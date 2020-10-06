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Чиновник Госналогслужбы на Житомирщине продавал информацию с ограниченным доступом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБ Украины разоблачили чиновника ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области на незаконной продаже информации с ограниченным доступом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, главный государственный ревизор-инспектор за вознаграждение предлагал предоставить сведения о доходах физических и юридических лиц региона из автоматизированной информационной системы "налоговый блок". Заказчиками таких услуг были местные частные предприниматели, которых интересовала информация о конкурентах и ​​потенциальных клиентах. Стоимость информации зависела от объемов и носителя данных.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта налоговиком персональной информации.

Задержали злоумышленника в Бердичеве при получении оплаты от очередного клиента.

В ходе обысков по месту работы и жительства фигуранта изъята компьютерная техника и накопители с информацией с ограниченным доступом, которые он планировал продать.

Расследование осуществляется по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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Чиновник Госналогслужбы на Житомирщине продавал информацию с ограниченным доступом, - СБУ 01
Чиновник Госналогслужбы на Житомирщине продавал информацию с ограниченным доступом, - СБУ 02
Чиновник Госналогслужбы на Житомирщине продавал информацию с ограниченным доступом, - СБУ 03
Чиновник Госналогслужбы на Житомирщине продавал информацию с ограниченным доступом, - СБУ 04

Автор: 

информация (387) СБУ (20067) слив информации (64) Госналогслужба (73) Житомирская область (1414)


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Судя по пузяке - торговля шла неплохо...
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06.10.2020 11:30 Ответить
За поширення персональних банківських даних має бути неминуче, й дуже суворе покарання.
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06.10.2020 11:31 Ответить
Что поражает, он не удивлен произошедшим.
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06.10.2020 11:32 Ответить
И при этом налоговая хочет через ВРУ пропихнуть закон о её свободному доступу к банковской тайне ВСЕХ без включении - только лишь по их запросу !!
Хотят торговлю разширить !!!
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06.10.2020 22:00 Ответить
 
 