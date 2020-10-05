Джип пытался наехать на пограничников рядом с Румынией, машину остановили выстрелами. ФОТО

Неподалеку от границы с Румынией в Черновицкой области наряд отдела пограничной службы обнаружил внедорожник. Водитель не выполнил требование правоохранителей остановиться и направил свой автомобиль в сторону пограничников.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля. Неугомонный злоумышленник продолжил движение своим внедорожником, однако вскоре остановился, а из транспортного средства выскочили несколько человек, которые обратились в бегство. Как выяснилось, брошенный автомобиль был загружен коробками с сигаретами", - сказано в сообщении.

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Сейчас поиск злоумышленников продолжается. О происшествии проинформированы взаимодействующие правоохранительные органы Украины и румынские пограничники.

"Стоит отметить, что это уже не первый случай в области, когда контрабандисты чтобы избежать ответственности ставят под угрозу жизнь и здоровье правоохранителей", - добавили в Госпогранслужбе.

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