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В Ивано-Франковске из-за ливня и штормового ветра подтопило улицы и повалило деревья, - ГСЧС. ФОТО

Вечером 5 октября Ивано-Франковск накрыл сильный ливень и штормовой ветер, в результате чего подтопило улицы и были повалены деревья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что непогода в Ивано-Франковске наблюдалась в период с 21:00 по 21:30. В результате сильных дождей были подтоплены отдельные улицы города, а сильные порывы ветра привели к падению деревьев на проезжие части дорог, зданий и припаркованные автомобили. Также в результате падения деревьев произошли обрывы линий электропередач. Погибших и травмированных в результате непогоды нет.

В Ивано-Франковске из-за ливня и штормового ветра подтопило улицы и повалило деревья, - ГСЧС 01

По состоянию на утро 6 октября спасатели распилили 43 поваленных дерева, высвободили 15 автомобилей и расчистили два прохода к жилым домам. К ликвидации последствий непогоды дополнительно были привлечены аварийные бригады РЭС, теплокоммунэнерго, водоекотехпрому и троллейбусного ДЕПО.

В Ивано-Франковске из-за ливня и штормового ветра подтопило улицы и повалило деревья, - ГСЧС 02

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Ивано-Франковск (834) непогода (817) ГСЧС (5032)


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Заявление Зеленского о полной выплате компенсаций по летнему наводнению 2020 года для жителей Черновицкой области либо ложь, либо сознательное нарушение бюджетной дисциплины и неравномерное распределение выплат среди областей.
Общий совокупный ущерб от летнего наводнения 2020 года на Западной Украине составил 3,677 млрд. гривен. Из которых 1.116 млрд. гривен является государственной компенсацией населению и 2,561 млрд. гривен - государственные расходы на восстановление инфраструктуры. По состоянию на 01.09.2020 г. общая сумма перечисленных средств Кабинетом Министров составляет 1, 488 млрд. гривен. из которых только 690.43 млн. гривен является государственной компенсацией населению. По ущербу населению недофинансированными остаются почти 40% положенного.
Куда пошли более 2 млрд. гривен выделенных на восстановление инфраструктуры - это вопрос к следственным органам, потому как состоянием на 01.09.2020 г. не восстановлено 16 дорог общего пользования местного значения и 66 коммунальных дорог, 12 мостов, 20 мостовых переходов, 63 объекта берегоукрепительной системы.
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06.10.2020 12:38 Ответить
Возмутительно! Враждебный, агрессивный акт со стороны погоды.
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06.10.2020 12:41 Ответить
А Кто Харьковчанам будет платить за безводье?.Уже несколько месяцев практически нет дождей!Ветры наваляли будь здоров и жертвы есть.
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06.10.2020 12:50 Ответить
 
 