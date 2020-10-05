Венедиктова собирается переехать на другую госдачу, поближе к Зеленскому, - СМИ. ФОТОрепортаж

Для генпрокурора Ирины Венедиктовой готовят новую государственную дачу на территории Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источник сообщает "Bihus.info".

По данным журналистов, речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке на несколько соток. По документам, которые Bihus.Info получили от администрации "Конча-Заспы", этот дом относится ко II классу комфорта, где стоимость аренды квадратного метра в год составляет 2350 гривен 46 копеек. По этим же документам, площадь дома, который передают Венедиктовой - 129,2 кв. м.

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То есть, если исходить из документов, в год его аренда семье генпрокурора обходится в 303 000 гривен. Это чуть больше 25 000 гривен в месяц. Сейчас за такую ​​цену в столице предлагают двухкомнатные квартиры в центре. Тогда как на территории ГУДовской "Конча-Заспы" речь идет о целом отдельном доме на территории закрытого от посторонних комплекса. Дом расположен фактически посреди леса, к нему прилагается круглосуточная бесплатная государственная охрана и собственный пляж.

Окончательную стоимость аренды можно будет увидеть только в договоре, если переезд состоится, отмечает издание.

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Кроме основного здания, на территории участка находится еще одно помещение - домик поменьше. Это может быть баня или гараж, или даже дом для гостей. Однако в предоставленных администрацией "Конча-Заспы" документах об этом помещении не упоминается.