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Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ. ФОТОрепортаж

Для генпрокурора Ирины Венедиктовой готовят новую государственную дачу на территории Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источник сообщает "Bihus.info".

По данным журналистов, речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке на несколько соток. По документам, которые Bihus.Info получили от администрации "Конча-Заспы", этот дом относится ко II классу комфорта, где стоимость аренды квадратного метра в год составляет 2350 гривен 46 копеек. По этим же документам, площадь дома, который передают Венедиктовой - 129,2 кв. м.

Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ 01Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен, - СМИ. ДОКУМЕНТ

То есть, если исходить из документов, в год его аренда семье генпрокурора обходится в 303 000 гривен. Это чуть больше 25 000 гривен в месяц. Сейчас за такую ​​цену в столице предлагают двухкомнатные квартиры в центре. Тогда как на территории ГУДовской "Конча-Заспы" речь идет о целом отдельном доме на территории закрытого от посторонних комплекса. Дом расположен фактически посреди леса, к нему прилагается круглосуточная бесплатная государственная охрана и собственный пляж.

Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ 03

Окончательную стоимость аренды можно будет увидеть только в договоре, если переезд состоится, отмечает издание.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова о переезде в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: Это временная мера из соображений безопасности

Кроме основного здания, на территории участка находится еще одно помещение - домик поменьше. Это может быть баня или гараж, или даже дом для гостей. Однако в предоставленных администрацией "Конча-Заспы" документах об этом помещении не упоминается.

Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ 04

Автор: 

дача (96) жилье (911) Конча-Заспа (86) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+29
Якби це робив Луценко. Де борцуни, які життя йому не давали?
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05.10.2020 23:03 Ответить
+28
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 8566
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05.10.2020 23:06 Ответить
+21
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 1538
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05.10.2020 23:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В 2024 году вообще за границу переедет...
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05.10.2020 23:02 Ответить
В кацапстан ?
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05.10.2020 23:16 Ответить
По обстоятельствам.
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05.10.2020 23:22 Ответить
на рублёвку к витьку кухаркой.
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06.10.2020 08:33 Ответить
Просто пипец!!! Да когда же они нажрутся твари ? 😡
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06.10.2020 09:34 Ответить
Якби це робив Луценко. Де борцуни, які життя йому не давали?
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05.10.2020 23:03 Ответить
Не проплачено.
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05.10.2020 23:05 Ответить
Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6634
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05.10.2020 23:16 Ответить
Да,земухи еше те ляди
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05.10.2020 23:42 Ответить
Країну захопила етнічна мафія.
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05.10.2020 23:03 Ответить
та ні вони ані етнічності своєї,ані релегійності не мають...
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05.10.2020 23:06 Ответить
Мають, просто приховують. Єврей повинен брехати гоям, якщо це на користь євреям.
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05.10.2020 23:08 Ответить
візьмемо для прикладу Гройсмана або Зісельса
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05.10.2020 23:13 Ответить
Приклад Грооосі особливо показовий. Його Порошенко на помийниці знайшов. Відмив, зробив мером, допомагав місту і меру, потім зробив Прем'єром. Але коли йому сказали, що треба допомогти єврею Зєєєлє, він витер ноги об свого благодійника, обплював, оббрехав його і кинувся мазу тягнути за свого, за богообраного!
Гройссман не може мати моральних забовязань перед гоєм Порошенком. Єврей завжди за єврея.
Ну а Зісельс, то цадик, такі виключення трапляються, але лише підтверджують правило.
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05.10.2020 23:27 Ответить
ну прем'эром його, допустім, не Порох зробив, а Яценюк ...
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05.10.2020 23:39 Ответить
Таки Порох
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05.10.2020 23:43 Ответить
таки Яценюк
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05.10.2020 23:52 Ответить
Нічого, незабаром буде сидіти у ВІП камері, Малюська для всіх зебілів постарався.
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05.10.2020 23:03 Ответить
Шляється по дачах. Жість-маліна.
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05.10.2020 23:04 Ответить
хочет третьей леди стать?
ленка первая,
мендель вторая
и эта хочет поближе к телу?
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05.10.2020 23:04 Ответить
Зе стільки не внюхає.
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05.10.2020 23:06 Ответить
ії бажання не співпадають з його можливостями...але кого це зупиняло?
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05.10.2020 23:08 Ответить
Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5796
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05.10.2020 23:16 Ответить
поближе...а не боиться стать корабельной и выкурить айкосы?...
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05.10.2020 23:05 Ответить
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 8566
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05.10.2020 23:06 Ответить
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 4146
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05.10.2020 23:06 Ответить
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 1538
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05.10.2020 23:09 Ответить
Нарик конченный
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05.10.2020 23:18 Ответить
А Вовк згоден ?? А ВРП??
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05.10.2020 23:07 Ответить
Помню тетка жаловалась, при назначении, шо зарплаты не хватает на детей и кошечку. Теперь видно хватает на все)
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05.10.2020 23:07 Ответить
Ручная 100% Каломоя и портнова
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05.10.2020 23:20 Ответить
"Какаяразница". Закони не для них. Тим більше, що нарід заплатить.
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05.10.2020 23:12 Ответить
Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 3087
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05.10.2020 23:14 Ответить
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05.10.2020 23:16 Ответить


Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ - Цензор.НЕТ 5647
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05.10.2020 23:14 Ответить
Клон Вави, чи навпаки?
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05.10.2020 23:23 Ответить
Брат.
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05.10.2020 23:25 Ответить
Слово "прокурор" в переводе с латины означает "ЗАБОТЯЩИЙСЯ"..
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05.10.2020 23:18 Ответить
Прокурврор, так вірніше буде.
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05.10.2020 23:28 Ответить
Прокуркурка ..наразi
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05.10.2020 23:30 Ответить
Может уже сразу в койку к нему "переедет? Чё ёрзать сракой вокруг да около? И будет у них шведская семья, Европа, так Европа, а какая акакаяразница?
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05.10.2020 23:26 Ответить
Зараз підуть новини зі Слабоди слова.
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05.10.2020 23:27 Ответить
Посмотрим что нам подкинут ОЛИГАРХИ со своих СМИ
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05.10.2020 23:38 Ответить
https://censor.net/ru/news/3223055/v_borbe_s_korruptsieyi_v_ukraine_vajny_rezultaty_a_ne_kolichestvo_organov_smiВенедиктова собирается переехать поближе к Зеленскому ,наверно для консультаций?
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05.10.2020 23:37 Ответить
Консультировала бы ишшо, да болит влагалишшо.
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06.10.2020 00:22 Ответить
На халяву как мухи на говно
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06.10.2020 00:05 Ответить
Госсподи, нельзя же себя так наказывать, какая самосокритичная отрыжка ЗЕ-преданности!
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06.10.2020 00:17 Ответить
Что вы сразу на тетю напали. Может она мальчиканелоха усыновить хочет поэтому поближе переехала присмотреться к ребенку.
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06.10.2020 00:20 Ответить
Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7694
Смотри помни, и на минуту не забывай кто тебя внедрил, ген -прокувором...!
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06.10.2020 07:08 Ответить
Может у них интимная связь? Не совсем здоповая?
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06.10.2020 01:00 Ответить
А как зебилы тявкали на Луценко!
А сейчас позасовывали свои грязные языки в задницу и всем довольны! Твари продажные---продали Украину, украли годы, возможности. Чтоб вам пусто было на том и на этом свете!
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06.10.2020 01:45 Ответить
До спецдач не можуть підійти мітингувальники. "Слуги народу" втекли від плебса, і він їм на виборах поставить велику клізму для прозріння.
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06.10.2020 06:53 Ответить
Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5627
Как хорошо в стране Украинской жить, надо только грабить, грабить, грабить ... воровать и не тужить.
...резидент ЗЕ..капитулянт и его ручной прокувор Бенядиктова, радуются и керують для себя вовсю...
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06.10.2020 07:02 Ответить
И тут Мендель напряглась, аки сосна корабельная...
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06.10.2020 07:27 Ответить
В советские времена были такие заведения - дом быта. Работать там, в эпоху всеобщей обязательной трудовой повинности, считалось за счастье. Место хлебное и, опять же - связи. Нынешние можновладцi как будто выходцы из совкового дома быта.
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06.10.2020 07:34 Ответить
классно им, "слугам народа" . Дачи меняют как перчатки....
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06.10.2020 07:39 Ответить
Действительно, а смысл Венедиктовой жить далеко, если Голозадько ночью на велике приезжает уже запыхавшийся?
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06.10.2020 07:51 Ответить
Ні один єврей небуде щось робити ,якщо не буде йому особистої користі. СВої інтереси на першому плані. ну а брехня і окозамилювання--це їхній коник.
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06.10.2020 08:05 Ответить
«Больная головой Хен Сун решительно встала с постели, горя только одной душой выращивать больше свиней и радовать Великого Руководителя товарища Ким Ир Сена».
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06.10.2020 09:50 Ответить
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06.10.2020 10:02 Ответить
От проблеми у пракурорші- нема де пристати,голову приклонити... А от чому,взагалі то,вона на хоче пожити в двушкі в панельній дев*ятиповерхівці з непрацюючим ліфтом де небудь на окраїні? Ну щоб бути якомога ближче до народу,слугою якого вона являється.
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06.10.2020 15:51 Ответить
 
 