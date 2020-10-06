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Двое мужчин на Киевщине погибли в результате крушения самолета, изготовленного кустарным способом, - МВД. ФОТО

Вчера, 5 октября в 18.40 часов на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Победа Барышевского района Киевщины горит самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Предварительно установлено, что пилот авиационно-технического клуба управлял самолетом, который был произведен кустарным способом, и допустил его падение.

В результате чего погибли двое пилотов 55 и 46 лет, их тела направлены на судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз для установления всех причин и обстоятельств происшествия, которые привели к трагедии.

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Двое мужчин на Киевщине погибли в результате крушения самолета, изготовленного кустарным способом, - МВД 01

Автор: 

Киевская область (4209) МВД (9327) самолет (3651) крушение (501)


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Топ комментарии
+14
Энтузиасты! Жаль, что погибли. Жили своим увлечением. Но, с другой стороны, это лучше тех, кто самовыпиливается, сев за руль автомобиля пьяными, да ещё и прихватив с собой других участников дорожного движения.
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06.10.2020 10:31 Ответить
+11
немає там такого села "Побєда". є Перемога. якщо перекладати на російську, то - Перемога.
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06.10.2020 10:31 Ответить
+6
Делали в кустах.
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06.10.2020 11:04 Ответить
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Энтузиасты! Жаль, что погибли. Жили своим увлечением. Но, с другой стороны, это лучше тех, кто самовыпиливается, сев за руль автомобиля пьяными, да ещё и прихватив с собой других участников дорожного движения.
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06.10.2020 10:31 Ответить
немає там такого села "Побєда". є Перемога. якщо перекладати на російську, то - Перемога.
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06.10.2020 10:31 Ответить
Що означає "кустарним способом"?
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06.10.2020 10:45 Ответить
Делали в кустах.
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06.10.2020 11:04 Ответить
...з лози
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06.10.2020 11:05 Ответить
деякі особі в чагарнику дітей роблять так і ці в кустах...
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06.10.2020 12:00 Ответить
вот этот самолёт LA50-Patrion
Двоє чоловіків на Київщині загинули в результаті аварії літака, виготовленого кустарним способом, - МВС - Цензор.НЕТ 3585
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06.10.2020 14:08 Ответить
им кто-то же давал разрешение? их поделку кто-то осматривал?
Если самовольно взлетели = законная цель = запуск ракеты(вдруг див. группа?)

\\\\\\\\то на поле вблизи села Победа\\\\\\\\\\

тьху! совочек то переплюнет т.н. "Моисея", совочек выводить.... огого. "40 лет" мало.вато бу.дет то
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06.10.2020 10:50 Ответить
Блт,бутусовцы безграмотные,в Барышевском р-не есть село ПЕРЕМОГА,но не победа.
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06.10.2020 10:53 Ответить
А що на фото? Бачу якусь пляшку та залишки вогнища - це усе, що залишилось від "літака"? Він що, з фанери був зроблений? От довели людей, що вже збирають літаки з фанери, щоб летіти звідси н@хєр...
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06.10.2020 11:09 Ответить
Ну вот, могут же и истребители делать
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06.10.2020 11:50 Ответить
премию Дарвина в студию
даже не знаю, чего больше - жалости что очумелые ручки привели их туда, куда привели или облегчения, что они никого на тот свет попутчиками не прихватили.
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06.10.2020 12:11 Ответить
Люди жили мечтой о небе, туда и ушли.
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06.10.2020 14:15 Ответить
 
 