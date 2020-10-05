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Джип пытался наехать на пограничников рядом с Румынией, машину остановили выстрелами. ФОТО

Неподалеку от границы с Румынией в Черновицкой области наряд отдела пограничной службы обнаружил внедорожник. Водитель не выполнил требование правоохранителей остановиться и направил свой автомобиль в сторону пограничников.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля. Неугомонный злоумышленник продолжил движение своим внедорожником, однако вскоре остановился, а из транспортного средства выскочили несколько человек, которые обратились в бегство. Как выяснилось, брошенный автомобиль был загружен коробками с сигаретами", - сказано в сообщении.

Джип пытался наехать на пограничников рядом с Румынией, машину остановили выстрелами 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Гражданин РФ задержан при попытке выехать в Россию с пистолетом и почти сотней патронов, - МВД. ФОТО

Сейчас поиск злоумышленников продолжается. О происшествии проинформированы взаимодействующие правоохранительные органы Украины и румынские пограничники.

"Стоит отметить, что это уже не первый случай в области, когда контрабандисты чтобы избежать ответственности ставят под угрозу жизнь и здоровье правоохранителей", - добавили в Госпогранслужбе.

Также на Цензор.НЕТ: Украинец ехал в Беларусь с пистолетом и тремя десятками серебряных ювелирных изделий, - пограничники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6585) контрабанда (2410) Румыния (1117)


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Топ комментарии
+14
Застрелили бы да и все
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05.10.2020 15:48 Ответить
+13
Я колишній прикордоник....8 років на кордоні з Іраном,Афганістаном, Китаєм і в Афганістані...В мої часи все було оговорено короткою і змістовною інструкцією,по ній ми б зробили "решето" з цього авто а всі родичі власника авто переселили б з кордону в ліси Хабаровського краю...., у нас нема хабаровського краю
згодиться лугандон....,
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05.10.2020 15:53 Ответить
+10
Вот как раз эти на лапу не дают. Все остальные стоят организованно на пункте пропуска.
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05.10.2020 16:16 Ответить
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Застрелили бы да и все
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05.10.2020 15:48 Ответить
а на лапу кто давать будет если всех застрелить?
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05.10.2020 15:51 Ответить
Вот как раз эти на лапу не дают. Все остальные стоят организованно на пункте пропуска.
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05.10.2020 16:16 Ответить
Контрабанда сигарет подрывает экономику Украины и угрожает жизни украинцев.
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05.10.2020 15:51 Ответить
Контрабанда действительно подрывает экономику государств.
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05.10.2020 16:00 Ответить
В данном конкретном случае - контрабанда подрывает экономику румынцев, а украинцам она приносит повышение благосостояния и положительного торгового баланса, хай даже и в виде черного нала.
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05.10.2020 16:10 Ответить
Т.е. мы готовы убивать своих, защищая экономику Румынии?
Сколько в джипе пачек, пусть 1 000, это 100 евро налогов.
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05.10.2020 17:25 Ответить
Это не свои, это преступники, ибо они незаконно пересекают границу Украины.
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05.10.2020 18:12 Ответить
Дело не в этом, контрабанда, как и всякая преступность, плодит моральных уродов.
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05.10.2020 17:40 Ответить
Я колишній прикордоник....8 років на кордоні з Іраном,Афганістаном, Китаєм і в Афганістані...В мої часи все було оговорено короткою і змістовною інструкцією,по ній ми б зробили "решето" з цього авто а всі родичі власника авто переселили б з кордону в ліси Хабаровського краю...., у нас нема хабаровського краю
згодиться лугандон....,
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05.10.2020 15:53 Ответить
Так и было. До 53 года. Тебе за 90? Или ты вспоминаешь рассказы своего деда, который служил с Карацупой? ( это я о переселении всех родственников ВН, **********)
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05.10.2020 21:40 Ответить
Интересно, как быстро контрабандисты себе на новый джип заработают?
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05.10.2020 15:55 Ответить
За ходку
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05.10.2020 16:06 Ответить
Не, это ты уж совсем оптимист. 10 евро с блока примерно доход от такого трансфера. Чтобы купить даже сильно подержанный джип, нужна фура с сигаретами. Но в общем твоя мысль верна, потери отобьют за счет новых ходок.
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05.10.2020 16:45 Ответить
Хорошие пограничники,от которых все нарушители поубегали!
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05.10.2020 16:17 Ответить
я удивился если б коробки были с чем то полезным -например лекарство от рака ..виноградом....а нет
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05.10.2020 17:39 Ответить
Все як у фільмі "Беренись автомобіля". " Ты чего убегаешь ? -- Ты догоняешь, я убегаю... " Не дуже то прикордонники хотіли їх наздогнати. Часом як почнуть вихвалятись -- і собаки у них є, і зброя різна є, і мацатикли з квадрациклами є, і навіть вєтральоти ! Тай самі таку фізпідготовку мають, що "взують" любого марафонця. Але є одне "але"... Справа в тому, що вони майже всі місцеві. Дітки прикордонника і контрабандиста ходять в один садочок, школу, дружини працюють на одній фірмі, та й зрештою вони просто сусіди ! І джипа вони добре знають, і хто його власник теж... Правда довго будуть"шукати" власника і так і не знайдуть. Хто там казав "Нада біло стрельнуть !" ? А з тобою завтра що було б ?
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05.10.2020 18:46 Ответить
Що правда то правда, служать місцеві, деколи наряд розбавляють строковиками і командированими з інших частин та регіонів. Знаю, син родича служить вздовж Молдови, мріє потрапити на західний кордон з Польщею, але це дорого коштує.
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05.10.2020 19:58 Ответить
Резина на тачке зачетно внедорожная и дорогая. Была
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05.10.2020 20:01 Ответить
Влучному стрільцю премію ! Нагородний МР 5 буде саме те
Джип намагався наїхати на прикордонників поряд з Румунією, машину зупинили пострілами - Цензор.НЕТ 8468
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05.10.2020 22:48 Ответить
та да- дороже самого вагона-мр-старичка...
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06.10.2020 00:41 Ответить
 
 