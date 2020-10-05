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Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин. ФОТО

Народный депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин обвинил мэра Киева Виталия Кличко в том, что коммунальщики срезали у станции метро "Арсенальная" 17 здоровых деревьев.

Об этом Гурин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Срезали под ноль 17 здоровых взрослых деревьев. Найдем каждую тварь, которая за это ответственна, и сживем со свету", - пообещал Гурин.

"Виталий Кличко, что, дядя, тебе нормально, что у тебя взрослые деревья в центре режут? Ты - глава дровосеков, а не городской глава", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: От Почтовой площади до моста Патона построят велодорожку, - Кличко

Работы на Арсенальной проводят согласно распоряжениею №1055 КГГА. Исходя из документа, рядом с "Арсенальной" для туристов планируют создать привлекательную пешеходную и рекреационную зону, сформировать объемно-пространственный ансамбль, а также в перспективе обустроить фонтан. Заказчик работ - Печерская районная государственная администрация, а финансируется ремонт из местного бюджета.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места происшествия.

Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин 01
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин 02
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин 03

Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин 04

Автор: 

Киев (25707) Кличко Виталий (4653) Гурин Дмитрий (33)


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Топ комментарии
+29
Деревья - не памятники.

А вы, скоты, страну под корень режете
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05.10.2020 21:50 Ответить
+23
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 2777
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05.10.2020 21:59 Ответить
+20
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 804
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05.10.2020 21:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Деревья - не памятники.

А вы, скоты, страну под корень режете
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05.10.2020 21:50 Ответить
Порошенко с Юлей два Майдана "слили".
И продолжают "нравиться" таким интеллектуалам как ты. Ва совки.
А на счет памятников - так пару недель назад на Саксаганского разрушили приятный древней постройки домик и это не единичный случай.
Откуда столько лайков у тебя?! Троли ??
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06.10.2020 04:13 Ответить
На Саксаганского разобрали гадюшник, полный крыс и не имевший ни исторической, ни культурной ценности. Не значился ни в одном реестре И при чем тут Порошенко? Он в твоей голове до сих пор президент или он мер Киева?
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06.10.2020 08:03 Ответить
Будинку 150 років. Він не мав захисного статусу, проте
"24 вересня, на вул.Саксаганського в центрі Києва знесли будівлю, якій близько 150 років. Вік архітектурної споруди може підтвердити знімок фотографа Франца Мезера, який датовано 1870 роком. За словами істориків, будинок був найстарішою будовою на вулиці Саксаганського."
Гадючник у тебе в голові. Комуняки знищили центр міста в 1941, а такі Шарікови як ти продовжують їх справу.
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06.10.2020 09:10 Ответить
Ну и нафиг те деревья! В Киеве их и так дофига...
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05.10.2020 21:51 Ответить
АдиЁт!
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05.10.2020 22:04 Ответить
У цього хлопчика бомбить, начебто Кличко 17 людей зарізав. Клоуни.
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05.10.2020 21:52 Ответить
З 2002 року працював https://lb.ua/file/person/4761_gurin_dmitriy_aleksandrovich.html дизайнером у Москві у студії Артемія Лебедєва.
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05.10.2020 23:54 Ответить
ага. Кличко сам лично с ножовкой бегал.
Это у малоросов такая манера сказки рассказывать. Вон одним в партию Порошенко подкинул "патриота"
Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін - Цензор.НЕТ 644
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06.10.2020 01:24 Ответить
Це провокація агентів Кремля!
БИЙ БЕНДЕР - ДАЙОШ СССР!!!
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06.10.2020 01:32 Ответить
Калічко давай у відставку Київ став помийкою.
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06.10.2020 06:53 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


Під час конгресу WBC в Києві Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд в дитячому будинку!

Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 2021
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05.10.2020 21:52 Ответить
А зачем вам деревья? Поставят на каждом углу рыгаловки с шаурмой и молодежь будет довольна
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05.10.2020 21:53 Ответить
Кличко - очільник дроворубів, на Арсенальній зрізали 17 здорових дерев, - нардеп СН Гурін - Цензор.НЕТ 5980 за шаурму, там поосторожней...
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06.10.2020 07:45 Ответить
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 986
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05.10.2020 21:53 Ответить
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 2777
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05.10.2020 21:59 Ответить
А Вы где были в эту ночь?
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06.10.2020 08:52 Ответить
А Зеленский глава дровомозгих.
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05.10.2020 21:54 Ответить
Гы, вот реальные действия нашего известного мера и его команды (снести памятник архитектуры, вырезать сквер, застроить все что можно), а не предвыборный чес про заботу о киевлянах))
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05.10.2020 21:54 Ответить
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 804
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05.10.2020 21:57 Ответить
Так в чем проблема?
Сделайте из этого еще один пришибленный лозунг для своей летающей коровы!


А вообще, на фоне ********** прихвостней - "слуг уродов", Кличко смотрится очень даже хорошо.
Надеюсь, киевляне сделают правильный выбор!
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05.10.2020 21:57 Ответить
Прямо в масть!
Про "летающюю корову" в частности.
Вообще это сильный пиар с летающей Верещук конечно! Ролики ТicTok также зачётные! Ну а хоррор с преследованием типа в очках за брошенный мимо урны мусор - это просто Хичкок! Эта "слуга" в жёлтом дождевике такими роликами сведёт в могилу электорат из числа "бабушек"!
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06.10.2020 01:42 Ответить
Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин - Цензор.НЕТ 3107
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05.10.2020 21:58 Ответить
Ну, то что срезали тополя - правильно сделали.
У такого дерева корень достигает глубины аж 1.5 метра, а ствол хрупкий.
Достаточно ветра средней силы, что бы завалить либо все это дерево, либо его ветку массой 200 кг на голову любителю природы, либо автомобиль.
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05.10.2020 21:59 Ответить
Чушь. У меня на районе десятки, если не сотни тополей 20-30 метров высотой. Очень сильный ветер бывает пару раз в году, но за 30 лет упало всего штук 5. И то один раз, когда был уранан срывававший металлические заборы! Никто из людей не пострадал. Автомобили наверняка попортило, но валились больше не тополя, а другие деревья! Природой все предусмотрено!
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06.10.2020 00:26 Ответить
Угу, чушь.
На борщаговской возле Полевой имеется дубовая рощица, всего там до десятка дубов.
Кроме них, ближе к тротуару, росло два таких вот тополя.
В один прекрасный день их вывернуло вместе с корнями поперек тротуара и проезжей части.
Жалко тебя, вумника, там в данный момент не проходило.
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06.10.2020 06:40 Ответить
Во время ураганов я как-то не хожу по улице. Так что меня там быть не могло никак. А то, что ты ненавидишь деревья - это твоя проблема. Наверно они это видят и стараются отомстить, упав тебе на голову
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06.10.2020 13:13 Ответить
в твоем воронеже деревьев нет.
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06.10.2020 09:28 Ответить
Дмитрий Гурин - глава гомосеков, и что?
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05.10.2020 22:03 Ответить
Кличко - обычный аферист, ставший мэром мегаполиса случайно, как политический выдвиженец. Боксер так и не понял, что такое управлять городом, его развитием.
Мышление боксера ближе к мышлению мелкого лавочника, чем политика и менеджера.
И никто ему не скажет: сойдите, это не ваше, вам не дано.
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05.10.2020 22:04 Ответить
Все вышесказанное возможно в большей или меньшей степени. Проблема не в этом. При Кличке город живет. Пробленма в том, что любая альтернатива Кличку априори хуже. К гадалке не ходи. Один раз уже поменяли шило на мыло. Еще раз на те же грабли? Сыпасибо. Не знаю сколько будем зеленое говно выхаркивать, благодаря доморощеным "искателям луччего и новых лиц". Хер с ними , с теми лисапедами, пусть играется.
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05.10.2020 22:29 Ответить
Дебилизм комментаторов зашкаливает
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06.10.2020 07:10 Ответить
Вот всяким козлам понехавшим и "нафиг деревья", и "ларьки". Так Киев и превращают в очередной террикон.
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05.10.2020 22:06 Ответить
ты можешь назвать хоть одну нормальную столицу, где никто никогда не пилит деревья ?
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05.10.2020 23:59 Ответить
А каких вы терриконах были и чем там занимались?
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06.10.2020 01:44 Ответить
Смотрел на Верещук,и думал, кого то это мне напоминает. Ну кого-то же оно копирует. Туалетный ролик расставил всё на места. Йулю! Жалкая китайская копия Йули. Костюмчики,менторский тон, популизм. Йуля была первой в туалетной демократии, Трампа ловила. Только вот село,из тётки прэ
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05.10.2020 22:06 Ответить
"Слуги" дарма переживають-гіллян вистачить!
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05.10.2020 22:07 Ответить
Як Киянин дерева помирають та не Є сталою одиницею в Місті! Що було при СОВКУ ТА ЗАЛИШИЛОСЬ ВІД "НЕО-УкрАине" потрібно залишити по заду. Та рухатись без-совока.. в майбутьне Наше Киянське
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05.10.2020 22:26 Ответить
Ну при совке, году в семидесятом, город явно был лучше. Это неоспоримо.
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06.10.2020 07:15 Ответить
ага, счас, неоспоримо, как же. возвращайся в совок, год в семидесятый и живи там. это можно реализовать без всяких машин времени. просто переезжай в Пхеньян, ну или на худой конец в Омск.
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06.10.2020 09:39 Ответить
Мальчик, ты не вписываешься в круг моего общения.
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06.10.2020 10:54 Ответить
ты какой-то дерзкий, как для зебильного совкодрочера. будь попроще, старичок.
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06.10.2020 11:02 Ответить
Перечитай внимательно мой комент выше. Может дойдет?
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06.10.2020 11:09 Ответить
так до меня все дошло - ты старый, совкодрочерский пердун, я не вхожу в твой круг общения. что тут непонятного, мне не требуется по десять раз перечитывать, я не так стар и глуп, как ты.
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06.10.2020 11:17 Ответить
Срочно везите его в Карпаты срочно!!! Перекрывайте Румынскую грницу- пусть вагоны с кругляком считает!!
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05.10.2020 23:49 Ответить
Гурин лучше бы беспокоился о том, как он и его коллеги по фракции голосуют - за интересы Украины или против. Ведь результаты всех голосований известны.
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05.10.2020 23:57 Ответить
Печально. Были там вчера. Пусто, как в степи.
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05.10.2020 23:58 Ответить
а грунт остался ?

новые деревья посадить можно ?
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06.10.2020 00:00 Ответить
Там все огорожено строительными заборами какими-то.
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06.10.2020 01:13 Ответить
А когда такое огромное дерево падает кому нибудь на голову, вам грустно или весело???
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06.10.2020 00:33 Ответить
Кличко, наверно, научился у Филатова из Днепра. Этот вообще ненавидит деревья и спилил их уже сотни, если не тысячи. Даже голубые ели (возле цирка) не пожалел, чтобы освободить место под парковку нового магазина.
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06.10.2020 00:29 Ответить
и где теперь голубые едят ?
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06.10.2020 00:47 Ответить
то такое, но последнее время педалик и клован снюхались,
так что верещук просто подстилка клованов под педалика
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06.10.2020 01:00 Ответить
якась кацапська зелена папуга серить на Кличка?
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06.10.2020 01:31 Ответить
бо їй не вистачає гілочок куди тепер присісти?
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06.10.2020 01:32 Ответить
Это не тот ли Гурин с "Москва слезам не верит" - спившийся бывший хоккеист.
Похож типаж - "белуга" налицо: спрашивает, нормально ли "дяде" Виталию Кличко, что у него "конченые твари и ублюдки" в центре "взрослые" деревья режут? Причем грозится установить этих лиц ("тварей") и каждого "изжить со свету".
Представляется во множественном числе - "мы" (по всей видимости случай ранее не выявленной шизофрении на фоне хронической алко-(нарко-)интоксикации).
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06.10.2020 01:59 Ответить
Когда эти здоровые деревья под воздействием сильного ветра падают и получаются трагедии такие, как этот служка, кричат обратное. Спилили - понятно, главное, что бы новые саженцы высадили.
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06.10.2020 04:22 Ответить
да, когда бы одно такое здоровое дерево упало и придавило пару машин или, не дай бог кого-то убило, ровно те же персонажи орали бы - куда смотрел мер, в центре города старые огромные деревья
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06.10.2020 09:41 Ответить
Під корінь це погано, але краще так ніж якась гиляка відломається і загине хтось
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06.10.2020 09:40 Ответить
Дерева повинні рости але невисокі, бо коли у місті буває сильний вітер або ураган такі великі дерева падають на людей, автівки, проводи.
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06.10.2020 12:54 Ответить
 
 