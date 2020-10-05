"Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа": в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске на акции протеста вышли пенсионеры. Многие из них пришли с цветами и плакатами "Уходи", "Не верю Лукашенко, БТ и RT", "Пенсионеры за перемены"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by".

Отмечается, что группа пенсионеров собралась в Дома правительства.

Колонна пенсионеров с бело-красно-белыми флагами скандировала "Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа".

Кроме того, протестующие пенсионеры выстроились в цепь солидарности на Октябрьской площади.

Протестующие заявили, что идут поддержать студентов иняза. "Дети наша гордость", - скандировали они.

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