На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Участники акции протеста, которая 4 октября носила название "Марш освобождения политзаключенных", прошли в Минске от стелы на проспекте Победителей до изолятора на переулке Окрестина и дальше.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
Отмечается, что в пятницу МИД РБ внезапно приостановил аккредитацию корреспондентов иностранных СМИ, поэтому их не было на акции. Но и те журналисты, которые вышли, столкнулись с проблемами. По данным БАЖ, 4 октября задерживали 15 журналистов, пятеро остались в изоляторах, их будут судить по административной статье - участие в несанкционированном массовом мероприятии.
"Из уже привычного: военная техника, автобусы без номеров, автозаки и силовики в городе с самого утра, оцеплены центральные площади, запрещена стоянка в центре города, закрыты торговые центры и некоторые станции метро, практически отсутствует мобильный интернет. Из необычного: из динамика в районе стелы звучит не только предупреждение о том, что мероприятие не санкционировано, но и что скрывать свои лица под масками запрещается", - сообщает издание.
Единичные задержания на проспекте Победителей начались даже раньше, чем там стали собираться люди. В половину третьего у гостиницы "Юбилейная" было всего несколько десятков человек. Протестующие стекались к стеле "Минск - город-герой" по проспекту Победителей и с обеих сторон проспекта Машерова. Люди подходили постепенно: когда голова колонны двинулась дальше, многие были еще далеко от стелы.
Первый водомет пошел в ход на проспекте Победителей. Но оказалось, что протестующие в нем что-то повредили: в результате струя стала бить не по людям, а вверх. Еще один водомет работал на проспекте Машерова. Но от него отвалились детали и он тоже работал странно. Струя также била вверх и попадала на силовиков, которые находились ближе всего к водомету.
Собравшиеся у стелы люди двинулись колонной по проспекту Машерова в сторону Тимирязева - они вышли на проезжую часть, здесь протестующих было уже несколько тысяч. Многие несли в руках портреты политзаключенных: Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Сергея Тихановского. Целью митингующих было дойти до изолятора на Окрестина.
У стелы цепь людей в балаклавах и шлемах отступила, когда на нее двинулись протестующие. После того как прибежало подкрепление, силовики зафиксировали позицию.
Протестующие добрались до улицы Домашевской, а затем свернули направо - на Кальварийскую. Часть людей, собравшихся у стелы, не смогла присоединиться к колонне. Они пошли в сторону Немиги, там их стали задерживать.
На Кальварийской протестующих тоже задерживали.
Колонна добралась до станции метро "Пушкинская" и повернула налево - на проспект Пушкина и Жукова, дошла до проспекта Дзержинского, часть пошла по нему, а часть направилась к Окрестина через парк на улице Прилукской.
На подступах к изолятору колонну встретили волонтеры, которые просили протестующих не подходить ближе чем на 500 метров. Однако демонстранты подошли к самым стенам ИВС и стали скандировать "Выпускай!".
Постояв немного на Окрестина, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Дзержинского и дошли до станции метро "Михалово", затем часть колонны свернула на улицу Гурского, а часть пошла к станции метро "Петровщина". Ряды протестующих стали редеть. По подсчетам МБХ Медиа, число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек.
Акция в Минске закончилась около семи часов вечера. Под конец задерживали людей особенно активно - у метро "Михалово" и "Петровщина", на улице Семашко, в парке Павлова. Автомобилисты подбирали демонстрантов на проспекте Дзержинского и подвозили в центр.
Акции протеста прошли в Витебске, Гродно (там задержали 13-летнюю девочку), Бресте, Жодино, Гомеле и некоторых других городах. Это был 57-й день протестов.
По данным правозащитной организации "Вясна", на воскресной акции было задержано не менее 225 человек. Наибольшее число задержанных - в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов - Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бьют барабаны,-
Кожу для них дают
Сами бараны... https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943 (с)
То ли дело у нас. Каждый раз спектакль с выборами. "А на манеже всё те же" - власть контролируют кучка олигархов.
Жыве Беларусь! ✌
Поэтому будут стрелять в демонстрантов, не задумываясь.
Но мирные перемены происходят только в демократических странах. А против диктатора нужна революция, которая без жертв не бывает
Такие же хитроопые, как и их бацька .
Мой опыт субъективен, но живу я и отношусь к людям, только исходя из своего личного опыта. Уже не надеюсь на чью-то помощь и поддержку, но и моей помощи пусть не ждут
По улице стройными колоннами двигались потомки первых протестующих.
Повсюду плакаты "Свободу внукам политзаключенных!"
На дворе дышал осенью 2275 год..."
Современная трактовка Дж.Оруэлла "1984"
Белсат вчера пытался найти протестующих, корреспондент бегал по улицам и утверждал, что где то здесь видел 200 человек.
Потом нашли в общей сложности до 2000 человек на весь Минск.
Ментов было раз в 10 больше.