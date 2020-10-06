В течение года СБУ изъяла из тайников террористов в районе проведения ООС более 137 кг взрывчатки и почти 100 тыс. боеприпасов. ФОТОрепортаж

В 2020 году Служба безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил изъяла из тайников боевиков более 137 килограммов тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и почти 100 000 боеприпасов.

Как информирет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что во время спецопераций правоохранители задержали участников трех межрегиональных организованных группировок, которые занимались нелегальным сбытом средств поражения, в том числе представителям криминальных кругов. 13-ти фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Двое злоумышленников приговорены к различным срокам заключения.

На Луганщине сотрудники СБУ разоблачили три тайника с оружием и боеприпасами, заложенные диверсионной группой незаконных вооруженных формирований. Из тайников, оборудованных по месту жительства главаря боевиков и в лесополосе вблизи Лисичанска изъяты тротил, запалы, гранаты РГД и Ф-1, автомат Калашникова, пистолет и большое количество патронов.

В ходе следствия установлена ​​причастность диверсантов к минированию мостов, а также участков железнодорожных и автомобильных дорог в Лисичанском и Попаснянском районах. Троим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов арестован, он находится под стражей. Остальные участники группы объявлены в розыск.

В Донецкой области из тайника, оборудованного в частном доме жителя Бахмута, боевика бандгруппировок, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружен детонатор для мины МВЧ-62, девять запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм.

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По оперативной информации, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Сейчас он скрывается от следствия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

Мероприятия по изъятию из незаконного оборота военных средств поражения проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры во взаимодействии с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

















Фото: сайт СБУ