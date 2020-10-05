РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7119 посетителей онлайн
Новости Фото Революция в Беларуси
10 189 82

"Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа": в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске на акции протеста вышли пенсионеры. Многие из них пришли с цветами и плакатами "Уходи", "Не верю Лукашенко, БТ и RT", "Пенсионеры за перемены"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by".

Отмечается, что группа пенсионеров собралась в Дома правительства.

Колонна пенсионеров с бело-красно-белыми флагами скандировала "Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа".

Кроме того, протестующие пенсионеры выстроились в цепь солидарности на Октябрьской площади.

Протестующие заявили, что идут поддержать студентов иняза. "Дети наша гордость", - скандировали они.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На марш в Минске 4 октября вышли более 100 тысяч человек, по всей Беларуси задержали не менее 225 участников акций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа: в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров 01
Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа: в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров 02
Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа: в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров 03
Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа: в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров 04
Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа: в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров 05
Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа: в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров 06

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7923) пенсионеры (838) протест (5867)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Осталось только узнать, а где же беларуские МУЖИКИ?...
показать весь комментарий
05.10.2020 17:03 Ответить
+8
На помощь Артемону шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости.Ужам все равно нужно было помирать - либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью. (Приключения Буратино)
показать весь комментарий
05.10.2020 17:11 Ответить
+7
Белорусы до сих пор думают, что украинцы разбивали на Майдане палатки каждые 10 лет от того, что им нечем было заняться. Интересно, успеет беларусская нация прозреть еще в этой итерации, или уже на следующей - лет через 10?
показать весь комментарий
05.10.2020 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Осталось только узнать, а где же беларуские МУЖИКИ?...
показать весь комментарий
05.10.2020 17:03 Ответить
на диванах
показать весь комментарий
05.10.2020 17:06 Ответить
Нормальные мужики работают, фигней там в основном школота страдает.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:09 Ответить
нормальным мужикам пох, шо их обманывают на выборах
показать весь комментарий
05.10.2020 17:15 Ответить
нормальные на выборы не ходят
показать весь комментарий
05.10.2020 18:08 Ответить
Грунько, это ты тот типок с антимайдана, который орал, что пока майдауны скачут, Донбасс работает ?
показать весь комментарий
05.10.2020 17:30 Ответить
Из мужиков там или айтишники или работяги с заводов,сидящие на бояре (зубровке)
показать весь комментарий
05.10.2020 18:48 Ответить
все остальные в ментах?
показать весь комментарий
06.10.2020 12:35 Ответить
Працюють.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:33 Ответить
Мужики умирают в застенках КГБ.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:41 Ответить
Мужик-это кацапское слово, обозначающее крепостных крестьян.
А мужчины в лукашовской Беларуси просто не доэживают до такого возраста как эти бабки. Если конечно они не менты и сапоги.
показать весь комментарий
05.10.2020 18:45 Ответить
А мо до Бога звертатись !? ..

..
..."Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа": в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров - Цензор.НЕТ 3038
показать весь комментарий
05.10.2020 17:03 Ответить
Навіть пенсіонери не хотять Луку.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:05 Ответить
Всі?
показать весь комментарий
05.10.2020 17:34 Ответить
белорусы попытались выставить женщин - женщины отхватили от ментов
попытались выставить детей - детей тоже побили (см., например видео, как таскают 13-летнюю девочку)
теперь выставили пенсов... ну что ж, будут биты и пенсы!
а мужиков как не было, так и нет, на диванах воюют
показать весь комментарий
05.10.2020 17:05 Ответить
Мужики тоже страдают. Дома не метено, не мыто.Женщины по митингам ходят.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:07 Ответить
Трус - белорусс
показать весь комментарий
05.10.2020 17:15 Ответить
Белорусы до сих пор думают, что украинцы разбивали на Майдане палатки каждые 10 лет от того, что им нечем было заняться. Интересно, успеет беларусская нация прозреть еще в этой итерации, или уже на следующей - лет через 10?
показать весь комментарий
05.10.2020 17:33 Ответить
Мужикі тільки псують картинку для світових ЗМІ. Жінок і стареньких не звинуватиш у погромах і у нападах на ОМОН. А мужиків легко. Тому вже краще без них.
показать весь комментарий
05.10.2020 18:08 Ответить
а ты не страдай. меньше засирай жилище свое
показать весь комментарий
05.10.2020 18:50 Ответить
надуйте гандоны и выйдите против омона
показать весь комментарий
05.10.2020 17:06 Ответить
Госдеп купил пенсионеров. Да шо ж это тварицца то?
показать весь комментарий
05.10.2020 17:07 Ответить
Женский марш сдулся, пришла очередь пенсов собирать.))
показать весь комментарий
05.10.2020 17:08 Ответить
Ну да-пока все не перепробуют.Тащите шины-зима скоро.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:20 Ответить
Пока они телились - Лукашенко все шины вывез в Макшанию.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:23 Ответить
На помощь Артемону шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости.Ужам все равно нужно было помирать - либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью. (Приключения Буратино)
показать весь комментарий
05.10.2020 17:11 Ответить
За все хорошее против всего плохого
показать весь комментарий
05.10.2020 17:14 Ответить
А Лукашенко с Колей ржут и кушают. Вова Пу дал денег. На опрычников хватит.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:17 Ответить
Хороводьте дальше.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:22 Ответить
NATO zoslani sto li?
показать весь комментарий
05.10.2020 17:21 Ответить
тебе слабо нормальным шрифтом печатать?
сюда зайди - https://klaviatura.online.ua/
показать весь комментарий
05.10.2020 18:12 Ответить
Tak ja normalnim sriftom i pisu,kak v skolax u nas ucit.Drugix sriftax u nas v skolax neucili
показать весь комментарий
05.10.2020 18:31 Ответить
короче понятно с тобой
показать весь комментарий
05.10.2020 18:32 Ответить
Vot i xoroso.Ja cesno pisu ,jest tak kak jest.Vas ucit ruskogo a nas net na takoj jazyk nenuzen, uze davno kak neucit s 1991 goda
показать весь комментарий
05.10.2020 18:39 Ответить
Tolja, perehodi na latinicu, kak vse normalnye ludi!
показать весь комментарий
06.10.2020 12:39 Ответить
это ты себя что ли нормальным считаешь? можешь не отвечать, с тобой всё ясно
показать весь комментарий
06.10.2020 17:55 Ответить
или сюда https://klaviatura.online.ua/ua/
показать весь комментарий
05.10.2020 18:20 Ответить
и что дальше?
На марши выйдут жучки, кошки и мышки?
Думаете, так вытянете Луку из кресла?!
Маршами?!
показать весь комментарий
05.10.2020 17:22 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2020 17:22 Ответить
Типичная сторонница Лукашенко!

https://www.youtube.com/watch?v=YS3TH8c07ME
показать весь комментарий
05.10.2020 17:27 Ответить
ипичная сторонница Лукашенко!

https://www.youtube.com/watch?v=YS3TH8c07ME
показать весь комментарий
05.10.2020 17:27 Ответить
Верят, что Лукашенко "услышит, поймет и уйдет". Наивность дорого стоит и тяжело лечится.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:29 Ответить
Этот Урка уйдёт только вперёд ногами и с проклятиями.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:42 Ответить
а кто урка?
показать весь комментарий
05.10.2020 18:13 Ответить
"Бабусі проти насильства, дідусі проти ОМОНу": в Білорусі відбувається акція протесту пенсіонерів - Цензор.НЕТ 7280
показать весь комментарий
05.10.2020 18:08 Ответить
И тут Лукашенка каааак осознал что натворил! Вышел к пенсионерам, в ножки бросился, говорит: "я ж НЕ ЗНАЛ! Правда! Я думал митингующих купил Запад с потрохами! Я думал на самом деле я честно победил. А оно эвоно как! Народ то и правда против меня! Я не знал, Коленькой клянусь, не знал! Ухожу, сию минуту ухожу, ни секундой больше! Блин, неудобно то как получилось..." И ушел.

И ОМОН такой: "будто пелена с глаз спала! Мы то думали вам нравится, когда мы вас дубинками и пулями резиновыми... ДА что ж вы сразу то не сказали, что не надо!? Глупо то как вышло. Вы уж нас простите, чего там. А пойдемте чай пить?"

И беларусы такие: "ВОООТ! Мы же говорили, говорили же, что без крови от диктатора избавимся! А нам не верили, слова обидные говорили... А ведь получилось!"

И весь мир такой : "Вааау!"

Ну или как-то так, наверное, думают белорусы, выходя на свои бесполезные акции протестов выходного дня.
показать весь комментарий
05.10.2020 18:29 Ответить
Наступний вийде "Марш Грудничков" та його теж відмудохають. Джек-пот.
показать весь комментарий
05.10.2020 18:43 Ответить
Хорош стебать уже. Как говорил мой дед-горячее овно быстро стынет. Это касается и некоторых шибко горячих комментаторов. Ситуации у нас очень разные. И решения для них тоже разные
показать весь комментарий
05.10.2020 18:49 Ответить
Аякжеж!
показать весь комментарий
05.10.2020 19:08 Ответить
та нууу- они (сябры-суседи) весьма степенны (постепенные)= спачатку школьники, затем детсадовцы с шариками, а там ужо и ясельники в памперсах)))
показать весь комментарий
06.10.2020 01:22 Ответить
Все правильно сделали. Пенсы вышли не ВМЕСТО мужчин и женщин а в дополнение к этому. Пенсионеры-основной электорат и опора Луя. Теперь ему труднее будет говорить что протест-удел неразумной школоты и бывших урок. Уверен что другие пенсы увидят это и присоединятся.
показать весь комментарий
05.10.2020 18:47 Ответить
детсад скоро пайдёт..???- а патом и яселки в этом... (забыл- подскажи, шо вместо или просто как трусики зака-писяные.. )..???
показать весь комментарий
06.10.2020 01:18 Ответить
..сам-то ты, а..а, уже покакал, в пенс-колонне выходил, али с детсадом двинешь..???- А..???
показать весь комментарий
06.10.2020 01:24 Ответить
Значит, дедушки за насилие, а бабушки за ОМОН.
показать весь комментарий
05.10.2020 20:13 Ответить
Человек рождается потребителем! Суть же государства заключена в том, чтобы человека-потребителя переформатировать в богоугодного человека-созидателя. Поэтому и сказано: "Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены" Рым.13:1. "Претерпевший же до конца спасётся" Мф.10:22. Таким образом, все те, кто является организатором и участником подобных митингов против существующей власти, по сути, игнорируют волю Господа Бога, в угоду лукавому.
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показать весь комментарий
05.10.2020 20:16 Ответить
Вы не глумитесь над Писанием,не понимая его.
Власть как интитут установлен Богом.
Как в обществе,в семье,в государстве есть те,кто несет ответственность.
И у них есть обязанности, установленные Богом.И там,где они соблюдаются -порядок и процветание.Одно из таких принципов-"Правдою утверждаеться престол "Притчи 16,20
Здесь мы видим нарушение Божьих заповедей-престол захвачен ложью,манипуляциями.Кто идет против лжи-тех преследуют,вплоть до убийства.Власть о народе не заботиться,ворует,лжет,договариваеться с властями другого государства о поглощении страны,что также является беззаконием.
"Претерпевший же до конца спасеться"-вообще о другом,к данной теме не имеет никакого отношения.
Вы не насмехайтесь над Библией.Вступать во вражду с Богом-может лишь глупец.
"Бог на небе,а ты на земле,поэтому слова твои да будут немноги..."
показать весь комментарий
05.10.2020 20:36 Ответить
Вообще-то, Писание я воспринимаю как духовный справочник, в котором истина завалена таким слоем словесной шелухи, что без помощи Господа Бога к ней не добраться. Поэтому и сказано: "Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: "улавливает мудрых в лукавстве их" 1Кор. 3:18,19.
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показать весь комментарий
05.10.2020 21:45 Ответить
Шелухи там нет.Шелуха в головах людей,потому и не понимают.Там все просто и конкретно.
показать весь комментарий
05.10.2020 22:00 Ответить
"Здесь мы видим нарушение Божьих заповедей-престол захвачен ложью,манипуляциями. Кто идет против лжи-тех преследуют,вплоть до убийства".
О каких Божьих заповедях может быть речь в мире, который живет по законам дикой природы - кто сильнее тот и прав! Те же, кто живет по Божьим заповедям в этом мире - бесправен.
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показать весь комментарий
05.10.2020 22:07 Ответить
"Вы не глумитесь над Писанием,не понимая его".
Суть всего Писания вмещается в несколько строчек: Человек рождается для познания Истины. Ибо познав Истину, он сам становится Истиной.
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показать весь комментарий
05.10.2020 22:36 Ответить
Порадовал мощный плакатик "Мы за мир". Скорее всего против солдат НАТО
показать весь комментарий
05.10.2020 20:27 Ответить
ну там были не только эти слова. на этом плакатике
показать весь комментарий
05.10.2020 20:44 Ответить
Жыве Беларусь, нет садизму. Все верно сказано, солдат НАТО не пройдет
показать весь комментарий
05.10.2020 21:15 Ответить
У нас насчет НАТО вообще загона нет. Даже у пенсов. Тут у вас неверное представление.
показать весь комментарий
05.10.2020 21:25 Ответить
улыбнуло

"Бабусі проти насильства, дідусі проти ОМОНу": в Білорусі відбувається акція протесту пенсіонерів - Цензор.НЕТ 2904
показать весь комментарий
05.10.2020 20:47 Ответить
Ну это,шо то типа"Зуб рвать будете?"
-Та больно.Боюсь я.
-Ну,так всё равно придётся рвать больной!
-Та может обойдётся ещё.
-Та нифига не обойдётся драник ты картофельный!
показать весь комментарий
05.10.2020 20:51 Ответить
-вырвите мне вот этот зуб
-так он здоровый!
-так все равно когда то заболит! Рви тебе говорят!
-от хохол упартый....
показать весь комментарий
05.10.2020 20:59 Ответить
Мы наверно на зубы,смотрим разными глазами.Может нам к окулисту?
показать весь комментарий
05.10.2020 21:04 Ответить
К украинским не пойду. Соберут раду, подерутся за то какой зуб рвать. В итоге отрежут ногу. Главврачу. Ай...
показать весь комментарий
05.10.2020 21:26 Ответить
Ты дибил?Где зубы,а где ноги.Или тебе пишут,шо стреляли в ноги,а попали в голову
показать весь комментарий
05.10.2020 21:33 Ответить
слово "дебил" пишется через Е. Следовательно из нас двоих дебил скорее ты! И что хуже всего дебил без юмора. Но твоя молодость еще дает тебе возможность исправиться!
показать весь комментарий
05.10.2020 21:36 Ответить
Ты потратил две строчки на ответ,пытаясь меня воспитать и поправить моё правописание.И поэтому,я ще спрошу ты дибил?
показать весь комментарий
05.10.2020 21:40 Ответить
Ну вот и пенсы с цветочками вышли хороводить.
показать весь комментарий
05.10.2020 21:38 Ответить
Ну это же не ваши пенсы, которые получают нормально, хватает и на коммуналку и на в париж. чего им ходить
показать весь комментарий
05.10.2020 23:58 Ответить
фио- так а вашим чо не хватило, раз живуть зае№бись-то...????- на париж трохи не достало- так коммуналка рядом совсем)))
показать весь комментарий
06.10.2020 01:31 Ответить
за прозрачность выборов и только, по большому счету.
показать весь комментарий
06.10.2020 08:45 Ответить
..ну чо..???= зосталося токо детсады с яслями выпускать...)))- тож за щёт госдепа))
показать весь комментарий
06.10.2020 01:13 Ответить
Выходит с полсотни пенсионеров с плакатиками. Лукашенко их еще и чаем угощает, чтоб не замерзли бедные
показать весь комментарий
06.10.2020 06:21 Ответить
Такі наївні люди...якби лукавий хотів піти-він уже давно пішов,а так він нікуди не збирається а ще й розлюченний на свій люд,бо думав що його *******,пишаються...готуйтесь-помста його буде страшна і кривава-концтабори і зникнення людей,голод...
показать весь комментарий
06.10.2020 14:50 Ответить
Хоча, вже тепер будуть куратори кремлівської кривавої мафії....теж будете в стойлі...
показать весь комментарий
06.10.2020 14:52 Ответить
Скоро будет марш ползунков.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:02 Ответить
 
 