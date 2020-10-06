Чиновник Госналогслужбы на Житомирщине продавал информацию с ограниченным доступом, - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты СБ Украины разоблачили чиновника ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области на незаконной продаже информации с ограниченным доступом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным предварительного следствия, главный государственный ревизор-инспектор за вознаграждение предлагал предоставить сведения о доходах физических и юридических лиц региона из автоматизированной информационной системы "налоговый блок". Заказчиками таких услуг были местные частные предприниматели, которых интересовала информация о конкурентах и потенциальных клиентах. Стоимость информации зависела от объемов и носителя данных.
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта налоговиком персональной информации.
Задержали злоумышленника в Бердичеве при получении оплаты от очередного клиента.
В ходе обысков по месту работы и жительства фигуранта изъята компьютерная техника и накопители с информацией с ограниченным доступом, которые он планировал продать.
Расследование осуществляется по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
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