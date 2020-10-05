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Сивохо в бронежилете прибыл в г. Опытное, заявив, что на местных жителях ставят опыты. ВИДЕО+ФОТО

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо недавно посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил ветеран АТО и блогер Алексей Петров.

"Недавно, в зоне проведения ООС был замечен Сергей Сивохо, профессиональный голубь мира! Какого черта он там бродил, в качестве кого и кто дал ему разрешение на посещение линии фронта, пока неизвестно! Нет, я не знаю зачем ему бронежилет!" - говорится в сообщении.

Сам Сивохо недавно опубликовал в Facebook видео из Опытного Донецкой области, в котором рассказал о тяжелой жизни местных жителей, у которых нет газа, воды и электричества. А также призвал народных избранников приехать на Донбасс.

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Сивохо в бронежилете прибыл в г. Опытное, заявив, что на местных жителях ставят опыты 01

Автор: 

Донбасс (26957) Сивохо Сергей (94)


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Топ комментарии
+75
пинка под зад и в Лугандон, - пусть над ним опыты братушки ставят в Инсталяции.
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05.10.2020 14:46 Ответить
+60
Отправьте ету свинью на тушение пожаров которые устроили его подопытные подопечные любители рузькогомира
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05.10.2020 14:47 Ответить
+57
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 2313

...
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05.10.2020 17:10 Ответить
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Страница 2 из 2
То не броніжелет, а слюнявчик йому мама оділа. Щоб не забрьохався.
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05.10.2020 16:45 Ответить
обосаный алкаш - это и есть высшая ступень самосознания русссскага челавека
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05.10.2020 16:56 Ответить
В Украине подкацапников 73% голосовавших за порношута и «новые лица « в обоссанных штанах
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06.10.2020 07:01 Ответить
на этом борове бронник больше на слюнявчик пахож
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05.10.2020 16:56 Ответить
зато какой мощный памперс он одел, чтоб не обосцаться
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05.10.2020 17:14 Ответить
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 5929
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06.10.2020 09:12 Ответить
Зберіг гіфку ))))))
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06.10.2020 12:10 Ответить
в помощь еноту)
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06.10.2020 13:02 Ответить
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 7588
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05.10.2020 17:01 Ответить
краще б сфотали , як песик задню лапу задрав.
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06.10.2020 02:58 Ответить
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 884
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05.10.2020 17:03 Ответить
Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди - Цензор.НЕТ 2313

...
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05.10.2020 17:10 Ответить
Це шедевр!!!

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05.10.2020 17:20 Ответить
лютий говніщекомандувач
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06.10.2020 12:59 Ответить
Мы продолжаем КВН.
Для кого? Для чего?
Для долбоЗЕбов, для кого ж
Для неё, для него.
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05.10.2020 17:23 Ответить
Лише одне питання: Хто пустив того зас ранця в зону відповідальності ЗСУ? Що воно там робило? В якості кого? Чому дозволили вести підривну діяльність ? Хто відповідальний за пропуск Сивухи в сіру зону?
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05.10.2020 17:37 Ответить
хто-хто ... -ШМАРКЛЯ...
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06.10.2020 02:56 Ответить
Зеленский иуда , вопрос здесь неуместен ! Возмущает подлость генералов предавших своих солдат !
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06.10.2020 07:05 Ответить
Ані галасавалі на рехферендуме !
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05.10.2020 17:39 Ответить
а кто пустил туда эту многослойную алкосцывуху?
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05.10.2020 17:50 Ответить
у него абонемент
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05.10.2020 20:33 Ответить
Что то не верится что нашли такой бронежилет который налез бы на сивоху....Реклама? Наверное...
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05.10.2020 18:03 Ответить
это не бронежилет, это бронеманишка
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05.10.2020 18:08 Ответить
То слюнявчик .. .
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05.10.2020 18:22 Ответить
а кто его пустил кто он и на эту свинью уже нет размеров..колобок
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05.10.2020 18:10 Ответить
Це чмо могло попасти на передок тільки якщо хтось із ОП дав команду військовим.
Інших можливостей не існує.
Це все що треба знати про цю «владу»
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05.10.2020 18:17 Ответить
Он же по документам в РНБО числится. И ксива наверное есть.
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06.10.2020 00:03 Ответить
А нехєр було у 2014 репетувати : Х.йло пріді! Хавайте тепер.
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05.10.2020 18:26 Ответить
Поржали с тупого хряка. Но эту купу дерьма в бронеманишке и памперсах необходимо поскорее утилизировать - вонь и инфекция от говорящих фекалий мешает жить и развиваться людям и стране. Квалифицированные ассенизаторы - АУ! Пора.
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05.10.2020 19:02 Ответить
Судя по объёму его рожи, он и электропровода сожрал, и газовые трубы..
Завтра сожрет водопроводные трубы, будет орать, что нет воды. Опыты с.ка проводит.
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05.10.2020 19:21 Ответить
Какие проблемы? УЁ**вайте, россиянские свинособаки из лугандона и все появится!
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05.10.2020 19:29 Ответить
Що воно верзе?!До чого тут украинские депутаты?Обращайся в ГосДуру к Кургиняну
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05.10.2020 19:44 Ответить
свинопика мерзото, в окопи гидота і захищай там даунбасяу від обстрілів *************** ...дарасів.
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05.10.2020 20:01 Ответить
Сивохо разбирается в большой политике и в военном деле так само как я в микробиологии.
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05.10.2020 20:06 Ответить
Вонючая отрыжка ,мама над ним эксперимент поставила ,папа пьяный выкинул гандон,а мама подобрала. Получился обоссаный пьяница. Спросите Киевских таксистов. Не одно такси обрыгал.
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05.10.2020 20:08 Ответить
На нем броник смотрится как бабский топик.
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05.10.2020 20:09 Ответить
Побухать поехал вершина его мастерства как и остального цирка Сн которые там просто стадо бездумных особей за бабло
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05.10.2020 20:41 Ответить
а что за дебилы в форме?
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05.10.2020 20:45 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Его братаны по разуму и убеждениям,сожгли половину лесов Лугащины,32 насел пункта,не говоря о блиндажах ВСУ-он их за людей не Щитает((,ввергнув тысячи людей в каменный век там,где уже 6 лет нет войны.Пусть снова завалит свое жЫрное е...ло,тварь!
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05.10.2020 21:24 Ответить
Есть такое словосочетание - "мешок с говном". Вот именно так он выглядит.
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05.10.2020 21:29 Ответить
Не только выглядит, еще и воняет.И по сути - дерьмо.
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05.10.2020 21:59 Ответить
пане, не мiшок, а рептух.
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06.10.2020 02:55 Ответить
Сивуха -любимый народный напиток совка...
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05.10.2020 21:33 Ответить
одягніть йому йог на голову. як чепчик! коли воно здохне ЧМО..
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05.10.2020 22:48 Ответить
Этому борову пора дать повестку и проповедовать на фронте,в окопах.Я бы его послал на разминирование полей.
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05.10.2020 23:29 Ответить
на парашу сортиры чистить.
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06.10.2020 02:53 Ответить
Сівохо - ВІН Ж ХВОРИЙ НА ГОЛОВУ, ходить без гальмівної сорочки, це негаразд
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06.10.2020 01:27 Ответить
Сівоху б ще кокошнік на голову і буде дійсно ГОЛУБ миру
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06.10.2020 01:29 Ответить
Пане , гниду б доречно - на камеру, щоби вибачився привселюдно.
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06.10.2020 02:52 Ответить
скорее бы этот цирк с маразматиком факиным и уринотерапистом сивохо закончится...
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06.10.2020 02:45 Ответить
Такое скажете... - уриноиспражненцем не расстегивая зиппер.
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06.10.2020 02:51 Ответить
Бг-ггг... Сивохо - збоченець, все не может кончить(чепухой маяться) пока на него на форумах не поиспражняются. Вот дурачок как тока самоудовлетворится (этим), дык, его, шо Яюлю долго днем с огнем не разыщешь...ХЕХ...
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06.10.2020 02:50 Ответить
всё верно делает.
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06.10.2020 05:54 Ответить
В мене просте питання: як це тіло змогло опинитись не те що на нулі, а в сірій зоні нейтралки? Тут або спецслужби та війскові зовсім "мишей не ловлять", або в нього була перепустка. Тоді наступне запитання - який ворог з керівництва ССО виписав йому перепустку?
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06.10.2020 07:45 Ответить
Они - одна команда! Янелохи!
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06.10.2020 08:31 Ответить
Боже,невже нашим воїнам там нема чим займатись,як охороняти це безпардонне і відстале гівно?Невже їм мало,що туди приїджає кортежем бідоносець?
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06.10.2020 09:13 Ответить
Конечно, то, что там нет нормальных условий для жизни понятно, но сказав "А", ты таварисчь сивохо говори и "Б", что все это организовала и поддерживает империя зла- российская федерация. Хотя справедливости ради, надо сказать, при полной бездеятельности украинской власти. Она в это время, да и все другое время, у корыта народного чавкала и чавкает.
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06.10.2020 09:21 Ответить
Фігассе,у нього "слюнявчик" ! Чи то шоб соплі витирати ?
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06.10.2020 09:32 Ответить
Одел бронежилет чтоб правосеки не замочили.
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06.10.2020 10:34 Ответить
Какой же это броник? Это лифчик камуфляжной окраски.
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06.10.2020 11:53 Ответить
Непотріб,відправити в днр,лишити громадянства України.
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06.10.2020 16:58 Ответить
Когда тебя опускают, а ты говоришь давайте жить дружно, значит Сивохо - опущенный.
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21.11.2021 16:28 Ответить
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