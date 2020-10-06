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На Днепропетровщине разоблачена сеть администраторов интернет-ресурсов, входящих в "троллефермы" пророссийских провокаторов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила региональное отделение всеукраинской сети "троллей", которые распространяли в сети материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киберспециалисты и следователи спецслужбы задокументировали жителей Днепра, Кривого Рога и Павлограда, которые являются администраторами групп в социальных сетях и распространяли в интернете антиукраинские материалы. Эта информация, по данным экспертов, содержит призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

В течение последнего месяца сотрудники СБУ провели комплекс следственных действий, по результатам которых заблокировали противоправную деятельность нескольких интернет-провокаторов.

Правоохранители дополнительно установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемого ОРДЛО, которые ставили им задачи по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка.

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Киберспециалисты СБУ уже установили личность одного из координаторов, который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к сепаратистам "ДНР" в мае 2014 года.

По данным специалистов в сфере информационной безопасности, использование "троллей" жителей населенных пунктов, подконтрольных украинской власти, дает кураторам возможность адаптировать материал и комментарии под местную ситуацию.

Сейчас следователи СБУ продолжают досудебное расследование по уголовным производствами, начатыми по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Интернет-агитаторам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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На Днепропетровщине разоблачена сеть администраторов интернет-ресурсов, входящих в троллефермы пророссийских провокаторов, - СБУ 01
На Днепропетровщине разоблачена сеть администраторов интернет-ресурсов, входящих в троллефермы пророссийских провокаторов, - СБУ 02
На Днепропетровщине разоблачена сеть администраторов интернет-ресурсов, входящих в троллефермы пророссийских провокаторов, - СБУ 03

Автор: 

киберпреступление (762) провокация (1464) пропаганда (3700) СБУ (20067) Днепропетровская область (4099)


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Топ комментарии
+10
Ты забыл, шо их "ариставали" год назад?
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06.10.2020 12:31 Ответить
+7
Знову на Цензорі буде навала нових ніків 00-зеботів...
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06.10.2020 12:28 Ответить
+6
А куди це пропав Дніпро?
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06.10.2020 12:36 Ответить
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Знову на Цензорі буде навала нових ніків 00-зеботів...
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06.10.2020 12:28 Ответить
Ты забыл, шо их "ариставали" год назад?
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06.10.2020 12:31 Ответить
Ти, https://censor.net/ru/user/476413 поки що навчися писати без помилок
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06.10.2020 12:38 Ответить
А куди це пропав Дніпро?
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06.10.2020 12:36 Ответить
накрыли
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06.10.2020 12:37 Ответить
о то он на предпоследней фотке в туфлях возле своего коттеджа
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06.10.2020 12:41 Ответить
Якісь всі агенти-тролі самого зачуханого вигляду! Полу-бомжі в заношених трєніках і сланцях на репаних п'ятах! А послухаєш їх онлайн-одні випускники Гарварда і Йєлю!
ПиСи Льоня Дніпро десь пропав горіпаха! Зпився з горя шо баригу не посадять! От пропав же чоловік нізащо! І Тут ЗЕро- винуватий! Набріхав як ***** блохаста!
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06.10.2020 16:57 Ответить
Взяли 😂
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06.10.2020 12:42 Ответить
Вместе с компом?
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06.10.2020 12:54 Ответить
Вот видите, это не я. Запомните этот твит.
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06.10.2020 12:44 Ответить
Когда в девятнадцатом году
Из искры разгорелось пламя,
У зубожылых на виду
Поднялось Слуг народа знамя!

Народа твердая рука
Взяла под власть заводы, пашни,
И только памятью векам
Остался темный день вчерашний.

В Евросоюз
Любимый Зеленский нас ведет!
Он дал нам счастье и свободу!
Он нас на подвиги зовет,
Великий, мудрый отец народа!

После барыги край наш расцветал,
Как майским утром сад весенний,
Но злобный враг на нас напал,
Неся стране порабощенье.

Все, как один, мы поднялись
На бой по Владимира зову,
Сердца отвагою зажглись, -
Барыга будет разбит в бою суровом.
Припев.
Расти в труде, страна весны,
Борьбу за мир ведешь ты смело!
Пути твоих побед ясны,
Ты служишь Европе всей примером!

Мы, как всегда, идем вперед,
В работе время обгоняем.
Владимир Зеленский нас ведет,
И мы уверенно шагаем!

В Евросоюз
Любимый Зеленский нас ведет!
Он дал нам счастье и свободу!
Он нас на подвиги зовет,
Великий, мудрый отец народа!
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06.10.2020 12:45 Ответить
Так мы их всех уже даже знаем пофамильно( по хвалебными комментариями на сайте "Офис Президента" в Фейсбуке) ...одни и те же фамилии, одни и те же комментарии 😊😊😊
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06.10.2020 12:50 Ответить
А что будут делать с порохоботами? Интересно.
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06.10.2020 12:52 Ответить
В предыдущем посте о разоблачении агитатора с Сумщины, использовали ту же фотку, что и здесь. Но я все еще не понимаю, зачем агентам фсб и сепаратистам нанимать местных жителей для таких преступлений? Это же не бумажная газета, которую из рук в руки передавать нужно.
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06.10.2020 12:53 Ответить
Е, тут важлива локація звідки надходить коментар чи допис. Ото вони скоріше за все працювали на США через українські проксі.
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06.10.2020 15:28 Ответить
Прямо 37 год! Вегной дорогой идегте тавагищи!
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06.10.2020 13:05 Ответить
Еще бы прошерстили сепарский гадюшник под названием ,,Каменское,,Это вообще заповедник ,,уставших Ат вАйны,, и сепарни!
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06.10.2020 13:06 Ответить
Что эти троли могут сделать?
Народ умный, зарплаты растут, товары в магазинах есть, семимильными шагами несемся в ЕС и НАТО ...
Или нет?
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06.10.2020 13:07 Ответить
кто бы их на цензоре пошерстил?
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06.10.2020 13:48 Ответить
То то я смотрю лоботомированного ватника,,циклонднепра,, не видно.
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06.10.2020 14:12 Ответить
Думаю що, нестільки вони працювали по Україні, як по США і тому ФБР дало наколку СБУ кого і де брати.
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06.10.2020 15:30 Ответить
Пока ПреЗедент вешает европейцам лапшу о "достижениях", успех которых был заложен при Петре, у него дома резвятся такие же "какая разница", как он.
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07.10.2020 12:59 Ответить
 
 