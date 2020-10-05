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Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев. ФОТОрепортаж

Великобритания, США и Нидерланды сформировали авианосную ударную группу - крупнейшую в Европе за почти 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба британского Королевского флота, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Группа состоит из 9 кораблей, 15 истребителей, 11 вертолетов и 3000 военных из трех стран. Сейчас она собралась в Северном море для самых больших ежегодных учений НАТО Joint Warrior.

Главным этой группы является британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

В нее также входят одни из наиболее совершенных эсминцев НАТО - HMS Diamond и HMS Defender, американский эскадренный миноносец USS The Sullivans, британские фрегаты HMS Northumberland и HMS Kent, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

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"Вместе с партнерами по НАТО мы будем готовы действовать даже в самых сложных обстоятельствах ... Это мощный фактор сдерживания для вероятного противника", - отмечает командующий группой Стив Мурхауз.

Отмечается, что еще 2 судна британского военно-морского флота - RFA Tideforce и RFA Fort Victoria - будут обеспечивать поставки топлива, продовольствия и боеприпасов, чтобы было возможно длительное пребывание ударной группы в открытом море.

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Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 01
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 02
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 03
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 04
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 05
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 06
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 07
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 08
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 09
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 10
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 11
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 12
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев 13

Автор: 

авиация (2856) Великобритания (5027) НАТО (10100) Нидерланды (1602) США (27174) флот (816)


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Топ комментарии
+58
НА что надеятся эти пиндосы
Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев - Цензор.НЕТ 6668
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05.10.2020 19:23 Ответить
+35
хм.. и передают кацапо-воякам пламенный привет !!!
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05.10.2020 19:17 Ответить
+21
«Какая стратегия была разработана в СССР для противостояния американским авианосцам?


https://stanradar.com/news/full/6445-borba-s-avianostsami-ssha-vozmozhnosti-kitaja-i-strategija-sssr.html
Ключевым компонентом советских противоавианосных сил были дивизии бомбардировщиков Ту-22М2 и Ту-22М3 с крылатыми ракетами X-22. Эти самолеты представляли собой вершину развития советской морской ракетоносной авиации. Тем не менее, с точки зрения советского планирования, операция по уничтожению одной авианосной ударной группы требовала одновременного применения как минимум одной дивизии морской ракетоносной авиации. Она насчитывала в своем составе около 90 самолетов. СССР учитывал необходимость ведения борьбы одновременно с шестью американскими авианосными ударными группами. Однако удалось сформировать лишь четыре дивизии морских бомбардировщиков-ракетоносцев, укомплектованные самолетами Ту-22 и Ту-16. Предполагалось, что будет потеряно около половины ее состава; некоторые самолеты, например, осуществлявшие окончательную разведку цели и обеспечивавшие точное целеуказание ракетам, были обречены на гибель вместе со своими экипажами еще на этапе планирования удара. Поэтому в мирное время за каждой американской авианосной ударной группой следовал советский надводный боевой корабль (например, эскадренный миноносец), который вел за ним визуальное наблюдение и непрерывно передавал координаты противника. В случае начала боевых действий этот корабль до своего неминуемого уничтожения должен был успеть нанести авианосцу максимальный ущерб. Впрочем, на успех никто всерьез не рассчитывал. Главная функция такого корабля после передачи точных координат авианосца считалась исполненной. В целом, советские ассиметричные меры по борьбе с авианосцами суммарно едва ли были существенно дешевле самих авианосцев.»
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05.10.2020 19:40 Ответить
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Не знаю зачем все это. К рашке подплывать на авианосцах бессмысленно, да и куда. Штурмовать Мадагаскар?
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05.10.2020 21:18 Ответить
Група складається з 9 кораблів, 15 винищувачів,Джерело: https://censor.net/ua/p3223019

15 винищувачів це сила))))
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05.10.2020 21:19 Ответить
Кузю срочно доукомплектовывают дровами
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців - Цензор.НЕТ 715
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05.10.2020 21:32 Ответить
Кузя отплавался, раньше 2022 года ( а реально 2025-2026) он никуда с места не двинется. Он и так совершил чудо и проплыл почти без проблем целых 10 тыс. миль.
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05.10.2020 22:07 Ответить
Спинным мозгом чувствую-готовится какой-то кипеш.
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05.10.2020 21:45 Ответить
Так группа авианосцев или группа с одного авианосца и 8 кораблей? Где группа авианосцев ? Цензор,пишите правду.
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05.10.2020 23:17 Ответить
Взагалі-то це авіаносна група. а не група авіаносців. Хоть би перечитували. що викладають.
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06.10.2020 10:30 Ответить
АУГ в Північній Атлантиці у складі кораблів та суден країн Європи та США це ЩОСЬ новеньке для Кремля. Пан Ботокс догрався. В Кремлі знають, що в цьому регіоні постійно несе службу АУГ ВМС США значно потужніший за той що ми бачимо на фото цього репортажу. Наприклад авіаносець АУГ США (а буває і ДВА) обов"язково моє бути з ядерною ГЕУ. Це означає, що на борту у нього не менше 60 літаків різних призначень + гілекоптери. Це ціла авіаційна база. В АУГ ВМС США входять 1-2 крейсери УРО класу "Тикандерога". Про їх озброєння погугліть самі. В паРаші про таке навіть не мріють. Далі йдуть єсмінці УРО типу "Арли Берк". За звичай їх в АУГ нараховують 2-3 одиниці. Про зброєння мовчу. Хто здібний - гугліть. А парашоїди нехай об стінку головою гуглять. Під водою АУГ США стереже 1-2 одиниці багатоцільових атомних підводних човнів типу "Лос-Анжелес" з торпедами та "Томагавками" по морським і береговим цілям. Про судна забезпечення мовчу.

Отже, Ботоксний догрався. Проти нього починає створюватися міжнародна коаліція без "пана" Меркель і без "пані" Макрона))
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05.10.2020 23:44 Ответить
У косяпен ракетних крейсерів подібних класу "Арлі Бьорк" взагалі лише 3.
і один з них("москва" ) зараз на ремонті...
Ще є "Варяг" і "маршал Устінов"..

ага.. ЩЕ Є гроза США "Адмірал Нахімов". теж "модернізується " до 2022 р..Зброєю з "мультиків путіна" )))
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06.10.2020 18:22 Ответить
Группы авианосцев нет - есть один средний авианосец, два танкера, три лёгких крейсера,
ни одной подводной лодки - ничего экстраординарного, если не считать информационную поддержку с орбиты и других источников. Идут себе на учения. Учение - свет.
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05.10.2020 23:57 Ответить
Зазвичай делітантів не коментую, але вас прокоментую. АУГ це не група авіаносців, а один - максимум два. Усе інше, як написано у мене в попередньому коменті. Це не навчання, шановний. Це дуже потужний сигнал ботоксному про те, що хто не навчається на своїх помилках, той завжди із світла потрапляє у темряву і розбиває свою голову об найближчу біля себе стіну. Про граблі, щось чули?))
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06.10.2020 00:17 Ответить
В новости написано "группа авианосцев". Читайте внимательно
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06.10.2020 11:29 Ответить
зазвичай Не витримую і коментую щодо помилок ну вже ОСОБЛИВО НЕГРАМОТНИХ..

1)
делітантів дилетантів ))))

2)
хто не навчається на своїх помилках, той завжди із світла потрапляє у темряву

Розумний вчиться на чужих помилках, а дурень - на своїх".

3)
і граблі у даній темі ДО ЧОГО ?
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06.10.2020 18:08 Ответить
Думаю , что подлотки есть ... Без прикрытия врядли такая толпа соберется.
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06.10.2020 00:59 Ответить
Окружают недострану-помойку чтобы гавно по всему миру не расплывалось.

....а вокруг укры с натой стоят /и это уже реальность/
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06.10.2020 02:14 Ответить
..та хай не гонят валну..- ща кузя дров закинет в топку, и на тапок...
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06.10.2020 03:03 Ответить
а смысл их видно подлетел дроном пульнул и нема металлолома))))
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06.10.2020 04:06 Ответить
ща все эти няшки причалат к хортице в запоре и рашке хана...я давно писал в белый дом на конец письмо дошло
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06.10.2020 04:08 Ответить
Це все фейк!Немає диму від кораблів!Подивіться на Авіаносець Кузю.
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06.10.2020 10:29 Ответить
"15 истребителей, 11 вертолетов " ???
Авианосец "Энтерпрайз" - до 90 самолётов и вертолётов (С)

Какая-то странная новость.
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06.10.2020 11:27 Ответить
А.. это крупнейшая в европе... тогда ладно.
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06.10.2020 11:30 Ответить
Нідерланди, США і Велика Британія сформували найбільшу в Європі ударну групу авіаносців - Цензор.НЕТ 9637
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06.10.2020 11:41 Ответить
Самый лучший ударный авианосец в Европе - это разместить по границе с лаптекопытными с десяток аэродромов для авиации НАТО и базы ракет с ядренными боеголовками средней дальности. И тогда вся Европа вместе с Украиной будет защищена
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06.10.2020 16:03 Ответить
а шо авианосец такий малэнький... кацап такого может и не испугаться...
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06.10.2020 17:37 Ответить
До Мурманска и Североморска -рукой подать.Видно с прицелом на Кузю?Ядерный подводный флот орды не в счёт.И Северодвинск и питерские верфи..
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06.10.2020 17:50 Ответить
Здравия всем! МИШКУ жалко! Обложили со всех сторон! Ну **** сам нарвался! Предупреждали- не делай глупостей, не буянь в лесу- нет, опьянел от бабла и вседозвроенности, а сейчас будут учить уму разуму!
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07.10.2020 04:57 Ответить
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