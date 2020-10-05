Сивохо в бронежилете прибыл в г. Опытное, заявив, что на местных жителях ставят опыты. ВИДЕО+ФОТО
Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо недавно посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил ветеран АТО и блогер Алексей Петров.
"Недавно, в зоне проведения ООС был замечен Сергей Сивохо, профессиональный голубь мира! Какого черта он там бродил, в качестве кого и кто дал ему разрешение на посещение линии фронта, пока неизвестно! Нет, я не знаю зачем ему бронежилет!" - говорится в сообщении.
Сам Сивохо недавно опубликовал в Facebook видео из Опытного Донецкой области, в котором рассказал о тяжелой жизни местных жителей, у которых нет газа, воды и электричества. А также призвал народных избранников приехать на Донбасс.
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+75 Rhodesian
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+60 ALEX SUROVV
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+57 Вася Шевченко #371210
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Для кого? Для чего?
Для долбоЗЕбов, для кого ж
Для неё, для него.
Інших можливостей не існує.
Це все що треба знати про цю «владу»
Завтра сожрет водопроводные трубы, будет орать, что нет воды. Опыты с.ка проводит.
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
Его братаны по разуму и убеждениям,сожгли половину лесов Лугащины,32 насел пункта,не говоря о блиндажах ВСУ-он их за людей не Щитает((,ввергнув тысячи людей в каменный век там,где уже 6 лет нет войны.Пусть снова завалит свое жЫрное е...ло,тварь!