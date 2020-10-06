В Ивано-Франковске из-за ливня и штормового ветра подтопило улицы и повалило деревья, - ГСЧС. ФОТО

Вечером 5 октября Ивано-Франковск накрыл сильный ливень и штормовой ветер, в результате чего подтопило улицы и были повалены деревья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что непогода в Ивано-Франковске наблюдалась в период с 21:00 по 21:30. В результате сильных дождей были подтоплены отдельные улицы города, а сильные порывы ветра привели к падению деревьев на проезжие части дорог, зданий и припаркованные автомобили. Также в результате падения деревьев произошли обрывы линий электропередач. Погибших и травмированных в результате непогоды нет.

По состоянию на утро 6 октября спасатели распилили 43 поваленных дерева, высвободили 15 автомобилей и расчистили два прохода к жилым домам. К ликвидации последствий непогоды дополнительно были привлечены аварийные бригады РЭС, теплокоммунэнерго, водоекотехпрому и троллейбусного ДЕПО.

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