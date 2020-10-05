Сивохо в бронежилете прибыл в г. Опытное, заявив, что на местных жителях ставят опыты. ВИДЕО+ФОТО

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо недавно посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил ветеран АТО и блогер Алексей Петров.

"Недавно, в зоне проведения ООС был замечен Сергей Сивохо, профессиональный голубь мира! Какого черта он там бродил, в качестве кого и кто дал ему разрешение на посещение линии фронта, пока неизвестно! Нет, я не знаю зачем ему бронежилет!" - говорится в сообщении.

Сам Сивохо недавно опубликовал в Facebook видео из Опытного Донецкой области, в котором рассказал о тяжелой жизни местных жителей, у которых нет газа, воды и электричества. А также призвал народных избранников приехать на Донбасс.

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