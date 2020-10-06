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Ликвидирован конвертцентр, работавший в двух областях под прикрытием объединения лиц с инвалидностью: изъято 36 млн грн налички. ФОТОрепортаж

Межрегиональный конвертационный центр, действовавший на территории Киева, Киевской и Харьковской областей, разоблачен и ликвидирован Киевской городской прокуратурой совместно со столичным управлением Государственной фискальной службы.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредит. В частности, предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.

С целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата", - говорится в сообщении.

В результате обысков, в том числе на предприятии объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму около 36 млн грн, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность. Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестовано около 2 млн грн.

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Ликвидирован конвертцентр, работавший в двух областях под прикрытием объединения лиц с инвалидностью: изъято 36 млн грн налички 01
Ликвидирован конвертцентр, работавший в двух областях под прикрытием объединения лиц с инвалидностью: изъято 36 млн грн налички 02
Ликвидирован конвертцентр, работавший в двух областях под прикрытием объединения лиц с инвалидностью: изъято 36 млн грн налички 03
Ликвидирован конвертцентр, работавший в двух областях под прикрытием объединения лиц с инвалидностью: изъято 36 млн грн налички 04

люди с инвалидностью (355) Киев (25710) конвертцентр (401) Офис Генпрокурора (2501)


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От этих инвалидов одни неприятности.
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06.10.2020 15:39 Ответить
Из одного кармана перейдут в другой.
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06.10.2020 15:45 Ответить
 
 