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"Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа": в Беларуси проходит акция протеста пенсионеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Минске на акции протеста вышли пенсионеры. Многие из них пришли с цветами и плакатами "Уходи", "Не верю Лукашенко, БТ и RT", "Пенсионеры за перемены"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by".
Отмечается, что группа пенсионеров собралась в Дома правительства.
Колонна пенсионеров с бело-красно-белыми флагами скандировала "Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа".
Кроме того, протестующие пенсионеры выстроились в цепь солидарности на Октябрьской площади.
Протестующие заявили, что идут поддержать студентов иняза. "Дети наша гордость", - скандировали они.
Топ комментарии
+8 Дмитрий Иванов #466733
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+8 belge
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+7 Pacersoft Assa
показать весь комментарий05.10.2020 17:33 Ответить Ссылка
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А мужчины в лукашовской Беларуси просто не доэживают до такого возраста как эти бабки. Если конечно они не менты и сапоги.
..
...
попытались выставить детей - детей тоже побили (см., например видео, как таскают 13-летнюю девочку)
теперь выставили пенсов... ну что ж, будут биты и пенсы!
а мужиков как не было, так и нет, на диванах воюют
сюда зайди - https://klaviatura.online.ua/
На марши выйдут жучки, кошки и мышки?
Думаете, так вытянете Луку из кресла?!
Маршами?!
https://www.youtube.com/watch?v=YS3TH8c07ME
https://www.youtube.com/watch?v=YS3TH8c07ME
И ОМОН такой: "будто пелена с глаз спала! Мы то думали вам нравится, когда мы вас дубинками и пулями резиновыми... ДА что ж вы сразу то не сказали, что не надо!? Глупо то как вышло. Вы уж нас простите, чего там. А пойдемте чай пить?"
И беларусы такие: "ВОООТ! Мы же говорили, говорили же, что без крови от диктатора избавимся! А нам не верили, слова обидные говорили... А ведь получилось!"
И весь мир такой : "Вааау!"
Ну или как-то так, наверное, думают белорусы, выходя на свои бесполезные акции протестов выходного дня.
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Власть как интитут установлен Богом.
Как в обществе,в семье,в государстве есть те,кто несет ответственность.
И у них есть обязанности, установленные Богом.И там,где они соблюдаются -порядок и процветание.Одно из таких принципов-"Правдою утверждаеться престол "Притчи 16,20
Здесь мы видим нарушение Божьих заповедей-престол захвачен ложью,манипуляциями.Кто идет против лжи-тех преследуют,вплоть до убийства.Власть о народе не заботиться,ворует,лжет,договариваеться с властями другого государства о поглощении страны,что также является беззаконием.
"Претерпевший же до конца спасеться"-вообще о другом,к данной теме не имеет никакого отношения.
Вы не насмехайтесь над Библией.Вступать во вражду с Богом-может лишь глупец.
"Бог на небе,а ты на земле,поэтому слова твои да будут немноги..."
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
О каких Божьих заповедях может быть речь в мире, который живет по законам дикой природы - кто сильнее тот и прав! Те же, кто живет по Божьим заповедям в этом мире - бесправен.
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Суть всего Писания вмещается в несколько строчек: Человек рождается для познания Истины. Ибо познав Истину, он сам становится Истиной.
анархо коммунист «язычник».
Сегодня октябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
-Та больно.Боюсь я.
-Ну,так всё равно придётся рвать больной!
-Та может обойдётся ещё.
-Та нифига не обойдётся драник ты картофельный!
-так он здоровый!
-так все равно когда то заболит! Рви тебе говорят!
-от хохол упартый....