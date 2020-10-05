Чиновник одесской колонии задержан на взятке в $1,2 тыс., посредник пытался сбежать и рвал купюры, - ГБР. ФОТОрепортаж
Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей ГУ "Одесская исправительная колония (№ 14)" во время получения неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник требовал и получил через посредника неправомерную выгоду в сумме 1200 долларов США от родственника осужденного, отбывающего наказание в указанном учреждении, за положительное решение вопроса о его условно-досрочном освобождении.
4 октября 2020 должностное лицо госучреждения задержали, а также провели обыск автомобиля и служебных помещений исправительной колонии. Предметы неправомерной выгоды изъяты.
Во время передачи денежных средств правоохранители пытались задержать посредника, однако он начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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