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Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин Украины вез две картонные коробки, заполненные банкнотами, предварительно британскими фунтами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Коробки с банкнотами обнаружили сегодня в пункте пропуска "Шегини" во время оформления микроавтобуса "Мерседес", которым возвращался из-за границы 36-летний украинец. Во время проверки документов водитель заметно волновался, поэтому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр", - говорится в сообщении.

Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов 01

Как отметили в ведомстве, в коробках находилось более 120 тыс. фунтов стерлингов.

Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов 02
Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов 03
Фото: сайт Госпогранслужбы

валюта (3074) Госпогранслужба (6594) деньги (933)


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Топ комментарии
+39
Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов - Цензор.НЕТ 6412
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06.10.2020 15:07 Ответить
+15
Бу!
Ра!
Ти!
Но!
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06.10.2020 15:09 Ответить
+8
В бдительность и проницательность погранцов не верю. Стукнул кто-то.
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06.10.2020 15:18 Ответить
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За фунты простить а за стерлинги наказать по полной.
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06.10.2020 15:07 Ответить
Мне интересно,эти фунты пойдут в бюджет или кому-то в карман?
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06.10.2020 17:06 Ответить
Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов - Цензор.НЕТ 6412
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06.10.2020 15:07 Ответить
Бу!
Ра!
Ти!
Но!
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06.10.2020 15:09 Ответить
https://youtu.be/TCsprhWh-iQ
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06.10.2020 15:26 Ответить
І повірили в це, угадайте хто.
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06.10.2020 15:53 Ответить
Вот тупой) Есть тысячи безопасных способов, а его потянуло на адреналин)
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06.10.2020 15:11 Ответить
скорее скупой...
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06.10.2020 15:19 Ответить
Тупой, а поэтому ещё и скупой) из тех, кто платит дважды и трижды, а некоторые всегда)
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06.10.2020 15:24 Ответить
скорее всего ему пообещали "зеленый коридор" на границе,но что-то пошло не так
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06.10.2020 20:55 Ответить
Наверное это украинский учитель. А столько денег у него осталось от поездки по Европе с экскурсионно-гастро-шмоточный экскурсии. А шо, минимум 4000 долЯрив США его зарплаты да на 12 месяцев - 48 000 получается. Ну, мама с папой учителя, жена училка. Вот и набежало.
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06.10.2020 15:12 Ответить
наглядный пример как безвиз подпитывает украинскую экономику
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06.10.2020 15:16 Ответить
Ну и что? Государству было бы выгодно если бы он эти деньги портратил в Великобритании?
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06.10.2020 15:18 Ответить
смотря на что пошли бы ети деньги в Украине: а вдруг на поддержку сепарско-террористического движения?
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06.10.2020 20:56 Ответить
А вас спрашивают при получении ЗП куда вы потратите деньги?
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07.10.2020 11:34 Ответить
не понятна ваша ирония и веселость в отношении сепарско-террористической угрозы в Украине
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07.10.2020 19:17 Ответить
В бдительность и проницательность погранцов не верю. Стукнул кто-то.
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06.10.2020 15:18 Ответить
Быстрее всего, что не поделился. Во всяком случае все "археологические" находки на поездах такого прозхождения. Сначала вымогают деньги, а когда пассажир отказывается говорят: " тогда ни тебе не нам" и оформляют как контрабанду. Но чаще всего это никому не нужные старые железки, обзеленевшие монеты, или скрипка нуждающаяся в ремонте.
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06.10.2020 15:23 Ответить
В Новой Зеландии научились добывать золото из старых смартфонов и планшетов.
https://news.pn/photo/6c3e4a34926b70609cb578bb675354ad.i600x290x447.jpeg Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов - Цензор.НЕТ 8040
Новозеландская компания Mint Innovation разработала способ добывания золота из электронных отходов при помощи бактерий. По словам ученых, в старых смартфонах и планшетах драгоценного металла может даже больше, чем в золотоносной руде.

Чтобы добыть золото, компания вначале собирает лом старых электронных устройств. Нерабочую электронику измельчают до состояния песка и начинают биопереработку. Полученный порошок растворяют в специальной смеси и добавляют бактерии, а после - прикрепляют атомы золота. Позже бактерии, которые покрылись золотом, фильтруют и делают из них уже драгоценный металл.
В компании отмечают, что такой способ получения золота весьма экономичен и в будущем они хотят попробовать добывать из электроники палладий, а также извлекать пользу из других старых предметов.
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06.10.2020 15:28 Ответить
Инвесторы прутся в Украину...
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06.10.2020 15:31 Ответить
Українці, схаменіться! Ми за статистикою найбідніша країна Європи. Ви задовбали так палитись!!! Ще мало і МВФ почне не давати, а просити у нас налічку!
Не забувайте у нас - ЗУБОЖІННЯ!!!
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06.10.2020 15:41 Ответить
Jak lemingi mkniecie ku zgubie!....
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06.10.2020 15:46 Ответить
Ми за статистикою найбідніша країна Європи???
Бездоказове ствердження, що масово застосовується у промиванні мозку перед кожними виборами...
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07.10.2020 11:40 Ответить
чому, це можливо. У нас статистика охоплює максимум 30% економіки, решта в неї не потрапляє.
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07.10.2020 11:55 Ответить
саме це і я стверджую... Вибачте, мабуть з першого разу не побачив сарказму у ваших словах.
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07.10.2020 13:15 Ответить
Вёз наличку заробитчан?
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06.10.2020 16:05 Ответить
Будівельник, судячи з коробок De-Walt. Рік пропрацював, їхав додому у відпустку. Не з порожніми ж руками повертатися!
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06.10.2020 16:33 Ответить
у вологих мріях диванних експердів?
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07.10.2020 11:42 Ответить
Цікаво... У бюджет вони попадуть ??
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06.10.2020 16:09 Ответить
Обов"язково! (Дивлячісь у чий!)
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06.10.2020 16:18 Ответить
чего ради? задекларирует, штраф заплатит и отдадут.
это ж не наркота.
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06.10.2020 16:43 Ответить
прям из чела какого-то террориста лепят.
https://protocol.ua/ru/vvoz_bolee_10_000_evro_pravomerna_li_konfiskatsiya_izlishka/ ссылка раз , https://biz.ligazakon.net/ru/news/187362_kak-vernut-dengi-izyatye-na-tamozhne ссылка два
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06.10.2020 16:51 Ответить
какой смысл ШАСТАТЬ с коробками ч\з границу ???? был гражданин МИРА , стал гражданином НИКТО !!!!
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06.10.2020 18:10 Ответить
Неужели опять жена начальника полиции Князева?
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06.10.2020 20:29 Ответить
А це великий злочин?
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07.10.2020 04:22 Ответить
Да все банально просто.
Пострадавший просто менял старые фунты на новые (пластиковые)
и обналичил через money-boxы мелочевку
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07.10.2020 11:43 Ответить
всё будет как обычно. деньги украдут, перевозчика отпустят и скажут, что это были сувенирные фунты.
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07.10.2020 12:08 Ответить
 
 