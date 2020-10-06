Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин Украины вез две картонные коробки, заполненные банкнотами, предварительно британскими фунтами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Коробки с банкнотами обнаружили сегодня в пункте пропуска "Шегини" во время оформления микроавтобуса "Мерседес", которым возвращался из-за границы 36-летний украинец. Во время проверки документов водитель заметно волновался, поэтому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в коробках находилось более 120 тыс. фунтов стерлингов.





Фото: сайт Госпогранслужбы