно відпрацював гречку?
Що за недолугий закон про підкуп? А якщо я наберу від декількох кандидатів????
Чи вони між собою спілкуються і не дадуть мені на них нажитися? Цирк на дроті
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05.10.2020 06:07 Ответить
Ранний феодализм - поощрение пищей.

P.S. Списочек продуктов в "подарочном" наборе опубликовали бы, чтобы знать, на что лохторат идет.
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05.10.2020 06:39 Ответить
Тю! Так це ж класно і дуже добре!
https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu, а не визивати поліцію.
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05.10.2020 06:53 Ответить
ментов привлекли - значит действующий ! шакалы
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05.10.2020 06:54 Ответить
що цікаво, пакети "наш край" білого кольору із синім написом. Тобто мусора полюють на конкурентів шахова аби він залишався на ринку скупки голосів монополістом.
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05.10.2020 07:00 Ответить
а что мусорам обязательно так раскорячиться перед в входом в магаз где одна продавщица ?
мусорятам калаши дали стоят важные как индюки куда там
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05.10.2020 07:58 Ответить
опзж или сн? ))
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05.10.2020 08:46 Ответить
 
 