В двух километрах от линии соприкосновения в оккупированной части Луганщины зафиксированы два миномета 2Б14 "Поднос", - InformNapalm. ФОТО

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm из собственных источников получили очередное визуальное подтверждение грубого нарушения Минских протоколов со стороны российских оккупационных сил на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведсообщества, это снимок из закрытой части отчета СММ ОБСЕ, в котором указано, что два миномета 2Б14 "Поднос" 82 мм находятся в 2 км от линии соприкосновения вблизи населенного пункта Веселогоровка Луганской области. InformNapalm напоминает, что согласно с Дополнением к Комплексу мер по выполнению Минских протоколов от 12 февраля 2015 года такие типы вооружения должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии соприкосновения.

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При этом в текстовой части отчета СММ ОБСЕ №228/2020 от 24 сентября 2020 года информация о фиксации 21 сентября двух 82 мм минометов была несколько искажена, а именно: был указан другой населенный пункт - Надаровка, который находится на несколько километров дальше от линии соприкосновения, при этом было указано, что зафиксирован 1 миномет 2Б14 "Поднос" и 1 миномет 2Б9 "Василек" 82 мм. Максимальная дальность миномета 2Б14 "Поднос" составляет 3,1-3,9 км (в зависимости от типа мин), скорострельность - 24 выстрела без исправления наводки, или 15 - с исправлением наводки. А миномет 2Б9 "Василек" осуществляет 100-120 выстрелов в минуту и имеет ​​максимальную дальность 4270 метров.

"Возможно, информация в текстовом отчете была уточнена или целенаправленно искажена, чтобы не указывать в открытой части отчета на грубое нарушение со стороны российских оккупационных сил, которое было очевидно из имеющихся снимков с БПЛА. К тому же, указание в текстовой части открытого отчета на населенный пункт, который находится чуть дальше от линии соприкосновения, могло ввести в заблуждение относительно опасности, которую представляют указанные типы вооружения, расположенные всего в 2 км от линии соприкосновения, то есть могут быть применены (или применяются) для обстрелов украинских позиций", - отмечают в разведсообществе.

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