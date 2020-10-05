Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев. ФОТОрепортаж
Великобритания, США и Нидерланды сформировали авианосную ударную группу - крупнейшую в Европе за почти 20 лет.
Об этом сообщает пресс-служба британского Королевского флота, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Группа состоит из 9 кораблей, 15 истребителей, 11 вертолетов и 3000 военных из трех стран. Сейчас она собралась в Северном море для самых больших ежегодных учений НАТО Joint Warrior.
Главным этой группы является британский авианосец HMS Queen Elizabeth.
В нее также входят одни из наиболее совершенных эсминцев НАТО - HMS Diamond и HMS Defender, американский эскадренный миноносец USS The Sullivans, британские фрегаты HMS Northumberland и HMS Kent, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.
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"Вместе с партнерами по НАТО мы будем готовы действовать даже в самых сложных обстоятельствах ... Это мощный фактор сдерживания для вероятного противника", - отмечает командующий группой Стив Мурхауз.
Отмечается, что еще 2 судна британского военно-морского флота - RFA Tideforce и RFA Fort Victoria - будут обеспечивать поставки топлива, продовольствия и боеприпасов, чтобы было возможно длительное пребывание ударной группы в открытом море.
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15 винищувачів це сила))))
Отже, Ботоксний догрався. Проти нього починає створюватися міжнародна коаліція без "пана" Меркель і без "пані" Макрона))
і один з них("москва" ) зараз на ремонті...
Ще є "Варяг" і "маршал Устінов"..
ага.. ЩЕ Є гроза США "Адмірал Нахімов". теж "модернізується " до 2022 р..Зброєю з "мультиків путіна" )))
ни одной подводной лодки - ничего экстраординарного, если не считать информационную поддержку с орбиты и других источников. Идут себе на учения. Учение - свет.
1)
делітантівдилетантів ))))
2)
хто не навчається на своїх помилках, той завжди із світла потрапляє у темряву
Розумний вчиться на чужих помилках, а дурень - на своїх".
3)
і граблі у даній темі ДО ЧОГО ?
....а вокруг укры с натой стоят /и это уже реальность/
Авианосец "Энтерпрайз" - до 90 самолётов и вертолётов (С)
Какая-то странная новость.