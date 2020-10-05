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На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции протеста, которая 4 октября носила название "Марш освобождения политзаключенных", прошли в Минске от стелы на проспекте Победителей до изолятора на переулке Окрестина и дальше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Отмечается, что в пятницу МИД РБ внезапно приостановил аккредитацию корреспондентов иностранных СМИ, поэтому их не было на акции. Но и те журналисты, которые вышли, столкнулись с проблемами. По данным БАЖ, 4 октября задерживали 15 журналистов, пятеро остались в изоляторах, их будут судить по административной статье - участие в несанкционированном массовом мероприятии.

На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 01

"Из уже привычного: военная техника, автобусы без номеров, автозаки и силовики в городе с самого утра, оцеплены центральные площади, запрещена стоянка в центре города, закрыты торговые центры и некоторые станции метро, практически отсутствует мобильный интернет. Из необычного: из динамика в районе стелы звучит не только предупреждение о том, что мероприятие не санкционировано, но и что скрывать свои лица под масками запрещается", - сообщает издание.

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На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 02

Единичные задержания на проспекте Победителей начались даже раньше, чем там стали собираться люди. В половину третьего у гостиницы "Юбилейная" было всего несколько десятков человек. Протестующие стекались к стеле "Минск - город-герой" по проспекту Победителей и с обеих сторон проспекта Машерова. Люди подходили постепенно: когда голова колонны двинулась дальше, многие были еще далеко от стелы.

Первый водомет пошел в ход на проспекте Победителей. Но оказалось, что протестующие в нем что-то повредили: в результате струя стала бить не по людям, а вверх. Еще один водомет работал на проспекте Машерова. Но от него отвалились детали и он тоже работал странно. Струя также била вверх и попадала на силовиков, которые находились ближе всего к водомету.

На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 03
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 04

Собравшиеся у стелы люди двинулись колонной по проспекту Машерова в сторону Тимирязева - они вышли на проезжую часть, здесь протестующих было уже несколько тысяч. Многие несли в руках портреты политзаключенных: Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Сергея Тихановского. Целью митингующих было дойти до изолятора на Окрестина.

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У стелы цепь людей в балаклавах и шлемах отступила, когда на нее двинулись протестующие. После того как прибежало подкрепление, силовики зафиксировали позицию.

На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 05
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 06
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 07

Протестующие добрались до улицы Домашевской, а затем свернули направо - на Кальварийскую. Часть людей, собравшихся у стелы, не смогла присоединиться к колонне. Они пошли в сторону Немиги, там их стали задерживать.

На Кальварийской протестующих тоже задерживали.

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Колонна добралась до станции метро "Пушкинская" и повернула налево - на проспект Пушкина и Жукова, дошла до проспекта Дзержинского, часть пошла по нему, а часть направилась к Окрестина через парк на улице Прилукской.

На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 08
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 09
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 10

На подступах к изолятору колонну встретили волонтеры, которые просили протестующих не подходить ближе чем на 500 метров. Однако демонстранты подошли к самым стенам ИВС и стали скандировать "Выпускай!".

Постояв немного на Окрестина, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Дзержинского и дошли до станции метро "Михалово", затем часть колонны свернула на улицу Гурского, а часть пошла к станции метро "Петровщина". Ряды протестующих стали редеть. По подсчетам МБХ Медиа, число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек.

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На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций 11

Акция в Минске закончилась около семи часов вечера. Под конец задерживали людей особенно активно - у метро "Михалово" и "Петровщина", на улице Семашко, в парке Павлова. Автомобилисты подбирали демонстрантов на проспекте Дзержинского и подвозили в центр.

Акции протеста прошли в Витебске, Гродно (там задержали 13-летнюю девочку), Бресте, Жодино, Гомеле и некоторых других городах. Это был 57-й день протестов.

По данным правозащитной организации "Вясна", на воскресной акции было задержано не менее 225 человек. Наибольшее число задержанных - в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов - Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других.

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Автор: 

Беларусь (7922) Лукашенко Александр (3618) марш (632) репрессии (2771) Минск (1562)


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Топ комментарии
+12
чудесная девушка-красавица с флагом Беларуси - это Приговор истории старому совковому упырю Лукашеску из Прошлого тысячелетия.
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05.10.2020 02:05 Ответить
+4
Це все від зарозумілості. Сябри не хочуть як в Україні. Вони хочуть обійтися без пляшок із запальною сумішшю, без палиць і щитів в руках народу. А по-іншому у них не вийде.
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05.10.2020 08:36 Ответить
+3
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,-
Кожу для них дают
Сами бараны... https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943 (с)
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05.10.2020 02:15 Ответить
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чудесная девушка-красавица с флагом Беларуси - это Приговор истории старому совковому упырю Лукашеску из Прошлого тысячелетия.
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05.10.2020 02:05 Ответить
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций - Цензор.НЕТ 5275
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05.10.2020 06:44 Ответить
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,-
Кожу для них дают
Сами бараны... https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943 (с)
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05.10.2020 02:15 Ответить
не пойму за против чего бастовать? Лука Рыгорач - за хутина, ватница из оппозиции - тоже, шо понту менять шило на мыло?
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05.10.2020 04:50 Ответить
Лукашенка лишил их даже иллюзии свободы выбора.
То ли дело у нас. Каждый раз спектакль с выборами. "А на манеже всё те же" - власть контролируют кучка олигархов.
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05.10.2020 05:43 Ответить
В нас головне, щоб була аби не юлька якась. Бо юлька вкрала наше фсьо, продала, потім ще раз вкрала і потім ще раз продала, але вже дорожче.
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05.10.2020 06:18 Ответить
Білорусам хочеться свободи слова, вибору, незалежності від Раші і демократичних змін. Бацька все це не дає. Ніколи в Нідерландах не били б громадян, як Білорусі, або в КНДР. Або навіть в Раші. То чому дивуватись - що хочуть білоруси?
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05.10.2020 06:09 Ответить
Молодцы сябры!! Но власть надо забирать силой, так просто через мирные марши не получится.
Жыве Беларусь! ✌
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05.10.2020 05:47 Ответить
Надо срочно собирать заседание трехконтактной группы СНБО и на внеочередном заседании ВР принять Постановление о взятии на учет полиции особ, которые дома жарят дранікі
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05.10.2020 05:57 Ответить
Нормальний формат обрали білоруси. Один раз на тиждень дві-три години можна і виділити для побудови власної держави, затишної для її мешканців. Головне, що видно конструктив - не замальовують гаслами навіть паркани, вже не кажучі про биті вітрини магазинів, як у Сіетлі, Мінеаполісі, або навіть у Парижу з жовтими жокетками.
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05.10.2020 06:14 Ответить
лука так и сказал пуцьке: люди выходят на прогулку. Вот и прогуливаются, как в тюрьме, под конвоем силовиков с дубинкам
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05.10.2020 06:23 Ответить
Рано, чи пізно, силовики перейдуть на бік протестувальників і Лука залишиться голий. Не може бути така кількість протестувальників бути купленими західними грошима. Тим більш, що ще ЖОДНОГО факту західних грошей на протести не довели, хоч КДБ в Білорусі з ніг збилась, шукаючи. Тому з силовиками треба не битись, а працювати, переконувати, перетягувати на свій бік.
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05.10.2020 06:38 Ответить
Вы недооцениваете силу пропаганды и совка в головах силовиков. Они всё еще воюют против Америки/Запада и НАТО!!!
Поэтому будут стрелять в демонстрантов, не задумываясь.
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05.10.2020 06:42 Ответить
Ось бачите! Достатньо хочаб маленького "грушевського" в Мінську і пуляти по демонстрантах почнуть відкрито і не ховаючись, під приводом, що "протестувальники перші почали". Тому силове протистояння - це не для білорусів. Вони все правильно роблять, коли показують жінок з квітами на камеру. Це обеззброює. Не так все просто.
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05.10.2020 06:53 Ответить
Да, беларусы из всех сил пытаются сделать всё без кровии показать, что Вот вроде как можно и по-другому: "не так как в Украине".
Но мирные перемены происходят только в демократических странах. А против диктатора нужна революция, которая без жертв не бывает
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05.10.2020 07:00 Ответить
Як на мене, то буду беззаперечно за "революцію з жертвами" в Москві. А білоруси нехай залишаються живими.
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05.10.2020 07:21 Ответить
Если честно, мне пофик их жертвы. Беларусы нас никогда не поддерживали, помощи не окащывали. А наоборот на нашей трагедии еще выгоды себе выторговывали. Даже на бытовом уровне. Противопоставляли себя украинцам: "мы не такие как украинцы, мы не воюем"
Такие же хитроопые, как и их бацька .
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05.10.2020 07:31 Ответить
На Майдані першими загинули білорус Жизнєвський і вірменин Нігоян. А росіянин Бабченко був "розстріляний", вивалявсь у свинячій крові і потім втік в Ізраїль. Тому різниця таки є.
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05.10.2020 07:44 Ответить
Да, может и есть.
Мой опыт субъективен, но живу я и отношусь к людям, только исходя из своего личного опыта. Уже не надеюсь на чью-то помощь и поддержку, но и моей помощи пусть не ждут
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05.10.2020 08:09 Ответить
Доречі, робота в цьому напрямку ведеться. Десь Тисяча найбільш жорстоких і брутальних силовиків Білорусі вже в списку з описом їхніх "подвигів". І цей список рано, чи пізно, потраписть до суду. Білоруські силовики хочуть закінчити свій життєвий шлях десь у Сирії, або Ливії роздертими на частини у лавах "вагнерівців"? Бо українські беркута саме там і закінчують.
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05.10.2020 06:48 Ответить
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций - Цензор.НЕТ 5106
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05.10.2020 06:29 Ответить
Хождения баранов по кругу ничего никогда не решали даже если число участников нарисовали умножив на 10 реальную цифру. Мы что не видели в Киеве что такое 100 тысяч? Зачем эта лапша на уши? Лучше бы там была тысяча которая коктейлями поджарила бы ОМОН...
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05.10.2020 06:43 Ответить
О це дуже точно сказано - Хождения баранов по кругу- , такою масою курва можно было задавити який хочешь омон , визволити своiх братiв з в,язниць та взяти нарештi владу в своi руки. Але то не з цими революціонерами ..
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05.10.2020 06:53 Ответить
А что же Белорусский парламент???
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05.10.2020 06:49 Ответить
В водометах была святая вода для очищения полиции от зла.
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05.10.2020 07:26 Ответить
На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций - Цензор.НЕТ 4952
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05.10.2020 08:25 Ответить
На фото срочники. Питухи за ними прятались.
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05.10.2020 09:42 Ответить
Це все від зарозумілості. Сябри не хочуть як в Україні. Вони хочуть обійтися без пляшок із запальною сумішшю, без палиць і щитів в руках народу. А по-іншому у них не вийде.
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05.10.2020 08:36 Ответить
"Шел 100500-й день протестов в Беларуси.
По улице стройными колоннами двигались потомки первых протестующих.
Повсюду плакаты "Свободу внукам политзаключенных!"
На дворе дышал осенью 2275 год..."
Современная трактовка Дж.Оруэлла "1984"
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05.10.2020 08:51 Ответить
Не надаело постить фото двухмесячной давности?
Белсат вчера пытался найти протестующих, корреспондент бегал по улицам и утверждал, что где то здесь видел 200 человек.
Потом нашли в общей сложности до 2000 человек на весь Минск.
Ментов было раз в 10 больше.
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05.10.2020 08:53 Ответить
100 000 это вместе с военными и ментами?
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05.10.2020 09:56 Ответить
Скоро в Беларуси будут казнить тех неосторожных граждан,которые нечаянно наступили на трещину в асфальте.
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05.10.2020 11:04 Ответить
Ждем-с момента, когда сябрам объявят, что их будут вешать, а они придут к Луке с цветами и плакатами, что хотят купить веревки за свой счет.
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06.10.2020 02:24 Ответить
 
 