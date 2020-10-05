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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В двух километрах от линии соприкосновения в оккупированной части Луганщины зафиксированы два миномета 2Б14 "Поднос", - InformNapalm. ФОТО

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm из собственных источников получили очередное визуальное подтверждение грубого нарушения Минских протоколов со стороны российских оккупационных сил на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведсообщества, это снимок из закрытой части отчета СММ ОБСЕ, в котором указано, что два миномета 2Б14 "Поднос" 82 мм находятся в 2 км от линии соприкосновения вблизи населенного пункта Веселогоровка Луганской области. InformNapalm напоминает, что согласно с Дополнением к Комплексу мер по выполнению Минских протоколов от 12 февраля 2015 года такие типы вооружения должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии соприкосновения.

В двух километрах от линии соприкосновения в оккупированной части Луганщины зафиксированы два миномета 2Б14 Поднос, - InformNapalm 01

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При этом в текстовой части отчета СММ ОБСЕ №228/2020 от 24 сентября 2020 года информация о фиксации 21 сентября двух 82 мм минометов была несколько искажена, а именно: был указан другой населенный пункт - Надаровка, который находится на несколько километров дальше от линии соприкосновения, при этом было указано, что зафиксирован 1 миномет 2Б14 "Поднос" и 1 миномет 2Б9 "Василек" 82 мм. Максимальная дальность миномета 2Б14 "Поднос" составляет 3,1-3,9 км (в зависимости от типа мин), скорострельность - 24 выстрела без исправления наводки, или 15 - с исправлением наводки. А миномет 2Б9 "Василек" осуществляет 100-120 выстрелов в минуту и имеет ​​максимальную дальность 4270 метров.

В двух километрах от линии соприкосновения в оккупированной части Луганщины зафиксированы два миномета 2Б14 Поднос, - InformNapalm 02

"Возможно, информация в текстовом отчете была уточнена или целенаправленно искажена, чтобы не указывать в открытой части отчета на грубое нарушение со стороны российских оккупационных сил, которое было очевидно из имеющихся снимков с БПЛА. К тому же, указание в текстовой части открытого отчета на населенный пункт, который находится чуть дальше от линии соприкосновения, могло ввести в заблуждение относительно опасности, которую представляют указанные типы вооружения, расположенные всего в 2 км от линии соприкосновения, то есть могут быть применены (или применяются) для обстрелов украинских позиций", - отмечают в разведсообществе.

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Донбасс (26957) волонтеры (2642) миномет (98) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+23
За два кілометри від лінії зіткнення в окупованій частині Луганщини зафіксовано два міномети 2Б14 "Піднос", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7791
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05.10.2020 23:22 Ответить
+11
ипануть и сказать "шотакибыло"
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05.10.2020 22:56 Ответить
+6
ложили сепары на зелю на подносе, он перед ними расстилается...
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05.10.2020 22:57 Ответить
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ипануть и сказать "шотакибыло"
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05.10.2020 22:56 Ответить
зеленский скажет что были НЕ ПРИЦЕЛЬНыЕ выстрелы
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06.10.2020 10:38 Ответить
В двух километрах от линии соприкосновения в оккупированной части Луганщины зафиксированы два миномета 2Б14 "Поднос", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4392
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05.10.2020 22:57 Ответить
ложили сепары на зелю на подносе, он перед ними расстилается...
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05.10.2020 22:57 Ответить
73 % ему дали стоко бисера, чтоб можно сеять и перед свиньями...
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05.10.2020 23:02 Ответить
Зеля вместе с сепарами ложит на ...
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05.10.2020 23:12 Ответить
В двух километрах от линии соприкосновения в оккупированной части Луганщины зафиксированы два миномета 2Б14 "Поднос", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8657
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05.10.2020 22:58 Ответить
Вспоминается сбитый Ираном самолет...
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05.10.2020 23:00 Ответить
То не прицільні міномети, без прицілу.
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05.10.2020 22:59 Ответить
"Они не прицельные и угрозы не представляют, а выставлены как провокация, но мы не будем отвечать даже если будут расстреливать, не дадим им такой возможности спровоцировать нас чтоб мы ответили огнем" - штаб ООС
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05.10.2020 23:00 Ответить
Чем нет Нагорный Карабах?
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05.10.2020 23:19 Ответить
За два кілометри від лінії зіткнення в окупованій частині Луганщини зафіксовано два міномети 2Б14 "Піднос", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7791
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05.10.2020 23:22 Ответить
Знайшла це місце на карті. У режимі супутник видно сєпарські окопи. Від наших передових позицій 2,67км.
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05.10.2020 23:36 Ответить
Вова відведе ЗСУ в глибину України за Дніпровський вал. Там у найоминков міномьоти і нам нє нада стрєлять.
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06.10.2020 07:44 Ответить
А говнокомандуючий каже--все спокійно і під контролем.
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06.10.2020 08:13 Ответить
Гівнокомандуючий...
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07.10.2020 20:18 Ответить
 
 