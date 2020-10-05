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Гражданин РФ задержан при попытке выехать в Россию с пистолетом и почти сотней патронов, - МВД. ФОТО

Вчера, 4 октября, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Гражданин России выезжал в свою страну автомобилем "Skoda", на которую сработала служебная собака пограничников. Впоследствии в багажнике россиянина нашли устройство для отстрела патронов, оснащенное пулями травматического действия с магазином и почти сотней патронов 9 миллиметров", - говорится в сообщении.

Находки изъяли и передали представителям компетентных правоохранительных органов, которым также направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 201 УК Украины (Контрабанда).

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Гражданин РФ задержан при попытке выехать в Россию с пистолетом и почти сотней патронов, - МВД 01
Гражданин РФ задержан при попытке выехать в Россию с пистолетом и почти сотней патронов, - МВД 02

Автор: 

МВД (9327) оружие (10267) пограничники (1584) россия (96216) Харьков (7584)


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Топ комментарии
+11
Ну и пусть бы ехал на расию. Можно было бы дать несколько гранат.
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05.10.2020 12:07 Ответить
+5
Без чеки.
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05.10.2020 12:30 Ответить
+4
Чувак їхав мочити Путіна. Навіщо ви зупинили?
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05.10.2020 12:14 Ответить
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В обмінний фонд би його.
Терорист. Очевидно.
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05.10.2020 12:05 Ответить
Во это зря, яб ишо и рпг подарил 😄
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05.10.2020 12:06 Ответить
Ну и пусть бы ехал на расию. Можно было бы дать несколько гранат.
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05.10.2020 12:07 Ответить
Без чеки.
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05.10.2020 12:30 Ответить
Зброю туди треба слати вагонами. Най одне одного мочать. Щоб було суцільне днр *****
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05.10.2020 13:11 Ответить
і багато дешевого галімого бухла,
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05.10.2020 16:29 Ответить
Кацап -гуманитарий , может Бубас в переговорщики возьмет ?
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05.10.2020 12:08 Ответить
Какая нафиг контрабанда.
Не законное ношение. Арест, ствол на баллистику.....
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05.10.2020 12:09 Ответить
Если погранцы написали, шо это - конкретно галимое устройство для отстрела резины, а не так как они обычно пишут - ИЗЬЯТ ПРЕДМЕТ, ПОХОЖИЙ НА БОЕВОЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УБИВАНИЯ ЛЮДЕЙ - то значит у этого кацапчика на него есть документы.
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05.10.2020 12:26 Ответить
якщо через кордон то вже контрабас, ствол балістику пройде, там же один постріл роблять бойовим, якщо не розвалився, значить вогнепальна зброя, якщо розвалився, значить повезло - кримінала не буде.
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05.10.2020 16:30 Ответить
Гражданин РФ задержан при попытке выехать в Россию с пистолетом и почти сотней патронов, - МВД - Цензор.НЕТ 6357
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05.10.2020 12:10 Ответить
Чувак їхав мочити Путіна. Навіщо ви зупинили?
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05.10.2020 12:14 Ответить
Да зачем сразу Вову пу? Пусть замочит какое быдло в забегайловке, нам меньше работы.
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05.10.2020 12:32 Ответить
Та хай бы ехал. Я бы на месте погранцов каждому выезжающему в Макшанию выдавал бы по пару гранат и по боевому пистолету.
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05.10.2020 12:28 Ответить
тут своїм не продають, а ти їм видавати бойові, рюкзаков цілий бізнес на цьому робить. видавати пепероблені турецькі самопали, щоб один два постріли бойовими міг зробити більше не треба.
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05.10.2020 16:32 Ответить
Киса Воробьянинов?
Я дам Вам Парабеллум...
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05.10.2020 12:35 Ответить
от нас выезжал - пусть едет! может на несколько штук москалей бы меньше стало.
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05.10.2020 12:38 Ответить
Как биомусор попал в Украину во время войны .
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05.10.2020 13:54 Ответить
Так может он сюда и въехал с оружием? Только патронов было немного больше...
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05.10.2020 14:16 Ответить
заехал купить, в рф с этим намного сложнее
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05.10.2020 15:10 Ответить
киллер Леон чикатила-кукушкин
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05.10.2020 18:20 Ответить
пукалка ворон пугать в 21 веке
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05.10.2020 18:23 Ответить
 
 