Двое мужчин на Киевщине погибли в результате крушения самолета, изготовленного кустарным способом, - МВД. ФОТО

Вчера, 5 октября в 18.40 часов на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Победа Барышевского района Киевщины горит самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Предварительно установлено, что пилот авиационно-технического клуба управлял самолетом, который был произведен кустарным способом, и допустил его падение.

В результате чего погибли двое пилотов 55 и 46 лет, их тела направлены на судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз для установления всех причин и обстоятельств происшествия, которые привели к трагедии.

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