Двое мужчин на Киевщине погибли в результате крушения самолета, изготовленного кустарным способом, - МВД. ФОТО
Вчера, 5 октября в 18.40 часов на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Победа Барышевского района Киевщины горит самолет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Предварительно установлено, что пилот авиационно-технического клуба управлял самолетом, который был произведен кустарным способом, и допустил его падение.
В результате чего погибли двое пилотов 55 и 46 лет, их тела направлены на судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз для установления всех причин и обстоятельств происшествия, которые привели к трагедии.
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Если самовольно взлетели = законная цель = запуск ракеты(вдруг див. группа?)
\\\\\\\\то на поле вблизи села Победа\\\\\\\\\\
тьху! совочек то переплюнет т.н. "Моисея", совочек выводить.... огого. "40 лет" мало.вато бу.дет то
даже не знаю, чего больше - жалости что очумелые ручки привели их туда, куда привели или облегчения, что они никого на тот свет попутчиками не прихватили.