На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции протеста, которая 4 октября носила название "Марш освобождения политзаключенных", прошли в Минске от стелы на проспекте Победителей до изолятора на переулке Окрестина и дальше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Отмечается, что в пятницу МИД РБ внезапно приостановил аккредитацию корреспондентов иностранных СМИ, поэтому их не было на акции. Но и те журналисты, которые вышли, столкнулись с проблемами. По данным БАЖ, 4 октября задерживали 15 журналистов, пятеро остались в изоляторах, их будут судить по административной статье - участие в несанкционированном массовом мероприятии.

"Из уже привычного: военная техника, автобусы без номеров, автозаки и силовики в городе с самого утра, оцеплены центральные площади, запрещена стоянка в центре города, закрыты торговые центры и некоторые станции метро, практически отсутствует мобильный интернет. Из необычного: из динамика в районе стелы звучит не только предупреждение о том, что мероприятие не санкционировано, но и что скрывать свои лица под масками запрещается", - сообщает издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протестующие минчане сломали милицейский водомет. ВИДЕО

Единичные задержания на проспекте Победителей начались даже раньше, чем там стали собираться люди. В половину третьего у гостиницы "Юбилейная" было всего несколько десятков человек. Протестующие стекались к стеле "Минск - город-герой" по проспекту Победителей и с обеих сторон проспекта Машерова. Люди подходили постепенно: когда голова колонны двинулась дальше, многие были еще далеко от стелы.

Первый водомет пошел в ход на проспекте Победителей. Но оказалось, что протестующие в нем что-то повредили: в результате струя стала бить не по людям, а вверх. Еще один водомет работал на проспекте Машерова. Но от него отвалились детали и он тоже работал странно. Струя также била вверх и попадала на силовиков, которые находились ближе всего к водомету.





Собравшиеся у стелы люди двинулись колонной по проспекту Машерова в сторону Тимирязева - они вышли на проезжую часть, здесь протестующих было уже несколько тысяч. Многие несли в руках портреты политзаключенных: Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Сергея Тихановского. Целью митингующих было дойти до изолятора на Окрестина.

Также смотрите: "Люди, готовые 40 минут тереть картофель на дранікі, ушатают любого диктатора!!!" - протест у посольства Беларуси в Москве. ФОТО ДНЯ

У стелы цепь людей в балаклавах и шлемах отступила, когда на нее двинулись протестующие. После того как прибежало подкрепление, силовики зафиксировали позицию.







Протестующие добрались до улицы Домашевской, а затем свернули направо - на Кальварийскую. Часть людей, собравшихся у стелы, не смогла присоединиться к колонне. Они пошли в сторону Немиги, там их стали задерживать.

На Кальварийской протестующих тоже задерживали.

Смотрите также: Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Колонна добралась до станции метро "Пушкинская" и повернула налево - на проспект Пушкина и Жукова, дошла до проспекта Дзержинского, часть пошла по нему, а часть направилась к Окрестина через парк на улице Прилукской.







На подступах к изолятору колонну встретили волонтеры, которые просили протестующих не подходить ближе чем на 500 метров. Однако демонстранты подошли к самым стенам ИВС и стали скандировать "Выпускай!".

Постояв немного на Окрестина, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Дзержинского и дошли до станции метро "Михалово", затем часть колонны свернула на улицу Гурского, а часть пошла к станции метро "Петровщина". Ряды протестующих стали редеть. По подсчетам МБХ Медиа, число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек.

Смотрите: Белорусские силовики применили против участников марша в Витебске слезоточивый газ. ВИДЕО

Акция в Минске закончилась около семи часов вечера. Под конец задерживали людей особенно активно - у метро "Михалово" и "Петровщина", на улице Семашко, в парке Павлова. Автомобилисты подбирали демонстрантов на проспекте Дзержинского и подвозили в центр.

Акции протеста прошли в Витебске, Гродно (там задержали 13-летнюю девочку), Бресте, Жодино, Гомеле и некоторых других городах. Это был 57-й день протестов.

По данным правозащитной организации "Вясна", на воскресной акции было задержано не менее 225 человек. Наибольшее число задержанных - в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов - Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о мерах по привлечению IT-специалистов из Беларуси