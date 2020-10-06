На Днепропетровщине разоблачена сеть администраторов интернет-ресурсов, входящих в "троллефермы" пророссийских провокаторов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила региональное отделение всеукраинской сети "троллей", которые распространяли в сети материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Киберспециалисты и следователи спецслужбы задокументировали жителей Днепра, Кривого Рога и Павлограда, которые являются администраторами групп в социальных сетях и распространяли в интернете антиукраинские материалы. Эта информация, по данным экспертов, содержит призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.
В течение последнего месяца сотрудники СБУ провели комплекс следственных действий, по результатам которых заблокировали противоправную деятельность нескольких интернет-провокаторов.
Правоохранители дополнительно установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемого ОРДЛО, которые ставили им задачи по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка.
Киберспециалисты СБУ уже установили личность одного из координаторов, который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к сепаратистам "ДНР" в мае 2014 года.
По данным специалистов в сфере информационной безопасности, использование "троллей" жителей населенных пунктов, подконтрольных украинской власти, дает кураторам возможность адаптировать материал и комментарии под местную ситуацию.
Сейчас следователи СБУ продолжают досудебное расследование по уголовным производствами, начатыми по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Интернет-агитаторам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
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ПиСи Льоня Дніпро десь пропав горіпаха! Зпився з горя шо баригу не посадять! От пропав же чоловік нізащо! І Тут ЗЕро- винуватий! Набріхав як ***** блохаста!
Из искры разгорелось пламя,
У зубожылых на виду
Поднялось Слуг народа знамя!
Народа твердая рука
Взяла под власть заводы, пашни,
И только памятью векам
Остался темный день вчерашний.
В Евросоюз
Любимый Зеленский нас ведет!
Он дал нам счастье и свободу!
Он нас на подвиги зовет,
Великий, мудрый отец народа!
После барыги край наш расцветал,
Как майским утром сад весенний,
Но злобный враг на нас напал,
Неся стране порабощенье.
Все, как один, мы поднялись
На бой по Владимира зову,
Сердца отвагою зажглись, -
Барыга будет разбит в бою суровом.
Припев.
Расти в труде, страна весны,
Борьбу за мир ведешь ты смело!
Пути твоих побед ясны,
Ты служишь Европе всей примером!
Мы, как всегда, идем вперед,
В работе время обгоняем.
Владимир Зеленский нас ведет,
И мы уверенно шагаем!
В Евросоюз
Любимый Зеленский нас ведет!
Он дал нам счастье и свободу!
Он нас на подвиги зовет,
Великий, мудрый отец народа!
Народ умный, зарплаты растут, товары в магазинах есть, семимильными шагами несемся в ЕС и НАТО ...
Или нет?