Гражданин РФ задержан при попытке выехать в Россию с пистолетом и почти сотней патронов, - МВД. ФОТО

Вчера, 4 октября, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Гражданин России выезжал в свою страну автомобилем "Skoda", на которую сработала служебная собака пограничников. Впоследствии в багажнике россиянина нашли устройство для отстрела патронов, оснащенное пулями травматического действия с магазином и почти сотней патронов 9 миллиметров", - говорится в сообщении.

Находки изъяли и передали представителям компетентных правоохранительных органов, которым также направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 201 УК Украины (Контрабанда).

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