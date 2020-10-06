Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Гражданин Украины вез две картонные коробки, заполненные банкнотами, предварительно британскими фунтами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Коробки с банкнотами обнаружили сегодня в пункте пропуска "Шегини" во время оформления микроавтобуса "Мерседес", которым возвращался из-за границы 36-летний украинец. Во время проверки документов водитель заметно волновался, поэтому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в коробках находилось более 120 тыс. фунтов стерлингов.
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+39 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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https://news.pn/photo/6c3e4a34926b70609cb578bb675354ad.i600x290x447.jpeg
Новозеландская компания Mint Innovation разработала способ добывания золота из электронных отходов при помощи бактерий. По словам ученых, в старых смартфонах и планшетах драгоценного металла может даже больше, чем в золотоносной руде.
Чтобы добыть золото, компания вначале собирает лом старых электронных устройств. Нерабочую электронику измельчают до состояния песка и начинают биопереработку. Полученный порошок растворяют в специальной смеси и добавляют бактерии, а после - прикрепляют атомы золота. Позже бактерии, которые покрылись золотом, фильтруют и делают из них уже драгоценный металл.
В компании отмечают, что такой способ получения золота весьма экономичен и в будущем они хотят попробовать добывать из электроники палладий, а также извлекать пользу из других старых предметов.
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Бездоказове ствердження, що масово застосовується у промиванні мозку перед кожними виборами...
это ж не наркота.
https://protocol.ua/ru/vvoz_bolee_10_000_evro_pravomerna_li_konfiskatsiya_izlishka/ ссылка раз , https://biz.ligazakon.net/ru/news/187362_kak-vernut-dengi-izyatye-na-tamozhne ссылка два
Пострадавший просто менял старые фунты на новые (пластиковые)
и обналичил через money-boxы мелочевку