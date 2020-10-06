РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11479 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
4 057 24

Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни Гостаможслужбы, организовавших коррупционную схему при растаможивании импортных автомобилей. Ежемесячный объем сделки составлял примерно 400 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили руководитель структурного подразделения Полесской таможни и служащие одного из таможенных постов. Они систематически требовали и получали неправомерную выгоду за содействие в минимизации таможенных платежей и не создании искусственных препятствий при таможенном оформлении автомобилей. Злоумышленники установили "таксу": 100 долларов за авто с физического лица, 250 - с юридического. По оперативной информации, противоправная схема существовала по меньшей мере с сентября 2019 года.

Правоохранители задержали одного из организаторов противоправной схемы при получении очередного транша.

Сейчас решается вопрос о задержании должностных лиц Полесской таможни и вручении им сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства также проверяется возможная причастность к противоправной деятельности руководства Полесской таможни Гостаможслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестирование чиновников таможни пройдет в три этапа: проверят теорию, навыки и благонадежность

Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ 01
Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ 02
Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ 03
Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ 04
Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ 05
Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ 06

Автор: 

взятка (6187) растаможка (178) СБУ (20067) таможня (1962) Государственная таможенная служба (170) Ровенская область (1252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Вместо "Ривненской" поставьте любое другое название области, не ошибетесь...
показать весь комментарий
06.10.2020 16:58 Ответить
+5
Так сказать сделали единое окно по всей стране.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:00 Ответить
+5
Якось несподівано... Щоб на таможні,та ще й хабарі брали... Ніколи не повірю...
показать весь комментарий
06.10.2020 17:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вместо "Ривненской" поставьте любое другое название области, не ошибетесь...
показать весь комментарий
06.10.2020 16:58 Ответить
Так сказать сделали единое окно по всей стране.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:00 Ответить
Вы просто не совсем в курсе дела. С марта или апреля месяца красавцы на Ривном умудрялись растормаживать легковые авто всего за 1000$, вместо 2000 - 4000. Вы представляете какая прибыль была у перекупов. Скорее всего другие таможенники или перекупы их и слили.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:29 Ответить
Может это наговор, и они без денег растамаживали.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:59 Ответить
400к баксов в месяц, неплохой приработок к зарплате, жене на новые сапоги и деткам на леденцы. Пару-тройку таких прикрытых схем и можно неплохо оснастить 1-2 отряда нашего Спецназа. А мы всё думаем, где деньги на защиту страны взять....
показать весь комментарий
06.10.2020 17:00 Ответить
Пока мы думаем, вони працюють.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:01 Ответить
Ви повинні розуміти що, 2/3 вони відправляли на благочинність керівництву.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:20 Ответить
Вирішили показово покарати саму недохідну митницю. Або служаки зажралися-мало наверх відправляти стали.От їм і провели аудит.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:04 Ответить
Эти деньги как и другие поступления в бюджет пилятся на подлете.
показать весь комментарий
07.10.2020 07:43 Ответить
А па утру ани прраснулись- кругом памяяаатаая трава($$)..
🤣
показать весь комментарий
06.10.2020 17:01 Ответить
Якось несподівано... Щоб на таможні,та ще й хабарі брали... Ніколи не повірю...
показать весь комментарий
06.10.2020 17:02 Ответить
хоть знают за что страдают нахапали теперь и правнукам хватит
показать весь комментарий
06.10.2020 17:05 Ответить
Та ви шо!! "За державу обидно!"!!!))))
показать весь комментарий
06.10.2020 17:16 Ответить
Митниця добро не дає, вона його бере !!!)))))
показать весь комментарий
06.10.2020 17:17 Ответить
Що ви кажите? А де розмитнюють без хабара?
показать весь комментарий
06.10.2020 17:18 Ответить
Хорошо лежат! Но вряд ли сядут.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:39 Ответить
Фэйк ньюс. Коррупцию на таможне подолали еще в конце прошлого года. А фото взяли с юбилейной выставки 100 дней Президента Зеленского: "Присягнувший на верность Зе спецназ СБУ арестовывает не успевших сбежать в Ростов порохоботов. Украина, 22 апреля 2019 года, Getty Images".
показать весь комментарий
06.10.2020 18:21 Ответить
от шакали олігархи - намалювали схеми закріпив їх чере верзраду і ще мелють що тут побори , зроби фіксовану ставку і не грабіжну ( наприклад Литва Грузія ) і все стане норма , а так нам мультіки як лошарам підкидають а самі нам мотлох через автосалони впарюють
показать весь комментарий
06.10.2020 18:23 Ответить
А тепер всі дружно згадаємо ЗЕлепуха, який особисто наводив *порядок* на таможні.... і так повсюди, куди не кинь оком. Але що найбільше дивує, що при всіх цих негараздах ще вистачає тих ЗЕбілів, які тупо -вперто збираються підтримувати це кодло на виборах. На привеликий жаль.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:39 Ответить
Для этого такие пошлины и сделаны.....
показать весь комментарий
06.10.2020 20:42 Ответить
"схема существовала по меньшей мере с сентября 2019 года." Источник: https://censor.net/ru/p3223237

Запишіть цей факт на ЗЕскрижалях
показать весь комментарий
07.10.2020 00:09 Ответить
Смішно з 1 верхніього фото ! Дорослий жирний поц заліг у підсобку, а міг би й під стіл спробувати заховатись, мож бакановські чєрті і не знайшли
показать весь комментарий
07.10.2020 00:15 Ответить
А причина: заплутана система оподаткування з трьома податками (Мито, акциз, ПДВ + мито на акциз + мито на ПДВ) система оцінки авто "зі стелі" при такому порядку корупція буде ЗАВЖДИ!
Залиште один тільки акциз 1 грн за куб. см незалежно від вартості та віку авто і ці "маски-шоу" зникнуть як клас, та й митників не потрібно стільки буде.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:45 Ответить
 
 