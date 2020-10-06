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Пограничники обнаружили нелегальных мигрантов и наркотики на иностранном судне в порту Николаева. ФОТО

Сотрудники Государственной пограничной службы 5 октября во время осмотра иностранного судна в Николаеве обнаружили двух нелегальных мигрантов и наркотики.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пограничники обнаружили нелегальных мигрантов, граждан Гвинеи без документов, при осмотре иностранного судна в одном из морских портов Николаева.

"Иностранцы незаконно попали на судно в порту Конакри и намеревались добраться до стран Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Также при осмотре судна пограничники обнаружили "сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения (предварительно марихуана) и самодельное устройство для курения".

"Об обнаружении наркотического вещества пограничники сообщили правоохранителей, а нелегальные мигранты останутся под стражей до отхода судна", - сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники обнаружили нелегальных мигрантов и наркотики на иностранном судне в порту Николаева 01
Пограничники обнаружили нелегальных мигрантов и наркотики на иностранном судне в порту Николаева 02
Пограничники обнаружили нелегальных мигрантов и наркотики на иностранном судне в порту Николаева 03

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Автор: 

Госпогранслужба (6592) Николаев (2162)


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поживут хоть как люди в кубрике-читсота светлота гальюн..это не в джунглях на пальме от тигров спасаться
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06.10.2020 14:03 Ответить
Это каюта - кубрики остались в 20м веке.
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06.10.2020 20:25 Ответить
Притом каюта не оборудованная под содержание stowaway.
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06.10.2020 20:26 Ответить
И кстати - в этой каюте похоже гальюна нет
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06.10.2020 20:28 Ответить
им не привыкать))))))))
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07.10.2020 06:47 Ответить
залез на пальму там кокос вот тебе и горшок гальюн))
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07.10.2020 06:47 Ответить
 
 