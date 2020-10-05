Кличко - глава дровосеков, на Арсенальной срезали 17 здоровых деревьев, - нардеп СН Гурин. ФОТО

Народный депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин обвинил мэра Киева Виталия Кличко в том, что коммунальщики срезали у станции метро "Арсенальная" 17 здоровых деревьев.

Об этом Гурин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Срезали под ноль 17 здоровых взрослых деревьев. Найдем каждую тварь, которая за это ответственна, и сживем со свету", - пообещал Гурин.

"Виталий Кличко, что, дядя, тебе нормально, что у тебя взрослые деревья в центре режут? Ты - глава дровосеков, а не городской глава", - добавил он.

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Работы на Арсенальной проводят согласно распоряжениею №1055 КГГА. Исходя из документа, рядом с "Арсенальной" для туристов планируют создать привлекательную пешеходную и рекреационную зону, сформировать объемно-пространственный ансамбль, а также в перспективе обустроить фонтан. Заказчик работ - Печерская районная государственная администрация, а финансируется ремонт из местного бюджета.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места происшествия.





