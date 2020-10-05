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Мужчина перевозил наркотики на оккупированную Донетчину транзитом через Россию, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду тяжелых наркотиков на временно оккупированные территории Донецкой области транзитом через Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка. Наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения. С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через территорию страны-агрессора и расширил клиентскую базу в России. По оперативной информации, обороты такого наркотрафика составляли до 2,5 миллиона гривен в месяц.

Задержали организатора контрабанды на пункте пропуска "Гоптовка" во время очередной попытки перемещения через границу почти 400 граммов метадона. Наркотики контрабандист спрятал в обшивке автомобиля. Стоимость изъятого "товара" по ценам черного рынка составляет 600 тыс. гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к наркотрафику.

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Мужчина перевозил наркотики на оккупированную Донетчину транзитом через Россию, - СБУ 01
Мужчина перевозил наркотики на оккупированную Донетчину транзитом через Россию, - СБУ 02
Мужчина перевозил наркотики на оккупированную Донетчину транзитом через Россию, - СБУ 03
Мужчина перевозил наркотики на оккупированную Донетчину транзитом через Россию, - СБУ 04
Мужчина перевозил наркотики на оккупированную Донетчину транзитом через Россию, - СБУ 05

Автор: 

контрабанда (2410) наркотики (2157) СБУ (20053) борьба с наркотиками (137)


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Топ комментарии
+11
Дьік вродє надо прєдставіть к правітєльствєнной наградє, нє?
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05.10.2020 13:19 Ответить
+6
ну и зачем вы ему помешали ?
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05.10.2020 13:19 Ответить
+4
Наградить его надо за то что травил наркотой врагов Украины.
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05.10.2020 13:20 Ответить
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Дьік вродє надо прєдставіть к правітєльствєнной наградє, нє?
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05.10.2020 13:19 Ответить
ну и зачем вы ему помешали ?
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05.10.2020 13:19 Ответить
Потому что Бубочка очень сильно ругался...
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05.10.2020 14:22 Ответить
Наградить его надо за то что травил наркотой врагов Украины.
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05.10.2020 13:20 Ответить
Так ему орден нужно дать а не задерживать. Он делает больше для Украины чем вся ваша армия с ганокомандующим.
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05.10.2020 13:27 Ответить
Народний герой України!( )
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05.10.2020 13:40 Ответить
пенсию врагам платят, а наркотики возить запрещают
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05.10.2020 15:13 Ответить
сбу вже й зайнятися ничим- то прости господи, то хабар, то наркота...- лафа кругом......)))

де ж та держзрада, врожи прояви, теракти...??

а, пидкажить нам тут, чим-таки саме славнозвитний ОБНОН займаэться..??- щось нам трохи так незрозумило..................
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05.10.2020 23:56 Ответить
И зачем? Нужно было еще такой гадости догрузить и пусть везет.
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06.10.2020 04:15 Ответить
 
 