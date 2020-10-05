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Задержаны мошенники, продававшие должности помощников нардепов за $18 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов "Слуги народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тыс. долларов США за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Задержали злоумышленников в центре столицы при получении 3 тысяч долларов США - части суммы от одного из клиентов.

Прокуратура Киева сообщает, что при осуществлении досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько фактов получения указанными лицами частей обусловленной суммы средств.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленникам готовится сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейкового трудоустройства.

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Задержаны мошенники, продававшие должности помощников нардепов за $18 тыс., - СБУ 01
Задержаны мошенники, продававшие должности помощников нардепов за $18 тыс., - СБУ 02

Задержаны мошенники, продававшие должности помощников нардепов за $18 тыс., - СБУ 03
Задержаны мошенники, продававшие должности помощников нардепов за $18 тыс., - СБУ 04

Автор: 

Киев (25703) мошенничество (1240) прокуратура (5036) СБУ (20055) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+13
Напоминаем: остерегайтесь мошенников и покупайте должности только у проверенных продавцов.
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05.10.2020 17:34 Ответить
+7
Если кто-то покупает, значит должность прибыльная
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05.10.2020 17:27 Ответить
+7
племянники ермака???? )))))
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05.10.2020 17:49 Ответить
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Если кто-то покупает, значит должность прибыльная
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05.10.2020 17:27 Ответить
А что есть сомнения?)))
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05.10.2020 19:36 Ответить
це тупо, але розвести лоха - святе діло.
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05.10.2020 20:32 Ответить
Так может быть они совсем и не мошенники, а решалы из конкурирующей канторы, подыскивающие денежных клиентов нашим гавно-нардепам? Они же не на зарплату себе десятки квартир, авто и земельных участков покупают, правильно ведь?
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05.10.2020 17:31 Ответить
Напоминаем: остерегайтесь мошенников и покупайте должности только у проверенных продавцов.
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05.10.2020 17:34 Ответить
сюр во всей красе
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05.10.2020 18:44 Ответить
а то цену сбивают. Всего 18 тысяч
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05.10.2020 22:06 Ответить
легализуйте торговлю должностями - будет доп статья поступлений в бюджет.
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05.10.2020 17:49 Ответить
племянники ермака???? )))))
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05.10.2020 17:49 Ответить
Это банда Порошенко. Братья Ермаки нивинаватые.
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05.10.2020 19:57 Ответить
Можно только догадываться, сколько ума у тех потенциальных "помощников" депутатов, если они клюнули на такую дешевку...
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05.10.2020 19:48 Ответить
 
 