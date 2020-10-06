Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни Гостаможслужбы, организовавших коррупционную схему при растаможивании импортных автомобилей. Ежемесячный объем сделки составлял примерно 400 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили руководитель структурного подразделения Полесской таможни и служащие одного из таможенных постов. Они систематически требовали и получали неправомерную выгоду за содействие в минимизации таможенных платежей и не создании искусственных препятствий при таможенном оформлении автомобилей. Злоумышленники установили "таксу": 100 долларов за авто с физического лица, 250 - с юридического. По оперативной информации, противоправная схема существовала по меньшей мере с сентября 2019 года.

Правоохранители задержали одного из организаторов противоправной схемы при получении очередного транша.

Сейчас решается вопрос о задержании должностных лиц Полесской таможни и вручении им сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства также проверяется возможная причастность к противоправной деятельности руководства Полесской таможни Гостаможслужбы.

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