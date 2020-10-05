Задержаны мошенники, продававшие должности помощников нардепов за $18 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов "Слуги народа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тыс. долларов США за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.
Задержали злоумышленников в центре столицы при получении 3 тысяч долларов США - части суммы от одного из клиентов.
Прокуратура Киева сообщает, что при осуществлении досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько фактов получения указанными лицами частей обусловленной суммы средств.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленникам готовится сообщение о подозрении.
Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейкового трудоустройства.
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