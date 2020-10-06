На Днепропетровщине разоблачена сеть администраторов интернет-ресурсов, входящих в "троллефермы" пророссийских провокаторов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила региональное отделение всеукраинской сети "троллей", которые распространяли в сети материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киберспециалисты и следователи спецслужбы задокументировали жителей Днепра, Кривого Рога и Павлограда, которые являются администраторами групп в социальных сетях и распространяли в интернете антиукраинские материалы. Эта информация, по данным экспертов, содержит призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

В течение последнего месяца сотрудники СБУ провели комплекс следственных действий, по результатам которых заблокировали противоправную деятельность нескольких интернет-провокаторов.

Правоохранители дополнительно установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемого ОРДЛО, которые ставили им задачи по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка.

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Киберспециалисты СБУ уже установили личность одного из координаторов, который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к сепаратистам "ДНР" в мае 2014 года.

По данным специалистов в сфере информационной безопасности, использование "троллей" жителей населенных пунктов, подконтрольных украинской власти, дает кураторам возможность адаптировать материал и комментарии под местную ситуацию.

Сейчас следователи СБУ продолжают досудебное расследование по уголовным производствами, начатыми по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Интернет-агитаторам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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