Чиновник райуправления полиции Киева подозревается в получении $3 тыс. взятки за переквалификацию преступления, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Задержан заместитель начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Главного управления Нацполиции в г. Киев во время получения неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долларов США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, полицейский требовал и получил взятку от свидетеля в уголовном производстве за непривлечение его к ответственности по факту незаконного завладения транспортным средством. За денежное "вознаграждение" страж порядка пообещал переквалифицировать преступление на менее тяжкое - мошенничество или решить вопрос о закрытии уголовного производства, которое расследуется следственным отделом, где он занимает руководящую должность.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании чиновнику полиции меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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