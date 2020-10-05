Нидерланды, США и Великобритания сформировали крупнейшую в Европе ударную группу авианосцев. ФОТОрепортаж

Великобритания, США и Нидерланды сформировали авианосную ударную группу - крупнейшую в Европе за почти 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба британского Королевского флота, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Группа состоит из 9 кораблей, 15 истребителей, 11 вертолетов и 3000 военных из трех стран. Сейчас она собралась в Северном море для самых больших ежегодных учений НАТО Joint Warrior.

Главным этой группы является британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

В нее также входят одни из наиболее совершенных эсминцев НАТО - HMS Diamond и HMS Defender, американский эскадренный миноносец USS The Sullivans, британские фрегаты HMS Northumberland и HMS Kent, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

Читайте на Цензор.НЕТ: Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор

"Вместе с партнерами по НАТО мы будем готовы действовать даже в самых сложных обстоятельствах ... Это мощный фактор сдерживания для вероятного противника", - отмечает командующий группой Стив Мурхауз.

Отмечается, что еще 2 судна британского военно-морского флота - RFA Tideforce и RFA Fort Victoria - будут обеспечивать поставки топлива, продовольствия и боеприпасов, чтобы было возможно длительное пребывание ударной группы в открытом море.

Также на Цензор.НЕТ: Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

























