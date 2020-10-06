Пограничники обнаружили нелегальных мигрантов и наркотики на иностранном судне в порту Николаева. ФОТО
Сотрудники Государственной пограничной службы 5 октября во время осмотра иностранного судна в Николаеве обнаружили двух нелегальных мигрантов и наркотики.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пограничники обнаружили нелегальных мигрантов, граждан Гвинеи без документов, при осмотре иностранного судна в одном из морских портов Николаева.
"Иностранцы незаконно попали на судно в порту Конакри и намеревались добраться до стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Также при осмотре судна пограничники обнаружили "сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения (предварительно марихуана) и самодельное устройство для курения".
"Об обнаружении наркотического вещества пограничники сообщили правоохранителей, а нелегальные мигранты останутся под стражей до отхода судна", - сообщили в Госпогранслужбе.
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